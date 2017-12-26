2017-12-26 10:15:12 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
Lee Chong Wei
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宅思宇
20分钟前
所以啊 国内还是不太懂营销 看看国外 什么题材都能挖掘出来拍电影
又见六爷做梦
51分钟前
。。。这名字让以后林丹的电影怎么取名《胜者为寇》吗？
时光用户_1502721940981
52分钟前
林丹李宗伟都是伟大的运动员
Yanxu1987
1小时前
预告片还可以，满满的励志鸡汤味，关键是男主长得好像李宗伟
张建军零一
不要闹林丹是大反派了，林丹跟李宗伟的关系，比跟你我的关系都好的多。于是高段位，越是好朋友而不是针锋相对。就像沃伦和比尔，不会因为谁比谁多两百亿就成反派了。
186****1864_78562859
差点看成了李宗瑞
绘瑟
2小时前
我想要代表马来西亚打球，不是所有的孩子都怀揣着这样的坚韧的理想与态度，马来的条件应该比中国相差很多，他的出身，他的经历影响着自己也推动着自己。
电影讲的应该是成长经历，一种坚持，一种态度，而不是球技与对手，因为每个人的对手只有自己。只有不断的突破自己的极限才会不断战胜所谓的对手，尊敬每一位有理想，有态度，有坚持的运动员，期待！
MovieBook
演员相貌跟李很相似啊
浪荡的青春年华
3小时前
说好的成王败寇呢？
幻想书笙
林丹要成为大反派啊！
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