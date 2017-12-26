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李宗伟传记电影《败者为王》首曝预告

讲述一代球王成长史 “宿敌”林丹尚未现身

2017-12-26 10:15:12 来源：Mtime时光网

预告展现了出身贫寒的李宗伟如何凭借自身努力一步步成长为一代球王，十分励志。
      时光网讯 日前，马来西亚羽毛球名将李宗伟的传记电影《败者为王》曝光首支预告片。预告展现了出身贫寒的李宗伟如何凭借自身努力一步步成长为一代球王，十分励志。

      作为李宗伟职业生涯中的宿敌，林丹并未在这支预告片中出现。

      据悉，该片由马逸腾执导，李国煌杨雁雁、拿督罗斯彦诺，黄炜杰与曾冠源出演童年和少年版李宗伟，李宗伟本人也有客串该片。影片将于2018年马来西亚上映。

      作为马来西亚羽毛球男子单打运动员，李宗伟被誉为马来西亚羽球一哥，世界羽毛球界四大天王之一。李宗伟近几年的成绩彪炳，状态较平稳，一直是中国男单最强劲的对手之一。

   编辑：羊羊

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关键词： 败者为王 李宗伟
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败者为王

败者为王 (2018)

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李宗伟

李宗伟

Lee Chong Wei

职业：演员

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