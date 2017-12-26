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韦斯安德森《犬之岛》曝官方海报

众狗同框展汪星人众生相 柏林影展揭幕之作

2017-12-26 10:31:20 来源：Mtime时光网

好莱坞怪才导演韦斯·安德森执导的《犬之岛》曝官方海报，各类型狗狗同框合体，表情丰富造型多变。影片将于2018年3月23日北美公映，而《犬之岛》也被柏林电影节选定作为开幕影片。
       

《犬之岛》海报

时光网讯 近日，由好莱坞怪才导演韦斯·安德森执导的动画电影《犬之岛》（暂译）曝光了一张官方海报。作为韦斯·安德森操刀的第二部动画电影，电影在风格上延续了其上一部经典动画《了不起的狐狸爸爸》风格，定格动画将再一次带给观众全新的视觉体验。

       此次曝光的海报中各类型狗狗同框合体，表情丰富造型多变。据悉，影片将于2018年3月23日北美公映，而《犬之岛》也被柏林电影节选定，成为导演韦斯·安德森继《布达佩斯大饭店》之后第二部柏林电影节开幕影片。首次以一部动画片来揭幕电影节，这在柏林电影节上也是破天荒的头一次。

       《犬之岛》的故事发生在20年后日本的一座城市中，由于担心“犬流感”爆发，小林市长决定将所有狗狗流放到一座垃圾岛（犬之岛）之上，并禁止任何人在市内养狗。此时，一名12岁男孩独自闯入“犬之岛”寻找自己的爱宠“点点”，在找寻过程中小男孩与五只狗狗发生了一段段奇妙感人的故事。

       此次曝光的海报中，众多狗狗的合家欢带出一种莫名的喜感与哀伤。小男孩与五名狗狗处在海报底端，从下向上以开放式展现出多只狗的众生相，有的眼神无辜呆萌可爱，有的戴着口罩、头饰、眼带非常人性化，也有几只狗的眼睛充满残缺的异样。其中，一只机器狗极其抢眼，这只机器狗也引发不少网友纷纷猜测。

       

《犬之岛》剧场版预告片

在韦斯·安德森的动画作品中，动物角色一向非常逼真，此次的海报中依然如此，每一个细节都透露着匠心。细细观察，海报中每一只狗的脖子下都有狗牌，这些与主人无奈分割的狗命运悲惨，失去了主人的关爱，在“垃圾岛”苟延残喘，毛发失去了原来的光鲜，这种强烈的质感很像儿时把玩的动物玩偶，手工还原的复古风可以瞬间唤起观众儿时的回忆，同时拉来大批“铲屎官”的仇恨。

       《犬之岛》将于2018年3月23日北美公映。

   编辑：隐饮

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关键词： 犬之岛 海报 韦斯安德森
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犬之岛

犬之岛 (2018)

0.0

导演：韦斯·安德森

主演：爱德华·诺顿

韦斯·安德森

韦斯·安德森

Wes Anderson

职业：导演 | 编剧

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