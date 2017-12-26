好莱坞怪才导演韦斯·安德森执导的《犬之岛》曝官方海报，各类型狗狗同框合体，表情丰富造型多变。影片将于2018年3月23日北美公映，而《犬之岛》也被柏林电影节选定作为开幕影片。













此次曝光的海报中，众多狗狗的合家欢带出一种莫名的喜感与哀伤。小男孩与五名狗狗处在海报底端，从下向上以开放式展现出多只狗的众生相，有的眼神无辜呆萌可爱，有的戴着口罩、头饰、眼带非常人性化，也有几只狗的眼睛充满残缺的异样。其中，一只机器狗极其抢眼，这只机器狗也引发不少网友纷纷猜测。





《犬之岛》剧场版预告片 在韦斯·安德森的动画作品中，动物角色一向非常逼真，此次的海报中依然如此，每一个细节都透露着匠心。细细观察，海报中每一只狗的脖子下都有狗牌，这些与主人无奈分割的狗命运悲惨，失去了主人的关爱，在“垃圾岛”苟延残喘，毛发失去了原来的光鲜，这种强烈的质感很像儿时把玩的动物玩偶，手工还原的复古风可以瞬间唤起观众儿时的回忆，同时拉来大批“铲屎官”的仇恨。



