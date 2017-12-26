时光网讯
近日，由好莱坞怪才导演韦斯·安德森
执导的动画电影《犬之岛》
（暂译）曝光了一张官方海报。作为韦斯·安德森操刀的第二部动画电影，电影在风格上延续了其上一部经典动画《了不起的狐狸爸爸》
风格，定格动画将再一次带给观众全新的视觉体验。
此次曝光的海报中各类型狗狗同框合体，表情丰富造型多变。据悉，影片将于2018年3月23日北美公映，而《犬之岛》
也被柏林电影节选定，成为导演韦斯·安德森继《布达佩斯大饭店》
之后第二部柏林电影节开幕影片。首次以一部动画片来揭幕电影节，这在柏林电影节上也是破天荒的头一次。
《犬之岛》
的故事发生在20年后日本的一座城市中，由于担心“犬流感”爆发，小林市长决定将所有狗狗流放到一座垃圾岛（犬之岛）之上，并禁止任何人在市内养狗。此时，一名12岁男孩独自闯入“犬之岛”寻找自己的爱宠“点点”，在找寻过程中小男孩与五只狗狗发生了一段段奇妙感人的故事。
此次曝光的海报中，众多狗狗的合家欢带出一种莫名的喜感与哀伤。小男孩与五名狗狗处在海报底端，从下向上以开放式展现出多只狗的众生相，有的眼神无辜呆萌可爱，有的戴着口罩、头饰、眼带非常人性化，也有几只狗的眼睛充满残缺的异样。其中，一只机器狗极其抢眼，这只机器狗也引发不少网友纷纷猜测。
在韦斯·安德森的动画作品中，动物角色一向非常逼真，此次的海报中依然如此，每一个细节都透露着匠心。细细观察，海报中每一只狗的脖子下都有狗牌，这些与主人无奈分割的狗命运悲惨，失去了主人的关爱，在“垃圾岛”苟延残喘，毛发失去了原来的光鲜，这种强烈的质感很像儿时把玩的动物玩偶，手工还原的复古风可以瞬间唤起观众儿时的回忆，同时拉来大批“铲屎官”的仇恨。