喜剧动作电影《卧底巨星》曝人物海报，三位主演陈奕迅、李荣浩、李一桐站立在不同的标靶前，陈奕迅头顶“小金人”面露霸气、李荣浩握着手枪眯着小眼注视前方，李一桐则表情逗趣十足。

时光网讯 定档2018年1月12日全国公映的喜剧动作电影《卧底巨星》，今日曝光了一组人物海报，“功夫巨星”陈奕迅、“业余卧底”李荣浩、和“花瓶女主”李一桐三位主演站立在不同的标靶前，彩色的背景和主演们夸张的表情充满喜剧感，而各自身后标靶上的子弹、斧头、箭又凸显着险象环生的动作场面，将影片的喜剧与动作元素巧妙融合。





在此次曝光的人物海报中，三位主演陈奕迅、李荣浩、李一桐站立在不同的标靶前，陈奕迅头顶“小金人”面露霸气、李荣浩握着手枪眯着小眼注视前方，李一桐则双手托腮一脸惊吓，表情逗趣十足。





海报中陈奕迅、李荣浩头顶的小金人、相机又象征着俩人“功夫巨星”、“卧底侦探”的职业，而李一桐饰演童童的单人海报中象征着“丘比特之箭”的设计，则隐藏了主角们内心愿望与情感线，将人物关系与剧情紧密且巧妙地凝聚在海报中。





在电影《卧底巨星》中，陈奕迅与李荣浩之间的关系一直在不停转换：卧底与嫌疑人、偶像与迷弟、“情敌”俩人默契自然的演绎也为电影带来不少笑点。导演也表示：“陈奕迅是少有的具备喜剧能量的演员，李荣浩也极具喜剧天赋，两人和在一起搭档的效果完全令我惊喜，相信也会带给观众惊喜。”





《卧底巨星》将于2018年1月12日全国上映。

编辑：隐饮