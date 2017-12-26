



《移动迷宫3：死亡解药》围绕托马斯（迪伦·奥布莱恩饰）率领的林间斗士在经历了迷宫逃脱和末日丧尸的生死考验后，终于迎来最终的正邪较量。“我们花了三年试图逃到墙外去，而现在我们要翻回墙内。”托马斯率领的林间斗士将重回故地，誓要揭开WCKD人类实验计划的真相。





《移动迷宫》系列电影自第一部进入观众视野后，凭借独特有立意的题材，新鲜刺激的游戏规则给观众带来极强的视觉冲击与心理享受。在第一部中，主角等人被囚困在一个叫做林间空地的地方，那里的四周被高墙所围绕，他们依靠神秘组织WCKD每月送来的补给箱生存。直到托马斯击杀鬼火兽，带领大家通过层层考验进入迷宫并发现了神秘实验室，WCKD的行动指挥官艾娃博士告知众人试验成功。影片以拼图方式叙述整个反乌托邦社会的运行规则，一点点披露细节，以抽丝剥茧的方式逐渐呈现出冰山原貌。游戏者与观众的视线局限在迷宫本身，直到结局时才能略窥一二。这种解锁新地图的方式使得该片在全球收获了3.4亿美元票房的不俗成绩。





影片第二部同样以较低的成本预算在全球揽收超过3亿美金票房，片中出现的新人物安保队长詹森，反叛者组织“右臂”，这样的设置也为终章埋下重大伏笔。托马斯等人打破禁锢来到了外部世界“焦土地区”，然而这里仍然不是世界的全部，神秘组织WCKD作何目的仍未揭晓，他们为何在迷宫中囚禁无辜者？为何将逃出来的入选者用《黑客帝国》的方式饲养起来？前两部影片以这种方式吊足观众胃口，挑逗观众探知欲，在一步步递进式的推理揭秘中埋下伏笔，在第三部“死亡解药”中全线引爆，冲向高潮。作为终结篇，随着托马斯等人的觉醒，点燃这场大战并揭露背后操盘者的阴谋，在立意概念与情感升华上都将完成嘱托并成就史诗级终篇。





《移动迷宫》在整个过程中松紧适度地保持着悬念的维系与展开，笼罩在所有观众心头的巨大悬念已经慢慢融化，在《移动迷宫3：死亡解药》中即将上演巅峰对抗，托马斯能否带领团队打败大BOSS,救出同伴，拿到“死亡解药”，敬请期待。