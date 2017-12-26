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雨中激吻！"甜茶"为"傻脸娜"变直男

伍迪艾伦新片《纽约的一个雨天》曝片场照

2017-12-26 11:39:45 来源：Mtime时光网

嫉妒使我质壁分离...
（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 伍迪·艾伦导演新片《纽约的一个雨天》曝光全新片场照。刚刚在《请以你的名字呼唤我》中用大放异彩征（掰）服（弯）全世界的“甜茶”提莫西·查拉梅，与赛琳娜·戈麦斯上演唯美雨中吻戏，甜腻可人。

　　另一边厢，趁着“傻脸娜”不在，“甜茶”转头便与艾丽·范宁出双入对，坐马车甜蜜出行。三人究竟会上演怎样的爱情纠葛引人遐想。目前，伍迪艾伦的这部新片情节等细节还处于保密阶段。除了三位人气小鲜肉，该片还有裘德·洛列维·施瑞博尔丽贝卡·豪尔等影星加盟。

　　《纽约的一个雨天》定于2018年北美公映，文艺老大爷一年一更的速度也是令人感动！

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 纽约的一个雨天 伍迪艾伦 片场照 甜茶 傻脸娜
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纽约的一个雨天

纽约的一个雨天 (2018)

0.0

导演：伍迪·艾伦

主演：艾丽·范宁

伍迪·艾伦

伍迪·艾伦

Woody Allen

职业：导演 | 编剧
提莫西·查拉梅

提莫西·查拉梅

Timothée Chalamet

职业：演员
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