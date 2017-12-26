融创通过三次股权变动，逐步控盘乐视影业，有媒体消息称，孙宏斌希望在此次增资后能够绝对控制乐视致新以及乐视影业，以期盘活乐视的资产。

昨日（12月25日）晚间，乐视网（300104.SZ）发布公告称，融创中国的实际控制公司——天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称：天津嘉睿）拟对乐视影业增资，此次增资完成后，天津嘉睿将持有乐视影业40.75%的股权从而成为第一大股东；乐视控股（北京）有限公司（以下简称：乐视网）持有乐视影业16.36%的股权，为第二大股东。









壹娱观察在查询国家工商信息系统后发现，目前乐视控股在乐视影业注册资本中的出资额为1.825亿元，占到乐视影业8.37亿元的总注册资本的21.8%； 融创旗下的天津嘉睿在乐视影业注册资本中的出资额达1.76亿元，持股比例为21%。

值得注意的是，本次公告中并没有透露具体的增资数额，而外界所关注的乐视影业估值变化尚未不得而知，而在此之前的乐视网危机之下，乐视影业的估值一直饱受业界争议。

2016年5月，乐视网公告称拟向乐视影业股东以41.37元/股的价格发行1.65亿股，并支付现金29.79亿元，合计作价98亿元，收购乐视影业100%股权。本次重组之前，不乏李小璐、黄晓明、郭敬明等明星股东的突击入股。

而在这一年多漫长的重组过程中，乐视影业注入乐视网上市体系的计划尚未有结果，乐视网便陷入了债务危机。2017年1月15日，融创中国及时出手，向乐视投资150亿元，其中10.5亿元用来购买乐视影业15%的股权，乐视控股向天津嘉睿完成转让之后，仍持有乐视影业28%的股权。彼时乐视影业的估值已经跌到了70亿元。





今年7月6日，乐视网公告称，乐视控股持有乐视影业的股权减少至21.80%，而天津嘉睿持有乐视影业的股权增加至21%，这使得天津嘉睿的持股已快超过乐视控股，而乐视控股已将其所持有乐视影业21.80%股权质押给融创房地产集团有限公司。

融创通过三次股权变动，逐步控盘乐视影业，有媒体消息称，孙宏斌希望在此次增资后能够绝对控制乐视致新以及乐视影业，以期盘活乐视的资产。在上个月乐视影业在改名为“新乐视文娱”之后，CEO张昭曾对媒体表示，“融创中国进驻意味着一个重生的机会。”









今年以来，作为乐视上市体系外的乐视影业也被欠债风波所牵连，注入上市公司的重组案悬而未决，也不得不从乐视大厦搬到六里屯。

过去一年中乐视影业的经营状况如何？今年8月份融创中国（01918.HK）发布公告，揭示了乐视影业2016年的经营状况：截止到2016年12月31日，乐视影业共计出品发行11部电影，累积票房39亿港元，在乐视影业注入上市公司的重组案中，乐视影业承诺2016年度完成归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5.2亿元，而实际上乐视影业在去年仅完成了3277万元的业绩，完成率仅为6.3%。









