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台湾动画《小猫巴克里》曝终极预告

获得金马奖最佳动画长片提名 2017年底上映

2017-12-26 15:42:15 来源：Mtime时光网

台湾动画《小猫巴克里》曝光终极预告，该片获得第54届台湾金马奖最佳动画长片提名，将于12月30日全国上映。电影中动物城市陷入惊天危机，人类小男孩鱼嘟和小猫巴克里的疯狂冒险就此开启。
       

《小猫巴克里》终极预告

时光网讯 即将于12月30日上映的台湾动画《小猫巴克里》，今日发布终极预告和海报，进一步披露了电影的更多剧情。邪恶的敌人神出鬼没，动物城市陷入惊天危机，人类小男孩鱼嘟和小猫巴克里的疯狂冒险就此开启，酣畅淋漓的打斗画面应接不暇，他们能否齐心协力打败恶势力，也成为影片一大悬念。
       不同于情感预告暖心治愈的路线，今日发布的终极预告营造了惊险刺激的紧张氛围。神出鬼没的敌人接连在夜晚出现，动物城市被恐怖气息笼罩，鱼嘟和巴克里此时却意外发现，这一切都是号称拥有无边法力的朱大人设置的骗局。

       伴随着“你真的以为你是神，可以主宰生死么”的画外音，鱼嘟和巴克里为了揭露事情的真相，救出被困的虎姑婆，和大反派朱大人上演终极对决，却身陷十分危险的境地，他们能否化险为夷？邪恶的敌人究竟是谁？扑朔迷离的结局留下一个巨大悬念。

       一同曝光的终极海报中，主要角色悉数登场，鱼嘟骑着自行车携动物伙伴们一路向前，巴克里坐在车筐里活泼俏皮，bibo与oleo在后座上有趣互动。而轻松欢乐的背后，只见大反派朱大人面露杀气，对前方鱼嘟等人虎视眈眈，虎姑婆和黑熊将军遭遇追杀落荒而逃，预示着一场蓄谋已久的巨大阴谋即将来临。

       据悉，获得第54届台湾金马奖最佳动画长片提名的《小猫巴克里》，将于12月30日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 小猫巴克里 终极预告
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