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梁家辉《西伯利亚风云》曝概念海报

跨国商战动作片在极寒之地展现热血江湖

2017-12-26 15:53:54 来源：Mtime时光网

《西伯利亚风云》是描写中国商人在俄罗斯生存状态的影片。以梁家辉饰演的传奇商人为中心，围绕与佘诗曼饰演的女商人、以及俄罗斯黑恶势力的恩怨情仇，在酷寒之地展现了一个热血江湖。

　　时光网讯  由梁家辉佘诗曼、周传兮、孙博豪等人主演的跨国商战动作片《西伯利亚风云》，目前正在拍摄中。该片日前曝光了一款“概念版”海报，海报上呈现的极寒之地隐现一摊血迹，冰河之畔燃起熊熊大火，远处的雪山平添了一份暗流涌动的气质，预示着一场即将到来的风云变幻。

　　《西伯利亚风云》是一部描写中国商人在俄罗斯生存状态的影片。影片将斗智斗勇的跨国商战和劲爆火拼进行了结合，以梁家辉饰演的传奇商人林信诚为中心，围绕与佘诗曼饰演的女商人安澜、以及俄罗斯黑恶势力安德烈等人的恩怨情仇，在酷寒之地西伯利亚展现了一个热血江湖。

　　据悉，《西伯利亚风云》是梁家辉、佘诗曼的首次合作。为了让电影带给观众真实的的视觉效果，剧组在零下二三十度的严寒中进行拍摄。演员们亲身经历彻骨寒冷，却高度敬业全心投入，每天与酷寒气候相爱、相杀。

　　本片由曾执导过《死亡笔记》、《哥斯拉：大怪兽总攻击》等多部电影的日本著名导演演金子修介执导。幕后团队也配备了顶级阵容，预计于2018年上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 西伯利亚风云 梁家辉 佘诗曼 海报
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