首次为海外电影创作并演唱主题曲，RADWIMPS在音乐制作过程中为更好了解并传达电影意境，与陈凯歌导演进行了诸多讨论，以梦幻、壮美的旋律跨越语言隔阂，高燃的声线与《妖猫传》撞击奇幻花火





作为电影的主题曲，《Mountain Top》也出现在电影片尾，不少观众表示，电影结束时伴随白乐天带笑意的睡梦飘出这首歌，仿佛做了一个美梦，似幻亦真，回味无穷。也有不少观众表示不管是电影还是主题音乐里都有着少年的魂，透着灵气。有观众一开始不理解电影为什么用英文歌，看完后觉得并不违和，大唐体现的就是文化的强盛，开放与自信，特别振奋人心。





首次为海外电影创作并演唱主题曲，RADWIMPS在音乐制作过程中为更好了解并传达电影意境，与陈凯歌导演进行了诸多讨论，以梦幻、壮美的旋律跨越语言隔阂，高燃的声线与《妖猫传》撞击奇幻花火。正如陈凯歌曾表示的那样，《妖猫传》是一部宿命式的、狂风暴雨般的作品。与此相应，野田洋次郎的歌曲就像暴风雨后的彩虹，不为强风和激烈的雷鸣所动摇，用静谧的美装饰着焦动不安的世界。





另外电影今日还发布了由中国画师sheep绘制的一组“守护”版艺术海报，以传统水墨画风演绎《妖猫传》的悱恻动人故事，中国古风气息扑面而来。奇思妙想的创意组合和浪漫飘逸的古风气息配合着，让人再次陶醉于《妖猫传》的奇幻浪漫中。





《妖猫传》新版海报——



