时光网讯
由陈凯歌
导演的贺岁奇幻片《妖猫传》
正在全国火热上映中，继首周末票房突破2.4亿后，票房继续高升，上映四天，好评如潮、热议不断，而电影中多处戳心催泪的场景和音乐也成为大家津津乐道的话题。今日电影正式曝光主题曲《Mountain Top》MV，由去年凭借电影《你的名字。》
主题曲爆红的摇滚乐队RADWIMPS倾情献唱，配合着少年白乐天和空海的诗意长安行，以及白龙与杨玉环的动人故事，处处透露出少年气息和感伤凄美的奇幻之爱。
作为电影的主题曲，《Mountain Top》也出现在电影片尾，不少观众表示，电影结束时伴随白乐天带笑意的睡梦飘出这首歌，仿佛做了一个美梦，似幻亦真，回味无穷。也有不少观众表示不管是电影还是主题音乐里都有着少年的魂，透着灵气。有观众一开始不理解电影为什么用英文歌，看完后觉得并不违和，大唐体现的就是文化的强盛，开放与自信，特别振奋人心。
首次为海外电影创作并演唱主题曲，RADWIMPS在音乐制作过程中为更好了解并传达电影意境，与陈凯歌导演进行了诸多讨论，以梦幻、壮美的旋律跨越语言隔阂，高燃的声线与《妖猫传》撞击奇幻花火。正如陈凯歌曾表示的那样，《妖猫传》是一部宿命式的、狂风暴雨般的作品。与此相应，野田洋次郎的歌曲就像暴风雨后的彩虹，不为强风和激烈的雷鸣所动摇，用静谧的美装饰着焦动不安的世界。
另外电影今日还发布了由中国画师sheep绘制的一组“守护”版艺术海报，以传统水墨画风演绎《妖猫传》的悱恻动人故事，中国古风气息扑面而来。奇思妙想的创意组合和浪漫飘逸的古风气息配合着，让人再次陶醉于《妖猫传》的奇幻浪漫中。
《妖猫传》新版海报——