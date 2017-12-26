日前，张译接受时光网专访，谈起新戏，他说也对自己的搞笑天赋抱有怀疑，得等着观众评价。谈起他的业余写作生活，这位“知乎达人”则自称这是没办法的办法，为的是治一治自己不愿动笔的懒病。





作为演员，张译的演技可谓有口皆碑，《士兵突击》、《亲爱的》、《山河故人》、《追凶者也》……不到40岁的张译已经有了不少立得住的角色。非科班出身，没有得天独厚的外形优势，要说这些都不是靠努力得来的，恐怕没人信。





可张译却说，其实很多角色他一开始都感觉自己演不了，是导演“赶鸭子上架”，让他坐享其成。张译的话里不光是谦虚，他的想法总是比别人多。









日前，张译接受时光网专访，谈起新戏，他低头沉思，说也对自己的搞笑天赋抱有怀疑，得等着观众评价。谈起他的业余写作生活，这位“知乎达人”则自称这是没办法的办法，为的是让读者们做自己的“监督员”，治一治自己不愿动笔的懒病。当然，写出感觉了，也会开心地形容像吃了一个好吃的桃子。





“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”，身在电影圈，张译可能算不上“千篇一律”；算不算“万里挑一”？观众和读者说了算。





被动的张译，好角色都是坐享其成





Mtime：能简单介绍下你在《妖铃铃》中的角色吗？





张译：演了个中医，擅长给别人针灸，曾一针扎死自己的太太，与自己的儿子相依为命。





Mtime：为什么会想要出演一部纯喜剧？





张译：以前没想过演这种喜剧，也不知道自己能表现得怎么样。但我特别信赖陈可辛导演，我们是第三次合作，非常喜欢他的审美。





他是一个永远在创新的导演，《甜蜜蜜》《投名状》，包括前两年的《中国合伙人》，包括我们的《亲爱的》……我们在一起合作这几年，听他聊天，真是长了不少学问，我的审美也在变好。











Mtime：你认为自己有搞笑天赋吗？





张译：我现在对这件事也抱有怀疑。





Mtime：《妖铃铃》中演员众多，出身也很不一样，现场大家表演方法是不是也很不一样？





张译：风格完全不同。表演是一件很奇妙的事情，既不是也不应该是完全的学院派独自掌门，学院派只是教一种风格。举个例子，中国民歌歌手都在音乐学院学习民族唱法，他们唱得都很像。实际上我们中国有五十多个民族，每个民族几乎都有自己独特的音乐。我们听藏族的民歌，是那样高亢嘹亮的；听内蒙的民歌，是那样悠长的；听朝鲜族的歌，是那样活泼欢乐的。





表演最终唯一的衡量标准是观众认不认可。无论你是说相声的还是演小品的，还是演话剧的也好，还是这种拍摄小视频的也好，还是学院毕业的也好，还是像我这种没上过大学的也好。只要最后观众认可你的角色，别的都不重要。





只是在具体表演过程中，我们有一个彼此适应。成熟的演员是这样的：如果我和一个孩子一起演戏，我会在表演尺度上照顾他。因为小朋友演戏时是没有任何规范的，他分分钟就会把你淘汰掉，你必须调整自己的表演尺度，接近他。











Mtime：你未来准备往喜剧的路上走吗？





张译：我是一个特别被动的人，一般有角色都是别人找到我。每次我接到邀请后都会觉得很诧异，为什么会找到我呢？不是我多厉害，其实我能力特别有限。比如我特别喜欢看贾樟柯导演的电影，他的电影启蒙了一代年轻人进入电影领域，我也是其中之一。在我心目中他是一个大神级的存在。他竟然找我演一个煤老板、暴发户。





首先我很诧异，大神怎么会知道我？后来发现原来是看了《亲爱的》这部电影。另一个诧异是大神怎么会认为我能演一个暴发户？我第一次见到贾导的时候我就跟他说我演不了。包括接到《亲爱的》邀约的时候我也说我演不了。拍《追凶者也》的时候我也和曹保平导演说我不像杀手。





每次我都觉得和角色之间差距特别大，每次都是在他们的鼓励下完成一个又一个角色。会不会往喜剧上走？我没想过，我就坐享其成吧。





奇懒无比的张译，网上留文全靠“逼迫”





Mtime：现在还着迷于在知乎上答题吗？





张译：我在任何一个平台写字其实都不是痴迷于写作。实际上是对自己的一个驾驭。我是一个奇懒无比的人。希望把自己写字的能力做一个强迫性的延续，不想因为自己做了演员了，看似不愁吃穿，不愁工作了，看似很忙，就把写字的能力完全丢掉。





我们每天都会经历不同的故事，见到不同的人，很多故事是值得书写的。因为我的懒惰，很多故事就轻易地滑走了。经过几年的涤荡后就慢慢忘却了。这是一个特别令人心疼的事情。





所以我就逼着自己写字，敲键盘。没有什么诱惑，即便是之前给报纸写专栏，那点稿费对我来说也没有任何诱惑，自己的文字变成铅字依然没有诱惑。





我就在想，如何找到一个东西逼迫自己。后来发现了知乎这个平台，如果你经常回答一些问题，大家对你的回答有所期待之后，就会希望你继续去写。那这个东西就变成了一个枷锁，有枷锁是好事，只要不太繁重。





怎样才能让别人对你的文字有期待？就尽量写得好看一点。这是我自己找到的一个说不太通的逻辑。所以我对回答问题兴趣不是特别大，但是我对保留这些问题，保留这些故事很有兴趣。











Mtime：你写作时是什么样的状态？





张译：我写东西很慢的。我之前写得那本书，其实才二十几万字，写了七年。当然最后的成文是五十多万字，我觉得部头有点大，砍掉了一大半。





而且我还有文字的洁癖，特别强调文章的结构和节奏。而且这种对文字的结构和节奏的认知和把控能力是随着年龄的增长不停地发生改变的。这也是为什么一本书写了七年之久。





我的习惯是写完之后不停地去念，读的时候你就会发现节奏不对，或者哪一个词用得不好。





我写知乎的回答，有时候写顺手了，一两个小时就可以写完，在手机上就可以完成。长的时候，一个星期到几个月的时间都有。





有一篇文章我写了几个月都没写完，因为写着写着你的观念就发生改变了，推翻了自己之前的论点。已经不光是一个文章结构和节奏的调整了。





Mtime：写作时会感到寂寞吗？会认为写作浪费了你的时间吗？





张译：写作从第一个自然段到第三个自然段是很寂寞的。但是只要你把这三个自然段写完之后，会有一种感觉，好像我吃了一个很好吃的桃子，周围人没有尝过。





有的时候拿手机在写，周围很乱，一开始写的时候真的按耐不住去和周围人聊天，去玩。写完三段之后就变成，你们尽管去聊，尽管去玩，我这有一件特别有意思的事情，你们玩不到。











Mtime：写作之外，读书多吗？





张译：我并不是一个特别勤奋的人，花在写作上的时间并不多。更多的时间我用来整理，整理电脑里的文件，整理自己的电影，整理书，整理猫的用具啊，整理一切，我是一个整理控。





Mtime：有一种观点，认为演员大多没文化，你怎么看？演员应该尽可能地多读点书吗？





张译：做演员当然脑子里装得东西越多越好，而且要能拿来为我所用。并不是书读得越多越好。有很多演员在学习英语，在健身，你不能说这些东西就不重要，也有一些演员在读一些小说或哲学性的书，都是特别好的事情。





我并不是一个读书特别多的人，只是很凑巧读了几本很有用的书，读完之后他们对我影响很深。写作比读书更行之有效的原因是，读书是吸纳别人的思想，写作是创造语言、逻辑，创造永远比被动接纳学习得更快一些。



