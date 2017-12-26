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邓超阮经天肉搏打弯扳手撞碎墙壁

《城市之光》曝特辑 邓超感慨"回到人间挺好的"

2017-12-26 17:04:59 来源：Mtime时光网

辑中邓超饰演的方木和阮经天饰演的江亚拳拳到肉，“兽性大发”，在废旧工厂大打出手，从十四层天台打到地面上让人直呼肉疼。邓超感慨“回到人间挺好的”。

　　时光网讯  华语犯罪动作片《心理罪之城市之光》正在全国热映中，今日片方发布肉搏特辑，特辑中邓超饰演的方木和阮经天饰演的江亚拳拳到肉，“兽性大发”，在废旧工厂大打出手，从十四层天台打到地面上让人直呼肉疼。邓超感慨“回到人间挺好的”，阮经天回忆“打了五天，每天都打的满头包”，导演徐纪周则透露“两个人越来越接近野兽，接近地狱。”
 
　　作为一部犯罪片，《心理罪之城市之光》主演之间的“猫鼠游戏”令观众饱眼福，而使人印象最深刻的一幕当属邓超饰演的方木与阮经天饰演的江亚的一场打斗戏。作为影片重中之重，这场打斗戏不仅是方木与江亚一决生死的时刻，在片场两人都已完全“疯魔”，甚至在打斗中打弯扳手脑袋撞碎墙壁，难怪邓超感慨：“回到人间挺好的。”阮经天则认为“两个人用打斗用身体阐述彼此的理念”。

　　影片公映后对于这一场戏有细心观众发现两个人的打斗是从天台一直打到地面，这一场景正是导演徐纪周特意设计“从顶层一层一层往下打，从拳脚到器械最后用自己的牙齿，越来越接近地狱。”最终呈现效果十分到位，观众对于这场打斗戏评价颇高，被评为片中经典片段之一。

　　电影《心理罪之城市之光》改编自《心理罪》系列小说收官之作《城市之光》，故事中一名自称“城市之光”的杀手逐一残杀处于舆论风口的负面新闻人物，以此来践行自己心中的“正义”，而精通犯罪心理学的刑警方木与对方展开生死较量。

   编辑：hello王小羊

关键词： 心理罪之城市之光 特辑
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