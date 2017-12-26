时光网讯 成龙
最新动作大片《机器之血》
自12月22日在全国院线上映，颇受好评，并已逐步登陆全球各大银幕，向着全球市场发起强力冲击。今日，该片曝光了一段影片开头成龙带领警队精英对战黑恶势力的枪战片段，大小高潮接连迭起。
此次曝光的片段中，反恐色彩浓厚，由成龙饰演的特工林东带领一众手下为完成护送任务，与敌人进行了紧张刺激的枪战。枪林弹雨间，成龙彰显真功夫。
对于影片开头这场激烈的火力对抗，该片导演张立嘉
在此前的采访中透露，为了达到逼真的视觉效果，剧组不惜将斥巨资打造的场景瞬间摧毁。“我们在台湾建了一个半山的村子，最后全都把它炸掉了。重型武器可能用了三十多支吧，还不算手枪这一类的，包括榴弹炮，子弹应该打了有十万发，最后还炸毁了一个加油站和几栋楼。”
摄制组看似豪气逼人，然而拍摄的危险程度也令人乍舌。该片动作特技指导罗礼贤导演表示：“电影中大家看到的爆炸的警车，其实是挺难把它炸翻的，因为它的重量实在是很重。而且我们要离得很接近，当时最接近的人只有离它一米，这个车子要炸飞最高的点应该有七米多高，然后它直接立起来翻倒，压扁另外一台小车。它炸的时候旁边的人同时被威亚拉飞，所以其实难度是很高的，对于爆破的准确度要求也很高。而且必须一次成功，我们没有太多的条件去做第二次，不论是时间，车子的准备所有的东西其实我们都不够再来第二遍的。”
虽然成龙拍过的动作电影无数，但他坦言自己真正参与过的枪战戏并不多。“我的电影很少是开枪，碰到了都是想尽办法怎么样把枪去掉。这次其实是依照了导演的想法，就是样样都要有，有追车、有开枪、有拳脚，一开场的大枪战，蛮过瘾的。很少开这么多枪，带了一万两千多发子弹去，全部被我们打完了。”
据悉，《机器之血》由成龙监制，张立嘉执导，成龙、罗志祥领衔主演，欧阳娜娜、夏侯云姗、卡兰·穆尔韦（Callan Mulvey）、泰丝·哈乌布里奇（Tess Haubrich）等演员出演，该片已于12月22日，登陆全国各大院线。