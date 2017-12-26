虽然成龙拍过的动作电影无数，但他坦言真正参与过的枪战戏并不多。“这次依照了导演的想法，有追车、有开枪、有拳脚，蛮过瘾的。很少开这么多枪，我们带了一万两千多发子弹去，全部被打完了。”

此次曝光的片段中，反恐色彩浓厚，由成龙饰演的特工林东带领一众手下为完成护送任务，与敌人进行了紧张刺激的枪战。枪林弹雨间，成龙彰显真功夫。









摄制组看似豪气逼人，然而拍摄的危险程度也令人乍舌。该片动作特技指导罗礼贤导演表示：“电影中大家看到的爆炸的警车，其实是挺难把它炸翻的，因为它的重量实在是很重。而且我们要离得很接近，当时最接近的人只有离它一米，这个车子要炸飞最高的点应该有七米多高，然后它直接立起来翻倒，压扁另外一台小车。它炸的时候旁边的人同时被威亚拉飞，所以其实难度是很高的，对于爆破的准确度要求也很高。而且必须一次成功，我们没有太多的条件去做第二次，不论是时间，车子的准备所有的东西其实我们都不够再来第二遍的。”











虽然成龙拍过的动作电影无数，但他坦言自己真正参与过的枪战戏并不多。“我的电影很少是开枪，碰到了都是想尽办法怎么样把枪去掉。这次其实是依照了导演的想法，就是样样都要有，有追车、有开枪、有拳脚，一开场的大枪战，蛮过瘾的。很少开这么多枪，带了一万两千多发子弹去，全部被我们打完了。”





据悉，《机器之血》由成龙监制，张立嘉执导，成龙、罗志祥领衔主演，欧阳娜娜、夏侯云姗、卡兰·穆尔韦（Callan Mulvey）、泰丝·哈乌布里奇（Tess Haubrich）等演员出演，该片已于12月22日，登陆全国各大院线。