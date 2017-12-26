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张静初《我的影子在奔跑》定档1.16

电影发布母子版海报 聚焦自闭症儿童

2017-12-26 19:53:30 来源：Mtime时光网

饰演母亲的是演员张静初，她纯素颜出镜，演绎了母子间跨越十七年的点点滴滴。对于未婚的张静初来说，演绎单亲妈妈是一个巨大的挑战，而要诠释一个自闭症孩子的母亲，则面临的挑战更大。

　　时光网讯   由张静初主演的电影《我的影子在奔跑》今日发布母子版海报，一款以自闭症孩子修直的角度思考世界，另外一款则加入了母亲田桂芳与修直的互动元素，呈现出一种奇思妙想温情脉脉的感觉。经历了五年的浮沉，这部29次入围全球各类电影节、电影展各类奖项提名，8次获奖的电影终于定档2018年1月16日。

　　《我的影子在奔跑》讲述了单亲妈妈田桂芳独自抚养自闭症孩子修直的故事，影片中的修直，孤僻又不断地制造一系列的麻烦，田桂芳则一直默默地为修直遮风挡雨，如同修直的影子一般，时刻保护着修直，母爱如同一道光，照亮了修直遇到的所有黑暗。

　　饰演母亲的是演员张静初，在电影中，张静初纯素颜出镜，演绎了母子间跨越十七年的点点滴滴。对于未婚的张静初来说，演绎单亲妈妈是一个巨大的挑战，而要诠释一个自闭症孩子的母亲，则面临的挑战更大。

　　但是张静初跟孩子相处很有一套，她说“跟小朋友相处就是不要当他们是小朋友，他们比大人想的聪明很多，要跟他们交朋友”，因此，张静初在电影中演绎的母亲感动了无数的人，凭借在此片中的深情表演，张静初获得第29届中国电影金鸡奖，第21届北京大学生电影节、第16届上海国际电影节电影频道传媒大奖最佳女主角提名。

　　导演方刚亮在采访中曾提到：“社会对这个病症（艾斯伯格综合征）没有那么广泛的认知，生活中70-90%的患者被忽略了，但是这个病其实并没有那么可怕。拍电影的时候也没有刻意渲染艾斯伯格综合征，当做噱头来说，其实我更想表达的是一对普通的母子，怎么建立沟通和交流。”
 
　　修直是特别的，修直的特别在于他对普通的事物有着异于寻常人的认知与感受，他通过自己的想象和自己的行动去感受这个世界的精彩。自闭症的孩子并不可怕，他们的世界往往更加充满色彩。斑斓的世界，因为他们的想象而变得一切都与众不同。

   编辑：hello王小羊

关键词： 我的影子在奔跑 定档 海报 张静初
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Jingchu Zhang

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