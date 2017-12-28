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时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

时光网跑得快的西方记者，献上他们评选出的“2017年度北美电影20佳”。

2017-12-28 08:42:58 来源：Mtime时光网

时光网海外记者2017年Top 20美国电影

榜单第一名可能会让你有点小惊讶

2017-12-28 08:42:58 来源：Mtime时光网

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写在前面

写在前面

　　年末将至，各大媒体都在忙着发布自己的“最棒Top 10”，“最烂前十五作品”，“最受欢迎的20部电影”……各式榜单让人看得眼花缭乱。看电影作为一件非常主观的事情，自然是一千个人心中有一千个不同的哈姆雷特，甲之蜜糖，也许就是乙之砒霜。当然了，像《变形金刚5》和《新木乃伊》这种大作，无论从哪个角度看可能都不太招人喜欢……

　　即将迎来2018的辞旧迎新之际，时光网美国洛杉矶记者站的同事们，精选出了他们心中2017年美国电影的“Top 20”，其中有哪一部你已经看过？哪一部会因为这个榜单，而被放进“想看”的列表中，又有哪一部，无论有多少影评人交口称赞，你也坚决不会触碰呢？

20.《缩小人生》

20.《缩小人生》

　　亚历山大· 佩恩和他的长期编剧搭档吉姆·泰勒对喜剧研究得十分深邃，并能从中挖掘出人们更深层的焦虑、混乱和意外的后果。这部与众不同的科幻喜剧讲的是一对经济紧张的夫妻，计划通过一个科学项目将身体缩小，以达到缩减开支的目的。然而妻子在最后一刻退缩了，只留下丈夫（马特·达蒙 饰）一个人面对接下来的生活。影片中，泰国的越南裔妹子周洪贡献了相当具有突破性的演技，也获得了金球奖最佳女配角的提名。

导演：亚历山大·佩恩

主演：马特·达蒙、克里斯托弗·瓦尔兹、周洪

独家访谈："我绝对不会把自己缩小到那种程度"

19.《至暗时刻》

19.《至暗时刻》

　　这部影片是导演乔·赖特继《小飞侠》之后的一次触底回弹，影片讲述了英国首相温斯顿·丘吉尔上任之后的真实故事。当时正值二战期间，英国即将陷落于由希特勒领导的纳粹战争机器之下。加里·奥德曼在里面贡献了极其惊人的演技，这部电影为历史注入了鲜活的生命。

导演：乔·赖特

主演：加里·奥德曼、莉莉·詹姆斯、克里斯汀·斯科特·托马斯

独家影评：加里奥德曼《至暗时刻》剑指影帝

18.《大病》

18.《大病》

　　编剧艾米丽·V·戈登和库梅尔·南贾尼从自己的真实生活中，得到了这部独特喜剧的灵感，影片主要讲述了一对分手夫妇受到别人影响而重燃旧情的故事。一位年轻女孩（佐伊·卡赞 饰）患病昏迷，使得她的前男友重回自己身边，并和女孩的父母互相了解，这件事触动了这对夫妇的内心。《大病》既幽默又富有情感，并对民族多样性和家庭关系提出了有趣的见解。

导演：迈克尔·舒瓦特

主演：库梅尔·南贾尼、佐伊·卡赞、霍利·亨特

独家访谈：“少数族裔需要这样的角色和电影”

17.《请以你的名字呼唤我》

17.《请以你的名字呼唤我》

　　这部由卢卡·瓜达尼诺执导，安德烈·艾席蒙同名小说改编的影片，设置在1983年，讲述了一个十几岁的男孩，喜欢上了他身为考古学教授的父亲手下的研究生助理。这是一部有着华丽镜头、敏感情感视角的影片，同时也展现出了提莫西·查拉梅的成长蜕变，他目前已经凭此片获得了金球奖剧情类的最佳男演员提名。在今年的《伯德小姐》和《敌对分子》中他也出演了配角，并将在伍迪·艾伦的下一部影片，《纽约的一个雨天》中担任主角，提莫西将成为一个被人们铭记的名字。

导演：卢卡·瓜达尼诺

主演：艾米·汉莫、提莫西·查拉梅、迈克尔·斯图巴

独家影评：这部未参赛电影却是柏林电影节最大赢家

16.《神奇女侠》/《马斯顿教授》

16.神奇女侠/马斯顿教授与神奇女侠

　　派蒂·杰金斯和盖尔·加朵将神奇女侠塑造成了DC漫画中，最具吸引力和社会意义的角色，而编剧兼导演安吉拉·罗宾森则带来有趣生动的《马斯顿教授与神奇女侠》，讲述了神女创作者背后的故事——一位大学心理学教授，与妻子和情妇建立了开放关系，三人开心地生活在一起。两部影片放在一起，才是最完美的双重呈现。

《神奇女侠》导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵、克里斯·派恩、罗宾·莱特

独家影评："神奇女侠"用长腿踢开了DC雪耻大门

《马斯顿教授》导演：安吉拉·罗宾森

主演：卢克·伊万斯、丽贝卡·豪尔、贝拉·希思科特

独家影评：神奇女侠竟诞生于一段多角不伦恋？

15.《茉莉的牌局》

15.《茉莉的牌局》

　　这是一部不用会打扑克牌就可以欣赏的影片，是导演艾伦·索金的导演处女作，由杰西卡·查斯坦主演。影片中她筹划了一个每周举行的秘密扑克牌牌游戏，有亿万富翁、好莱坞一线演员、甚至是俄罗斯黑手党成员每周光顾，这使她陷入了法律问题。一部以简洁文字与睿智对话完成的剧本，再加上查斯坦、伊德瑞斯·艾尔巴（饰演律师角色）、凯文·科斯特纳（茉莉的父亲）在戏中全身心投入的表演，使得影片给当代美国生活的电影肖像，注入了一股更加前卫的能量。

导演：艾伦·索金

主演：杰西卡·查斯坦、伊德瑞斯·艾尔巴、凯文·科斯特纳

独家访谈：劳模姐新作"茉莉的牌局"揭秘地下扑克女boss

14.《金刚狼3》

14.《金刚狼3：殊死一战》

　　“狼叔”休·杰克曼将他的艾德曼钢爪，最后一次留在了这部《金刚狼》系列中最为优秀的影片中。它的动作场景流畅自如，给了这个观众已熟知17年的角色一次完美的谢幕。导演詹姆斯·曼高德很好地平衡了影片的内涵与情感，“X教授”帕特里克·斯图尔特和“小狼女”达芙妮·基恩也为影片献出了最为精湛的表演。

导演：詹姆斯·曼高德

主演：休·杰克曼、帕特里克·斯图尔特、达芙妮·基恩

独家影评：暴力场景与粗口齐飞 狼叔愤怒最终化为爱

13.《你好布拉德》

13.《你好布拉德》

　　这是一部文笔优美的喜剧，讲述的是一个父亲陪着他儿子大学旅行的故事，同时也妥善处理了对自己生活抱有的不满足感。导演麦克·怀特用这部作品向人们展示了本·斯蒂勒多年来的最佳表演。对理想主义的审视、希望和青春的目标，以及教导成年人如何学会这些品质，使得这部电影成为了一部引人深思的杰作。

导演：麦克·怀特

主演：本·斯蒂勒、奥斯汀·艾布拉姆斯、珍娜·费舍

独家访谈：中年危机意味着你要停一停

12.《三块广告牌》

12.《三块广告牌》

　　编剧兼导演马丁·麦克唐纳拍摄了一部充满冒险精神的电影，影片讲述了弗兰西斯·麦克多蒙德所饰演的母亲，与当地执法部门在解决女儿谋杀案问题上的无能，而作斗争的故事，她在片中完美地平衡了悲剧、黑色幽默和真相转折，所有的故事都是在一个小镇拍摄完成的。这部作品如此独特，让人觉得有一天它可以被改编成电视剧（就像《冰血暴》一样）。

导演：马丁·麦克唐纳

主演：弗兰西斯·麦克多蒙德、伍迪·哈里森、山姆·洛克威尔

独家影评：女儿被先奸后杀 警察迟迟不破案 你会怎样?

11.《猎凶风河谷》

11.《猎凶风河谷》

　　在漫威电影宇宙中身为队友的“鹰眼”杰瑞米·雷纳和“绯红女巫”伊丽莎白·奥尔森，联手演绎了一部关系更为亲密的剧作。影片的编剧兼导演为泰勒·谢里丹，这个充满谜团的谋杀故事发生在美国原住民的保留地，情节灵活有个性，演员也发挥极好，同时也触及了现实生活中，少数群体生态和性别平等的主题。

导演：泰勒·谢里丹

主演：杰瑞米·雷纳、伊丽莎白·奥尔森、乔·博恩瑟

独家影评：编、导、演俱佳 将成颁奖季有力竞争者

10.《猩球崛起3：终极之战》

10.《猩球崛起3：终极之战》

　　有关《人猿星球》系列的影片以后还会继续上映，但导演马特·里夫斯为凯撒（安迪·瑟金斯饰）的故事，以一场完美的冒险历程画上了句号。这是一部相当具有代表性的影片，向人们展示了如何将最先进的特效与一个通俗的故事，以最契合的程度结合在一起。

导演：马特·里夫斯

主演：安迪·瑟金斯、伍迪·哈里森、史蒂夫·茨恩

独家影评：《猩球崛起3》影评：里程碑式的最终章

9.《灾难艺术家》

9.《灾难艺术家》

　　“付兰兰”詹姆斯·弗兰科的这部最新电影证明，事实有时比小说更离奇。《灾难艺术家》以一部在美国赢得了大批狂热观众的烂片之王《房间》为叙事基础，讲述了这部莫名奇妙变成了喜剧的邪典电影经典之作，是怎样诞生的。《灾难艺术家》完成得很好，既能让人开怀大笑，也能让人感到悲怆和同情。如果说去年的《爱乐之城》是讲给拥有艺术家梦想的人的一首情歌，弗兰科的这部电影则是一个刚好颠倒过来的故事——告诉那些拥有错误梦想的人，其实他们的才华是在其他不同的领域。

导演：詹姆斯·弗兰科

主演：詹姆斯·弗兰科、戴夫·弗兰科、塞斯·罗根

独家访谈：邪典烂片《房间》是怎样拍成的？

8.《水形物语》

8.《水形物语》

　　吉尔莫·德尔·托罗是一位广受赞誉的电影大师，他这次将毕生情感与对电影的喜爱结合在了一起，还喜欢偶尔混搭高尚与扭曲（片中一个人物手指头被扯掉了）。《水形物语》讲述的是20世纪60年代的一段寓言故事，一个哑女（莎莉·霍金斯饰）在高度机密的政府机构工作，她冒着丢掉工作的危险，释放了一个被捕获的、有感情的“鱼人”动物。正如陀螺导演所有的作品一样，这部影片既华丽又神秘，古怪而刁钻——换句话说，这些都是电影最优秀的品质之一。

导演：吉尔莫·德尔·托罗

主演：莎莉·霍金斯、奥克塔维亚·斯宾瑟、迈克尔·珊农

独家影评：能把"人兽床戏"拍出童话风 只服他

7.《迈耶罗维茨的故事》

7.《迈耶罗维茨的故事》

　　编剧兼导演诺亚·鲍姆巴赫这一次凭借对家庭、责任及情感损伤方面的解读分析，敏锐、多层次、文笔精准，交出了他多年来拍的最好的电影作品。达斯汀·霍夫曼饰演一名退休的雕塑家，他认为自己从来没有受到过他应有的赞扬。同时他也是一位父亲，拥有两个非常不同的儿子（亚当·桑德勒和本·斯蒂勒 饰演）。在这部喜剧中，有很多精彩的表演，其中也涉及到人身上未能被挖掘的潜力问题，以及饱含怨恨所给人带来的自我毁灭。

导演：诺亚·鲍姆巴赫

主演：亚当·桑德勒、本·斯蒂勒、达斯汀·霍夫曼

独家影评：两代喜剧咖享受合作《迈耶罗维茨的故事》

6.《底特律》

6.《底特律》

　　导演凯瑟琳·毕格罗与她在《拆弹部队》和《猎杀本拉登》中的编剧马克·鲍尔再次合作，创作了这个可以猛烈撞击观众内心的故事。它重新审视了1967年的底特律骚乱运动，回溯了当年的种族不平等、警察骚扰和虐待非裔美国人的事件。有了真实事件作为基础，《底特律》成为了一部手法娴熟且令人不适的电影，但毋庸置疑的是，这部影片依然是当代电影的中一部重要的佳作，让人们会对那个动荡不安的社会时期产生共鸣。

导演：凯瑟琳·毕格罗

主演：约翰·波耶加、安东尼·麦凯、阿格利·史密斯

独家影评："底特律"可能是凯瑟琳·毕格罗最好的作品


5.《伯德小姐》

5.《伯德小姐》

　　《伯德小姐》是多年以来最优秀的女性成长电影，复杂、有趣、令人感动，它讲述了青春期的孩子们，对父母的规则与小有乏味的家乡饱含不满。而只有当一个人搬离的时候，才会发现原来的美好。编剧兼导演格蕾塔·葛韦格在此之前，已展示了她作为演员的才华和独特魅力，并作为联合编剧/导演参与了几个小项目，这一次，她独自执导了一个完整的故事。西尔莎·罗南也向观众展现了自己的精彩表演，她饰演的早熟女主角代表了美国电影圈中，又有一个新鲜、有趣的新面孔加入。

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南、劳里·梅特卡夫、提莫西·查拉梅

独家访谈：专访"美国女主人"格蕾塔葛韦格

4.《坚强》

4.《坚强》

　　这部影片不仅讲了个可怕的悲剧，也不仅是个令人难以置信的、身体复健的真实故事，《坚强》诚实地展现了主角情感上所遭受的折磨，这使得电影有了额外的真实份量。在2013年波士顿马拉松恐怖主义爆炸事件中，吉伦哈尔的角色虽幸存下来，但在爆炸中失去了双腿，塔提阿娜·玛斯拉尼则饰演他分分合合的女友。二人在影片中分别呈现出了微妙的、全身心投入的表演，并被导演大卫·戈登·格林和他的创作团队用吸引眼球的特写镜头捕捉下来。这部作品很自然地牵动着观众的心弦，毫不造作。

导演：大卫·戈登·格林

主演：杰克·吉伦哈尔、塔提阿娜·玛斯拉尼、米兰达·理查森

独家影评：杰克吉伦哈尔新片演技爆棚

3.《华盛顿邮报》

3.《华盛顿邮报》

　　史蒂文·斯皮尔伯格从美国历史上最可耻的部分，挖掘出了这个故事的剧本，为了这部影片，他将一部已经和团队花了10个月时间来计划的电影推迟，只是为了赶紧在夏天开始进行《华盛顿邮报》的拍摄，并在年底之前完成。这部电影由梅丽尔·斯特里普和汤姆·汉克斯主演，聚焦于美国历史上一件特殊的事件。斯特里普饰演一位充满智慧的女人，意识到她可以像一个男人一样行使自己所争取来的权力，拥有道德权威，这个故事的意义最终跨越了国界。

导演：史蒂文·斯皮尔伯格

主演：梅丽尔·斯特里普、汤姆·汉克斯、莎拉·保罗森

2.《佛罗里达乐园》

2.《佛罗里达乐园》

　　导演西恩·贝克这部低预算、生活向的独立电影，是对生活在社会边缘的贫困人口，令人心碎和充满诗意的写照。威廉·达福凭自己的演技，获得了金球奖最佳男配角提名，他饰演了一位像家长一样的酒店经理。他试图平衡自己的心态，使自己不为总是被利用而感到愤怒。影片用一种艺术性的印象主义风格，巧妙地展现了这一过程，其中还有很多非专业人士的丰富表演，《佛罗里达乐园》与贝克的前作《橘色》一样，展示了他惊人的创作技巧，引起观众对那些不讨人喜欢角色的同情。

导演：西恩·贝克

主演：布鲁克琳·普林斯、威廉·达福

独家访谈：谈新片"佛罗里达乐园" 细腻表演有望提名奥斯卡

1.《银翼杀手2049》

1.《银翼杀手2049》

　　在2017年的美国电影中，没有哪部电影能像丹尼斯·维伦纽瓦的这部作品一样，在延续了雷德利·斯科特1982年科幻电影《银翼杀手》的同时，将娴熟、高水准的特效技术和宏大、深刻的自我反省与哲学问题，以导演的个人特色完美结合起来。既发人深省又略显催眠，《银翼杀手2049》成为了一种具有代表性的电影体验。

导演：丹尼斯·维伦纽瓦

主演：哈里森·福特、瑞恩·高斯林、安娜·德·阿玛斯

独家影评：“《银翼杀手2049》比原作还要优秀”

还有哪些“遗珠”？

　　记者们在投票的过程中进行了激烈的讨论（相信每家媒体在做每个榜单时都是一样），还有一些电影虽然并未入选时光网“北美年度20佳影片”的最终榜单，这些“遗珠”也许值得我们在可以分给电影的有限时间中，品味与欣赏。毕竟，电影好不好看，最终说了算的还是自己嘛。

　　未能进入Top 20的影片名单有：《寻梦环游记》《我，花样女王》《极寒之城》《蜘蛛侠：英雄归来》《极盗车神》《奇迹男孩》《英格丽向西行》《小丑回魂》《银河护卫队2》《乐高蝙蝠侠大电影》《敌对分子》《敦刻尔克》《金刚：骷髅岛》《博格对决麦肯罗》，以及纪录片《珍》《快找罗杰·斯通》和《吉尔伯特》。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏 关键词： 榜单 时光网 记者 BrentSimon

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