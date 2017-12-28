写在前面

年末将至，各大媒体都在忙着发布自己的“最棒Top 10”，“最烂前十五作品”，“最受欢迎的20部电影”……各式榜单让人看得眼花缭乱。看电影作为一件非常主观的事情，自然是一千个人心中有一千个不同的哈姆雷特，甲之蜜糖，也许就是乙之砒霜。当然了，像《变形金刚5》和《新木乃伊》这种大作，无论从哪个角度看可能都不太招人喜欢……

即将迎来2018的辞旧迎新之际，时光网美国洛杉矶记者站的同事们，精选出了他们心中2017年美国电影的“Top 20”，其中有哪一部你已经看过？哪一部会因为这个榜单，而被放进“想看”的列表中，又有哪一部，无论有多少影评人交口称赞，你也坚决不会触碰呢？