岩井俊二执导的首部华语片《之华》立项曝剧情，陈可辛担纲监制。陆川编剧新片《拳王之战》曝光，自从《我们诞生在中国》热映之后，陆川下一部新片颇受关注。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

图为岩井俊二日前来京宣传动画《烟花》

时光网讯 在广电总局最新一期电影立项备案中，两个项目最为惹眼，一部是岩井俊二执导的首部华语片《之华》，陈可辛担纲监制；另一部是陆川编剧的新片《拳王之战》，故事是类似《摔跤吧！爸爸》式的运动励志片。



《之华》的故事还是岩井俊二擅长的类型，有些《情书》的意味。电影讲述袁之岚代替刚刚去世的姐姐袁之华参加同学会，与中学时代仰慕的男生尹川重逢。二人用寄信的方式联系起彼此。在信件往来中，姐姐的生前的生命脉络亦逐渐清晰，几段横跨三代人的故事正悄然发生……



此前嘉映老板覃宏曾透露《之华》的监制是陈可辛，立项显示出品方为嘉映的子公司北京嘉美春天影业有限公司，项目也是因陈可辛牵线搭桥带给嘉映的。陈可辛是嘉映的“超级合伙人”，双方有多部项目在合作。据悉陈可辛还为岩井俊二找来了中国编剧和摄制班底，而岩井俊二对故事的要求也十分严苛，近期才搞定剧本，但演员和开机时间还待定。



在公示备案中，陆川编剧的新片《拳王之战》也曝光剧情。电影讲述了出身贫寒的矿工熊向心在一次偶然的机会下接触了拳击，从此下决心成为职业拳手。他在多年艰苦训练之后终于崭露头角，曾连续两次获得世界拳王称号，代表中国在世界拳坛上创造了崭新的历史。



自从《我们诞生在中国》热映之后，陆川下一部新片颇受关注。去年他曾透露在筹备《749：异族崛起》（《九层妖塔2》），不过电影至今没有曝光更多动态；陆川还将执导彼得·海勒斯（何伟）的纪实类作品《江城》电影版，透过涪陵小城讲述变迁中的中国，但后来陆川表示“短时间还不会开拍。我可能要先拍另外一部电影”。此外，还有消息曝出陆川曾洽谈聚焦窦唯等摇滚歌手年少时光的电影《把青春唱完》；另外，他还将监制陆剑青执导的奇幻喜剧《八仙之各显神通》。

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