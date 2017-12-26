朝夕相处的四师徒一路降妖除魔，性格迥异的他们偶有争执但取经的信念岿然不动。而四师徒在到了一个从未见过男人的国家后，信念受到冲击，巨大的戏剧性冲突让彼此的关系也变得愈发微妙。

时光网讯 由郑保瑞执导，郭富城、冯绍峰、赵丽颖、小沈阳、罗仲谦、林志玲、梁咏琪、刘涛、苑琼丹、潘斌龙、施诗等主演的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》将于2018年大年初一登陆全国院线。日前片方发布“勇闯情关”特辑以及多张剧照，原班人马再度集结的四师徒在来到女儿国后艳福不浅不免放松戒备，身陷感情疑云的取经天团距离终极考验已经是近在眉睫。





《西游记女儿国》在演员阵容上，饰演孙悟空的郭富城、饰演唐僧的冯绍峰、饰演猪八戒的小沈阳和饰演沙僧的罗仲谦悉数回归再度合作。在《三打》中，几位主演饰演的四师徒雄心万丈踏平山河，古灵精怪的孙悟空、心怀善念的唐僧、幽默逗趣的猪八戒和憨厚呆萌的沙僧深受观众的喜爱圈粉无数。

时隔两年，四师徒原班人马再次升级集结，更像是久别重逢的老友在讲故事，从特辑中也不难看出再次集结的四师徒无论拍摄还是接受采访都已是驾轻就熟。导演郑保瑞更是不吝溢美之词大加赞赏：四师徒就是要给观众非常和谐的感觉，郭富城、冯绍峰、小沈阳和罗仲谦几个人的默契度非常好。









在漫长的取经路上，朝夕相处的四师徒一路降妖除魔情谊深厚，性格迥异的他们偶有争执但取经的信念岿然不动。而四师徒在到了一个从未见过男人的国家之后，原本笃定的信念受到了前所未有的冲击，巨大的戏剧性冲突让彼此的关系也变得愈发微妙。

从人物设定上，唐僧内心纠结左右为难；孙悟空虽然会一如既往地保护唐僧，但苦于乏善可陈的情感经历有心无力；猪八戒如鱼得水，撩起妹来使出浑身解数；而沙僧则设定为外表魁梧但内心单纯，遇到女生就会害羞。



从特辑中可以看出，在女儿国这一难中，各种措手不及的突发状况让四师徒频繁陷入重围，唯有化解信念“危机”协力渡劫才能取得真经。艳福不浅的四师徒在来到女儿国之后已经初现“乐不思蜀”，而更加强烈的对抗和人物冲突还在默默萌芽滋长中。