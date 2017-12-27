2017-12-27 07:51:26 来源：Mtime时光网
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编辑：黑仔
导演：瑞恩·库格勒
主演：查德维克·博斯曼
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scottyang2017
1小时前
政治正确真可可怕！那啥，广州的黑鬼有40万了吧
太极教我当影帝44分钟前
恩，在南蛮之地的非洲人并不是落户在那，而是为了抢占南蛮猴子的仅剩的资源外加人类资源（这个你懂的）。
Riggs他野爹1分钟前
南蛮猴子怕是艹了太极教我当影帝全家哟嘻嘻
M_1510211112234753881
新战服没有美队3中的旧战服好看啊。。。。
总有刁民想艹朕
2小时前
黑人电影的确很帅，更何况把黑豹拍得那么带感。
玄烨
黑豹的战袍貌似怎么升级都看不出来啊
澄湖金少
真人版黑猫警长可以参考这个造型。
会飞的O
3小时前
So gay~
BBheng
看到他们变出战衣，想到了假面骑士
老羊
这就是传说中的《妖猫传》续集吗？哈哈哈哈哈哈哈哈
jazine
4小时前
史塔克是粑粑，黑豹是爷爷。
玄犀墨影
估计要元宵档？
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