网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《黑豹》登"帝国"杂志封面秀新战袍

漫威新作再发新剧照 瓦坎达陛下与反派对峙

2017-12-27 07:51:26 来源：Mtime时光网

黑豹陛下或将取代钢铁侠，成为漫威电影宇宙里的新粑粑！
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 漫威新片《黑豹》离上映越来越近，宣传攻势也是一波接着一波。

　　《帝国》杂志提前曝光了二月刊封面，黑豹身穿新战袍登场亮相，骚气紫黑配色真是相当酷炫。在同时发布的新剧照中，瓦坎达陛下与迈克尔·B·乔丹扮演的反派Erik Killmonger 当面对峙，两人之间将有一场大战。

　　《黑豹》瑞恩·库格勒《奎迪》）执导，北美2018年2月16日开画，内地有望引进。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑豹 剧照 漫威 帝国杂志
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

黑豹

黑豹 (2018)

0.0

导演：瑞恩·库格勒

主演：查德维克·博斯曼

迈克尔·B·乔丹

迈克尔·B·乔丹

Michael B. Jordan

职业：演员 | 制作人
瑞恩·库格勒

瑞恩·库格勒

Ryan Coogler

职业：导演 | 编剧
显示更多∨

会员评论 (15)

发表

本周热读

1

95后女优已成霓虹银幕主力军！

新世代日本女星大盘点

今天，时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质..
2

2017烂番茄20大烂片“正联”入榜

“变5”“木乃伊”跻身前十 续集烂片频现

20
烂番茄显示的今年最烂的20部影片，《攻壳机动队》《正义..
3

2017年好莱坞票房黑马盘点

恐怖片爆款连连 文艺片也能以小博大

2017年，好莱坞有这样一批中小成本电影以黑马之势冲过1..
4

2018这些日韩新片哪部会引进？

死神PK东野圭吾 李沧东改编村上春树

2018年的日韩电影就是改编电影的天下，日本漫改大电影继..
5

数万网友请愿删除“八罗汉”达蒙戏份

性骚扰与性侵应区别对待？不当言论惹怒众人

超过1.9万网友希望《瞒天过海：美人计》删除马特·达蒙..

查看更多