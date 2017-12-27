巨石强森主演《勇敢者游戏：决战丛林》曝终极预告，四位主演向中国观众拜年。

“冒险天团”丛林勇斗怪兽 巨石强森带队通关





真人版“吃鸡”团战开启！





终极预告一开头就揭秘了几位主角被吸入“勇敢者游戏”的经过，在学校的储藏室内，玩儿起这款电子游戏的他们却被一股莫名的力量吸入其中，从高空坠落后发现自己已经变身游戏中的角色，并且身处一片游戏世界的丛林。突然现身的神秘人告诉他们“要想逃出游戏，就必须拯救这个世界”。





然而化身游戏角色的每个人只有三次生命机会，巨石强森遭袭坠崖、杰克·布莱克被河马吞食、凯文·哈特吃蛋糕原地爆炸、凯伦·吉兰则中弹后瞬间消失......“勇敢者游戏”处处充满生命危险，如果他们用完三条生命，就会在其中丧生，不能回到现实中。





面对这样的关头，“冒险天团”必须齐心协力拯救“勇敢者游戏”，使出浑身技能逃离险境，预告片中惊心动魄的逃生场面让人肾上腺素飙升，惊险刺激的动作和画面仿佛让观众经历一场真人版“吃鸡”。

影片将于2018年1月12日以3D、中国巨幕3D、DOLBY CINEMA制式登陆全国院线。



































