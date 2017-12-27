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新《勇敢者游戏》终极预告主演拜年

“冒险天团”勇斗怪兽 巨石强森带队通关

2017-12-27 08:23:44 来源：Mtime时光网

巨石强森主演《勇敢者游戏：决战丛林》曝终极预告，四位主演向中国观众拜年。

终极海报

　　时光网讯 由巨石道恩·强森凯文·哈特、“阿宝”杰克·布莱克、“星云”凯伦·吉兰尼克·乔纳斯等主演的动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》曝光终极预告。预告开头，四位主演手持福字、对联和狗年吉祥物，祝福中国观众新年快乐。
 
“冒险天团”丛林勇斗怪兽 巨石强森带队通关

   《勇敢者游戏：决战丛林》中，巨石强森带领的“冒险天团”空降原始丛林，遭遇来势汹汹的飞车党群、炮火连绵的追杀行动、穷追不舍的凶猛野兽、各处遍布的索命机关。而预告中首次露面的神秘反派（鲍比·坎纳瓦尔 饰）则面目凶残，流露阴森之气，一句“宝物是我的，找到他们”，预示着这个大反派让几位主角的冒险之路更加困难重重。
  
真人版“吃鸡”团战开启！

　　终极预告一开头就揭秘了几位主角被吸入“勇敢者游戏”的经过，在学校的储藏室内，玩儿起这款电子游戏的他们却被一股莫名的力量吸入其中，从高空坠落后发现自己已经变身游戏中的角色，并且身处一片游戏世界的丛林。突然现身的神秘人告诉他们“要想逃出游戏，就必须拯救这个世界”。

　　然而化身游戏角色的每个人只有三次生命机会，巨石强森遭袭坠崖、杰克·布莱克被河马吞食、凯文·哈特吃蛋糕原地爆炸、凯伦·吉兰则中弹后瞬间消失......“勇敢者游戏”处处充满生命危险，如果他们用完三条生命，就会在其中丧生，不能回到现实中。

　　面对这样的关头，“冒险天团”必须齐心协力拯救“勇敢者游戏”，使出浑身技能逃离险境，预告片中惊心动魄的逃生场面让人肾上腺素飙升，惊险刺激的动作和画面仿佛让观众经历一场真人版“吃鸡”。
 
　　影片将于2018年1月12日以3D、中国巨幕3D、DOLBY  CINEMA制式登陆全国院线。










   编辑：sa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 勇敢者游戏 巨石强森 终极预告
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