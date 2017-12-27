不只有BB8，银河萌物大集结！
《星球大战》中的那些卖萌高手
从圆滚滚的BB-8到“大眼儿萌”Porg鸟，在《星球大战》这个充满了奇异脑洞的世界里，就连卖萌也显得那么与众不同！→
2017-12-27 08:17:38 来源：Mtime时光网
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《星球大战》中的那些卖萌高手
时光网特稿 从圆滚滚的BB-8到“大眼儿萌”Porg鸟，《星球大战》系列电影中的外星生物可谓卖萌停不下来。在乔治·卢卡斯开创的这个充满了奇异脑洞的世界里，没有什么是不可能的，就连卖萌也显得那么与众不同！他们有的像BB-8一样从内而外萌到出血，有的像BB-9E其实也只有外表高冷，还有外表“浣熊”但内心狂野的伊沃克人......在《星球大战：最后的绝地武士》即将于1月5日与内地观众见面，下面就让我们见识一下那些此前、以及即将于我们见面的那些异族人和外形生物中的卖萌高手吧。
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波尔格鸟（Porg）
激萌指数：★★★★★
早在今年暑期，《星球大战：最后的绝地武士》曝光了第一支幕后片花，一只长着鸟爪，企鹅翅膀、大眼睛忽闪忽闪的全新太空生物激萌登场，人畜无害的眼神瞬间暖化人心。它就是如今已经萌遍全球的波尔格鸟，据说它的名字是导演赖恩·约翰逊取的，它们的幼崽则被叫做小波尔格鸟（Porglet）。波尔格鸟是居住在卢克天行者自我放逐的阿奇托星球上的本土生物，它们栖息在悬崖之上，会飞，会筑巢。因为生活的岛屿很少有人造访，它们对外来生物充满好奇。波尔格鸟生性爱调皮捣蛋又表情丰富，在《星战8》中，它们中的一只还跟丘巴卡变成BFF上了千年隼舰，更有模有样学起伍基人各种特色来。
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波尔格鸟（Porg）
波尔格鸟外形的设计灵感来自取景地斯凯利格迈克尔岛上生活的角嘴海鹦。导演莱恩·约翰逊在勘查取景地的时候，就觉得这种鸟应该作为取景地的一部分出现在电影中。电影中，它们的形象是工业光魔通过木偶和计算机生成的数字模型来实现的。ps.其实乍一看波尔格鸟的外形和表情，总让人感觉和《神奇动物在哪里》里的月痴兽是远亲。
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水晶狐（Crystal Fox）
激萌指数：★★★★
水晶狐Crystal Fox在《星战8》中的“亮眼”程度绝不亚于“顶级萌物”波尔格鸟，它又名Vulptex，变形于拉丁语中的狐狸一词“Vulpes”。它们居住在反叛军曾经的藏匿地点Crait星球，该星球因被废弃多年，表面布满矿物质，水晶狐因为长期食用这里的食物，皮毛也逐渐质变为矿物水晶，通体晶莹雪白，可谓《星战8》中太空生物的颜值担当。
水晶狐喜欢沿山体裂缝向下挖洞，常年生活在地下，有时候也会藏在废弃的叛军防御工事内。它们身上的“水晶”皮毛在黑暗的环境中可以发出光亮，在《星球大战8：最后的绝地武士》中，它们的这一功能还将为主角们提供帮助。
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水晶狐（Crystal Fox）
据说水晶狐一身水晶皮毛的灵感源自水晶灯。虽然它们的外形更像狐狸，但在制作过程中，还是依靠几只小狗来实现的，特效团队给狗狗们穿上了带有传感器的衣服，上面插满了塑料吸管，随着小狗的行动吸管会自然摆动，设计师据此完成了后续的CG工作。但电影中水晶狐的栩栩如生可不光是CG来实现的，特效团队也确实打造了一只以假乱真的水晶狐，全身使用了25000块水晶，造价不菲，而且更牛逼的是它可以通过各种精密的机关实现人工操作。
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法提尔太空马（Fathiers）
激萌指数：★★★★
《星球大战8》中首次登场的Fathiers太空马可谓名副其实的“天马行空”，这种马是一种优雅高贵又极富力量的太空生物。它们拥有棕色的皮毛，长着长尖耳朵，因为大长腿和出色的奔跑速度而著称，它们可以在海滩、悬崖等各种地形上急速奔跑，被驯服后做为坐骑，竞赛或是战争使用。坎托尼卡人和Kergans人在战斗中都骑着它们。
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法提尔太空马（Fathiers）
而在奢华的赌场城市Canto Bigh，赛马是一种高度流行的娱乐手段，这些赛马们则在赛道上没少吃苦头。和现在的竞赛马匹一样，法提尔也被太空贵族们视为珍品贩售。它第一次在书中被提及是在Chuck Wendig所写的《Aftermath: Empire's End》当中。值得一提的是，约翰·威廉姆斯为《星战8》创作的电影原声中，有一曲《The Fathiers》也是专门为太空马所作。
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守护者（The Caretakers）
激萌指数：★★★
在波尔格鸟和卢克天行者所居住的阿奇托（Ahch-To）星球上，还栖居着一群叫做“守护者”（The Caretakers）的异族生物，她们全部是女性，是一种两栖类的高智商生物。她们的样貌有些像鱼和鸟的混合体。导演莱恩·约翰逊解释，因为她们居住在阿克托这个古老又与世隔绝的星球上，和波格鸟同源，所以有鸟的特征，但是她们的生物演化更完全。
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守护者（The Caretakers）
守护者们信仰原力，并守护着原力。她们的形象与现实中的修女呼应，穿着也与修女十分贴近。她们性格温和，比Porg更通人性，她们有自己的语言，她们可以与卢克天行者进行沟通，但她们并非后者的“迷妹”，她们只是认为她们有义务去保护这座神殿岛上的古老建筑群，并且为来到这个封闭世界寻找真理的人们提供保护。但她们对卢克的保护似乎有些过头了，所以蕾伊刚到阿克托的时候，并没有受到热情的欢迎。
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BB－8
激萌指数：★★★★★
BB-8无疑是《原力觉醒》中最受欢迎的角色，它诞生于导演J·J·艾勃拉姆斯手绘在餐巾纸上的一份素描草图，因为它会发出Beep-Beep的声音，以及和数字8形似而被J·J被命名为BB-8。其实早在《星球大战：原力觉醒》开拍很早以前的2013年，J·J就计划创造一个类似R2-D2的全新宇航技工机器人，它隶属“抵抗组织”，主人是奥斯卡·伊萨克饰演的抵抗组织王牌飞行员波·达默龙。在后者眼中，BB-8是与众不同的，除了充满太空感的白橙配色十分好认外，它的聪明伶俐，重情重义也是其他机器人不能比拟的，它会在得知“老爸”死讯后默默伤感，还会在重逢后拼命奔向对方，虽然它不是人，但却有人的感情。
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BB-9E
激萌指数：★★★★
可能是因为BB-8颇具观众缘，在《星球大战8》中它的“玩伴”BB-9E就诞生了，只不过后者属于敌对的第一秩序阵营。相比B前者的萌系设计，后者变的更具科技时尚感。想象一下两个萌物对垒，将是怎样一番景象？黑色的BB-9E是白橘条纹BB-8的“兄弟款”宇航技工机器人，在第一秩序的最高领袖斯诺克的巨型战舰Supremacy号工作，负责飞船运行和机械操作，也是在《星球大战7》中同样人气颇高的凯·洛伦的小跟班。虽然都依靠滚动自己浑圆的身体行动，但BB-9E并没有BB-8的圆头圆脑，而是顶了一个“小平头”，全身黑光锃亮的设计也彰显了它的暗黑身份，少了BB-8亲切感。
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R2-D2、C-3PO
激萌指数：★★★
革命好战友C-3PO和R2-D2可谓《星球大战》贯穿前六部的经典角色，并在《星球大战7》中双双回归。C-3PO不只是礼仪机器人，更是一位精通六百万种沟通方式、懂得各地风俗的翻译机械人。喋喋不休性格懦弱的它总是把“我们完了！” 、“我的天！”、“我有不好的预感！”挂在嘴边，颇让人心烦，但依然有影迷钟情于它脆弱又呆萌的人设，就跟人们也会爱上谢耳朵一样。但机智勇敢的R2-D2却完全与之性格互补，作为宇航技工机器人，它是BB－8和BB-9E的超级前辈，虽然它的身高只有0.96米，但却塞满了装有各种工具的附加臂，这让他成了了不起的宇航船技工和电脑接口专家，也曾多次扭转乾坤。
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K-2SO
激萌指数：★★★★
K-2SO原本是帝国安保机器人，被重新编程之后开始效忠于反抗军联盟，这批机器人生性傲娇，所以成为了反抗军组织中极具迷惑性的间谍特工。在《星球大战外传：侠盗一号》中首次登场的K-2SO由艾伦·图代克配音并进行了少量的动作捕捉，最终依靠全数字制作诞生的角色。相比C3-PO的站姿笔挺精神集中，K-2SO被设计成了弯腰驼背的样子，看起来永远懒懒散散，耷拉着脑袋，两只长臂垂在身侧，行为举止和一般机器人差别很大，看起来也是别样的呆萌感。
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加·加·宾克斯（Jar Jar Binks）
激萌指数：★★★
加·加·宾克斯在《星球大战前传一：幽灵的威胁》中首次登场。乔治·卢卡斯最初设想了一个会说话、有感觉、能走、能跑、会摔倒、会昏厥的两栖类喜剧人物。这个人物的设计持续了一年半以上。在这期间，设计草图变化很大，但这个人物最终的身形和瘦腿一直没变。有着硕大肥耳和一张鸭子嘴型的冈根人宾克斯就是个带动气氛爱耍宝的可爱角色，因为老拖后腿又没有拔尖的能力被族人赶出来后偶遇绝地武士奎刚，阴差阳错成了他们的小伙伴，还莫名促成了最后双方的互助合作，不劳而获就为家族建功立业了一番。约翰·威廉姆斯甚至还为它谱写了傻气十足的主题音乐，足见这一角色的重要性。
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猿人楚巴卡（Chewbacca）
激萌指数：★★★★
浑身披毛的猿人楚巴卡看起来有点像悟空，据说设计灵感源自导演自家的宠物狗，而实际上他是一名卡须克星战士。作为千年隼号的大副，他既是弩枪使用高手又擅长机器维修，他不仅负责千年隼号的日常维护，还曾修好过机器人C-3PO。他几乎没有成句的台词，一直都是嘟嘟囔囔口齿不清碎碎念的状态，必要时偶尔会发出地动山摇刺耳浑厚的吼叫声。比起搭档汉·索罗狡猾机智、富有弹性的良知，楚巴卡更显得忠诚憨厚，其实看起来笨的往往比谁都可靠，就连连原力深湛、智慧高超的尤达大师也是他的好朋友。
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伊沃克人(Ewok)
激萌指数：★★★★
虽然乔治·卢卡斯曾经非常明确的指出，擅长狩猎采集的伊沃克人的设计原型源自布鲁塞尔格林芬犬，但人们似乎已经习惯的称他们为“浣熊”了，因为它们的体态像熊，圆耳朵，扁鼻子，全身毛茸茸，甚至连习性也与熊类似，冬天还会冬眠。这群“浣熊”在《星球大战3：绝地归来》（1983）中首次登场，当时因为它的萌态可掬还引来了不少星战粉丝的质疑，他们认为在星战系列中放入这种萌萌的物种简直是“大逆不道”。就连威廉姆斯创作的伊沃克人主题配乐也十足的灵动跳跃，突显出古怪淘气之感。就连在阻击帝国军队的战斗中，行动起来也是最原始逗乐画风奇特的存在。
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班萨兽（bantha）
激萌指数：★★★★
斑沙兽是生活在塔图因星球沙漠上的群居哺乳动物，它们的外形很容易让人联想到猛犸象，最大的特征就是巨大的角。它们的毛发较厚，因为需要大量土地来迁徙，巨大的体型和体力使它们成为理想的长距离旷野坐骑，所以被外星人驯养成为一种运输工具，在许多星球上都能看到它的身影。在《星球大战》中，塔图因星球的土著居民斯肯袭击者们总是骑着它出现。它们是性格温顺的食草动物，除了作为游牧民族的坐骑外，还能产奶，还能被做成牛肉干……其实和地球上的牛也没什么太大的区别了，绝对的事勤勤恳恳任劳任怨的代表。
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蜥趾龙（Varactyl）
激萌指数：★★★★
在外太空各种体型巨大的生物中，通体布满蓝绿色鳞片和羽毛的蜥趾龙可谓最惹眼拉风，骑上它们可比骑马更好玩。它们在《星战前传：西斯的复仇》中首次登场，伊万·麦克格雷格饰演的欧比旺就骑着一只。它们是生活在外环行星尤塔帕上的一种大型食草动物，性情温和，身体一半像鸟一半像蜥蜴，长着壁虎一样的吸盘足它们可以自由的在墙壁上攀爬。它们对主人言听计从，你可以和在家逗猫逗狗一样，教它们玩把戏。但一旦遭遇攻击，它们也是可以自卫的，所以轻易不要惹他们。
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洛塔猫（Loth-cat）
激萌指数：★★★
说洛塔猫是星战萌物，应该会有不少人站出来反对吧，但不管怎样，在这个吸猫成瘾的时代，它的外表还是极具迷惑性的。洛塔猫首次出现于动画《星球大战:义军崛起》中，它们是生活在洛塔(Lothal)星球上的土著生物，虽然身型娇小却性情多变，面部表情十分丰富，因为有着尖利的牙齿和爪子也是捕猎高手，它们很爱吃洛塔鼠。与现实中的猫咪不同，它们比起做在你的大腿上，更喜欢龇牙咧嘴的凶你，有影迷甚至评价它们是披了猫皮的异形抱脸虫……所以，如果你是个受虐狂，还是很适合带一只回家做宠物的。