激萌指数：★★★★

水晶狐Crystal Fox在《星战8》中的“亮眼”程度绝不亚于“顶级萌物”波尔格鸟，它又名Vulptex，变形于拉丁语中的狐狸一词“Vulpes”。它们居住在反叛军曾经的藏匿地点Crait星球，该星球因被废弃多年，表面布满矿物质，水晶狐因为长期食用这里的食物，皮毛也逐渐质变为矿物水晶，通体晶莹雪白，可谓《星战8》中太空生物的颜值担当。

水晶狐喜欢沿山体裂缝向下挖洞，常年生活在地下，有时候也会藏在废弃的叛军防御工事内。它们身上的“水晶”皮毛在黑暗的环境中可以发出光亮，在《星球大战8：最后的绝地武士》中，它们的这一功能还将为主角们提供帮助。