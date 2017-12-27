虽远必诛没有上榜...

（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网讯 今日，福布斯公布了2017年全球票房最高演员排行榜。这份榜单不分男女演员，只以其主演的电影票房数字为准。





















2017年全球票房最高演员排行榜具体排名如下：









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编辑：黑仔