2017-12-27 09:12:14 来源：Mtime时光网
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编辑：黑仔
Vin Diesel
Dwayne Johnson
Gal Gadot
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梦见了天使
1小时前
现在的电影有一个不好的方向。。
国产王道
现在Mtime有的人发言都把自己当成软骨头的二鬼子和洋奴才了，评论区居然还能炸出这么多！还TM跪舔的理直气壮！难以想象这帮病态二鬼子被洗脑到什么地步？！
宿醉一场
这评论区里怎么冒出个疯子啊！
这是受了多大的刺激啊！
dapigulielenimasi
3小时前
感觉底下评论里面出来一个韩国棒子。
T1000
不知道当初电影上映时轰炸时光网的那批小粉红们死哪儿去了都
philip520001
评论区一如既往的感人
简直不晓得取个啥名字
5小时前
可能还有群众演员在多部大片中实力出演了路人 按照规则 或许能拍第一 不是吗
简直不晓得取个啥名字5小时前
只是不是主演而已。。。
大尾狼
只能说明以老外的智商根本算不明白中国电影票房。。。
电商服务费，售票平台的折扣、优惠等等，这电影到底赚了多少钱呀。。。
时光用户_14940559411415小时前
你中国利用电影洗钱也能算？
大师大神
6小时前
感觉后面应该会改正。
太极教我当影帝
2018可秒2017不解释#滑稽。
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