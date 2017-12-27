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2017年全球票房最高演员排行榜公布

吴京好哥们登顶 神奇女侠力压星战漫威卡司

2017-12-27 09:12:14 来源：Mtime时光网

虽远必诛没有上榜...
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 今日，福布斯公布了2017年全球票房最高演员排行榜。这份榜单不分男女演员，只以其主演的电影票房数字为准。

　　超级英雄大片卡司和星球大战的主演可以说统治了这份榜单，但登顶的却是“唐老大”范·迪塞尔。一部《速度与激情8》在全球狂揽12亿美元；再加上《极限特工：终极回归》，登顶毫无悬念。

　　排名第二的是同样主演“速激8”的道恩·强森，（真·不是冤家不聚首）。他主演的冒险喜剧片《勇敢者游戏：决战丛林》还在上映，但今年要超过迪塞尔不大可能。

　　排名第三的是今年火遍全球的“神奇女侠”盖尔·加朵《正义联盟》表现虽然疲软，但凭借口碑和票房齐齐爆发的《神奇女侠》，女神加朵强势入榜。

　　吴京凭借56.8亿人民币（约8.7亿美元）的《战狼2》，按理来说应该可以上榜，但不知为何被忽略。

2017年全球票房最高演员排行榜具体排名如下：

04.艾玛·沃森——13亿美元（《美女与野兽》
08.克里斯·帕拉特——8.64亿美元（《银河护卫队2》

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 2017 票房 范·迪塞尔 道恩·强森 盖尔·加朵 约翰尼·德普
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