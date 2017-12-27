吴君如说，“往后二十年、三十年还要演下去，因为我太热爱演戏，太热爱喜剧了。”

时光网讯 周星驰已经多年不演戏了，观众依然对他很熟悉。吴君如近年作品不多，大家就似乎把她淡忘了，吴君如本人有些不甘心。





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除此之外，黄晓明、谢霆锋、高圆圆、大鹏、海清、马苏、杜江、董子健、孙怡、贾玲、郭京飞、祖峰、刘天池、谭卓以及导演许诚毅、张一白也来到现场观影支持。





52岁的吴君如已经在电影圈摸爬滚打的几十年，但作为导演，她还是个“小学生”。谈起自己的首部导演作品，吴君如现场哽咽。她透露，有个经常给她做指甲的女孩来自大陆，女孩曾经告诉她，大陆观众对她的印象还停留在很多年前，“在我们印象里你是周星弛的配角，是《家有喜事》的陈大嫂，在《爱君如梦》里和刘德华跳舞……”吴君如说这时她才明白，原来大陆的观众现在只是在电影频道看她的老电影，对她已经算不上熟悉。





女孩的话触动到了吴君如的内心，首映礼现场，她说自己很不甘心。周星驰也很多年不演戏了，但因为他有导演电影，观众对他还是很熟悉。“我今年52岁了。今天我还跟可辛说，我还是要重新出发。往后二十年、三十年还要演下去，因为我太热爱演戏，太热爱喜剧了。”





讲到创作《妖铃铃》，吴君如爆料，陈可辛曾不停打击她接不到地气，“陈可辛说‘你停留在人家心目中是港片明星的印象’，我就不服气，每天都在想一定要拍一部和内地演员合作的喜剧。周星弛上电影的时候，很多人说内地的观众欠周星弛一张电影票，但是我跟自己说，你们不欠吴君如一张电影票，而是吴君如欠吴君如自己。”





作为《妖铃铃》的监制，同时也是吴君如的老公，陈可辛现场感慨，“她为这部电影付出了很多心思，她是一个特别不喜欢表达的人。为这部电影跑路演的这十几天，她已经把一辈子的话都讲完了。”

首映礼尾声，《妖铃铃》首度曝光了电影的插曲，由张译作词、全体主创演唱的国语版《朋友》。吴君如表示想以此表达自己对所有参与这部电影的主创及相关工作人员以及支持自己的朋友、观众的谢意。





电影《妖铃铃》将于12月29日全国上映。

编辑：羊羊