励志片《奇迹男孩》曝幕后特辑，将于1月19日登陆全国各大影院。片中小主角奥吉的扮演者雅各布·特瑞布雷仅有11岁，他不惜“扮丑”挑战长达90分钟的特效化妆，贡献"整容"级别的演技。





电影《奇迹男孩》改编自全球畅销小说《奇迹》，全球累计销量已经超过800万本。在今日片方发布的幕后特辑中，原著作者R.J.帕拉西奥讲述了她创作本书的灵感，她力图通过一种温柔积极的方式来回答一个略显残忍的问题，“每天生活在一个不知道如何面对你的世界是什么感觉？”





朱莉娅·罗伯茨和她的孩子一起阅读了此书，她表示作者做了一件兼具美好和创意的事。此次参演电影，她更是感触颇深，“这是个超级英雄电影，对我来说，奥吉就是一个超级英雄”。饰演校长的曼迪·帕廷金也直言，“不以貌取人，这正是影片要教会我们的。”





《奇迹男孩》从一个天生脸部畸形的小男孩为视角展开，探讨了霸凌、歧视等多种严肃的社会议题，却不显得阴沉压抑，反而有着温暖人心的力量，这也正是这个故事的魅力所在。





《奇迹男孩》由全奥斯卡班底制作，其中，奥吉的扮演者雅各布·特瑞布雷备受大众的关注。这个年仅11岁的小男孩在《房间》中的出色表现就已经惊艳了全世界，此次出演《奇迹男孩》，他更是不惜“扮丑”，挑战长达90分钟的特效化妆，并将这个颇具难度的角色演绎得真实自然、感染力十足。





工作人员也不吝对他的赞赏，“能瞬间进入角色”“他的演技不逊于我见过的任何演员”。雅各布用心饰演的奥吉为孩子们做了一个正确的示范，如何面对校园霸凌，如何与朋友相处，又如何建立自信？奥吉解决这一系列问题，并使自己的内心变得强大，这正是一步步创造奇迹的过程。相信家长们看完影片后，都会得到一些关于儿童教育的启示。





电影《奇迹男孩》将于1月19日登陆全国各大影院。

编辑：隐饮