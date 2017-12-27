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宝强带领千人时代广场大跳“扭腰舞”

《唐人街探案2》曝主题曲《Happy扭腰》MV

2017-12-27 10:20:30 来源：Mtime时光网

王宝强、刘昊然、肖央等电影主创，及千名世界友人在纽约市中心齐跳“扭腰舞”，把时代广场变成了一片欢乐的海洋。

唐人街探案2主题曲《Happy扭腰》MV

      时光网讯 今日，电影《唐人街探案2》曝光了一支主题曲《Happy扭腰》MV，视频中王宝强刘昊然肖央等电影主创，及千名世界友人在纽约市中心齐跳“扭腰舞”，把时代广场变成了一片欢乐的海洋。《Happy扭腰》也谐音“Happy new year”。

      “扭腰”的另一个谐音是“纽约”。据悉，《唐探2》新增加了“世界名侦探”的设定。这次，全世界顶尖的侦探们都将齐聚纽约，一起进行推理大赛。MV中也曝光了许多电影新片段，王宝强、刘昊然、肖央三人到了哪，就把麻烦带到哪。自由女神、第五大道、中央车站……整个纽约被唐探团搞得“天翻地覆”。

   编辑：羊羊

关键词： 唐人街探案2 王宝强 刘昊然 肖央
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