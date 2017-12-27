2017-12-27 10:20:30 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：陈思诚
主演：王宝强 刘昊然
Baoqiang Wang
Haoran Liu
Shawn
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怪兽看电影
3分钟前
上一部的歌比较朗朗上口
一撮燃烧的胸毛
3小时前
简直丢人到国外了，寒掺。牙碜。
M_525253924
凑合
大师大神
4小时前
第一部就那样啊，悬疑不够悬疑，搞笑不够搞笑，表演又尴尬。
亚洲之鹰001
歌难听，舞难看。要不是为了看一些电影里面的新镜头，真没有勇气坚持下去。
casper_586002527
有钱就是好啊，想在哪跳广场舞都行。
Skrall
5小时前
这舞跳的就有点丢人...
M_463837503
群魔乱舞
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