王宝强、刘昊然、肖央等电影主创，及千名世界友人在纽约市中心齐跳“扭腰舞”，把时代广场变成了一片欢乐的海洋。





“扭腰”的另一个谐音是“纽约”。据悉，《唐探2》新增加了“世界名侦探”的设定。这次，全世界顶尖的侦探们都将齐聚纽约，一起进行推理大赛。MV中也曝光了许多电影新片段，王宝强、刘昊然、肖央三人到了哪，就把麻烦带到哪。自由女神、第五大道、中央车站……整个纽约被唐探团搞得“天翻地覆”。

编辑：羊羊