《迷镇凶案》最新发布了一支“无声杀机”预告，这支预告没有任何对白，只有符合整个故事节奏的音乐一直伴随，时而轻松、时而幽默、时而紧张、时而狂暴，展现了扣人心弦的惊险故事。





达蒙尝试反面角色用心揣摩 不惜增肥只为人物可信

预告片中最有喜感和抓人眼球的应该还是马特·达蒙扮演的主角加德纳，从一开始心事重重、衣冠楚楚马路上随处可见的中年男子，到逐渐被失控的局面打败，焦虑得天天练握力器也无法疏解心情，最后癫狂到手持凶器杀人。从预告片中不多的镜头已经能看到马特·达蒙这次饰演的角色突破尺度不可谓不大，和他以前塑造的特工伯恩或者是火星宇航员等观众熟悉的角色大相径庭。





达蒙做功课时查阅了很多历史照片，想要找到他所饰演角色的理想体貌特征，发现50年代的美国男子很少健身，于是就有了增重到200斤的造型。谈到对角色的理解，达蒙在接受采访时曾说，“这种角色我之前从未尝试过，我不经常演坏人，但我演过各种各样的好人，加德纳在我们的观察中是属于企图掌控局势却不断遭遇失败的类型。”





男孩遭遇生活剧变内心恐惧 案件愈加复杂人物走向疯狂





这支预告片中通过不多的几个镜头还提供了片中小男孩尼基的一个视角，从葬礼说明尼基遭遇生活突变，然后却要面对更多的未知，父亲的面目也变得难以捉摸，小男孩的惶恐紧紧抓住观众的心弦。许多人都经历过童年的噩梦，但估计谁的噩梦都不会像尼基的那么夸张吧。





和第一支预告比较倾向于演员阵容的推出相比，这款“无声杀机”预告的线索更多关于人物从正常走向疯狂的一个转变。后半段的情节显示出小镇上的凶案十分错综复杂，各种突发的转变将人物拽入更深的漩涡，再也难以回到正常的轨道。预告最后回到美好小镇的假象平静，此时看起来一切具有更深更浓的讽刺，不仅人物随时走向疯狂，整个小镇的平静也是转瞬即逝。《迷镇凶案》将于2018年1月12日公映，对犯罪喜剧感兴趣的观众可以留意。