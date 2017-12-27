《谜巢》发布“囚生”海报和幕后制作特辑，四位主演各怀心事，李冰冰吴尊演绎“暴走”姐弟，众人被层层蛛丝囚禁，能否逃离险境尚不可知。





全新海报将四大主演各怀心事的一面展露无余，李冰冰饰演的生物学博士嘉回头凝望流露出异常坚定的神态；凯南·鲁兹饰演的救援队长雷德利紧皱眉头；吴尊饰演的研究员卢克手持火把，且表情凝重；凯尔希·格兰莫饰演的医药公司总裁梅森神情阴鸷，似乎正暗自密谋。众人被层层蛛丝囚禁，能否逃离险境尚不可知。













片中李冰冰和吴尊饰演一对姐弟，而这对姐弟却非同寻常。李冰冰表示，作为一个生物学博士，嘉是一个很有主见、有思想的现代女性，尤其当弟弟卢克失踪，更激发出她潜在的爆发力，于是她义无反顾加入救援队。饰演弟弟卢克的吴尊表示，自己的角色也并非一个软弱的形象，“卢克是一个爱冒险、有野心，醉心于学术研究的人”，尤其在与嘉重逢后，也负担起带众人逃生的责任。





编辑：隐饮