全新海报将四大主演各怀心事的一面展露无余，李冰冰饰演的生物学博士嘉回头凝望流露出异常坚定的神态；凯南·鲁兹饰演的救援队长雷德利紧皱眉头；吴尊饰演的研究员卢克手持火把，且表情凝重；凯尔希·格兰莫饰演的医药公司总裁梅森神情阴鸷，似乎正暗自密谋。众人被层层蛛丝囚禁，能否逃离险境尚不可知。
同时发布的幕后制作特辑更详细还原了特效团队Rising Sun Pictures精心打造地下怪物的过程，该团队此前曾参与过《哈利·波特》
、《地心引力》
等国际商业巨制特效工作，本次加盟《谜巢》
历时15个月打磨特效，在团队的努力下，神秘的地下世界和史前剧毒生物呈现在观众眼前，特效制作细致入微到怪物身上每个细节。
电影《谜巢》
主要讲述了吴尊饰演的研究员卢克在野外作业中意外发现一座古墓，并随之失联，李冰冰饰演的卢克姐姐嘉在得知这一消息后，随即协同凯南·鲁兹饰演的救援队长雷德利，带领救援队前往古墓搜救，古墓之中不仅埋藏着千年前的古老传说，神秘怪物也随之浮出水面。
片中李冰冰和吴尊饰演一对姐弟，而这对姐弟却非同寻常。李冰冰表示，作为一个生物学博士，嘉是一个很有主见、有思想的现代女性，尤其当弟弟卢克失踪，更激发出她潜在的爆发力，于是她义无反顾加入救援队。饰演弟弟卢克的吴尊表示，自己的角色也并非一个软弱的形象，“卢克是一个爱冒险、有野心，醉心于学术研究的人”，尤其在与嘉重逢后，也负担起带众人逃生的责任。
编辑：隐饮