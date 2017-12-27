网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

从《这个杀手不太冷》到《第一夫人》

影后娜塔莉·波特曼多维呈现女性魅力

2017-12-27 10:51:43 来源：Mtime时光网

《第一夫人》曝光娜塔莉·波特曼人物特辑，特辑追溯了她饰演的经典角色，以及此次出演影片“第一夫人”的角色形象，虽是片刻的呈现仍可见角色个性与张力。
　　时光网讯 根据美国历史上最大悬案“肯尼迪遇刺事件”改编，由智利国宝级导演帕布罗·拉雷恩执导、奥斯卡影后娜塔莉·波特曼主演的影片《第一夫人》。今日，影片曝光“娜塔莉·波特曼”人物版特辑，特辑追溯了她饰演的经典角色，以及此次出演影片“第一夫人”的角色形象，虽是片刻的呈现仍可见角色个性与张力。

　　特辑中的娜塔莉·波特曼从《这个杀手不太冷》中的小女孩一路走来到现在的最美《第一夫人》，她曾是《星球大战》中的纳布星女王阿米达拉、《V字仇杀队》中的伊芙；更是《黑天鹅》中执着于梦想人格分裂的芭蕾舞者......娜塔莉·波特曼13岁从影，她所饰演的角色从青涩少女到成熟女性，饰演的每个阶段的女性，都极富个性与张力，在她的身上你可以看到成熟女性的坚韧与优雅，也能看青涩早熟少女的迷茫与叛逆。娜塔莉·波特曼用自己的实力演技演绎着女性角色身上独有的魅力。

　　现实中的她一直游离于娱乐圈的犬马声色，为人低调、吃素、精通多国语言、做慈善、拒绝穿皮草，成为无数男性心中的女神和女性中的楷模。娜塔莉·波特曼从影23年出演40余部作品，数次获得奥斯卡和金球奖提名封后，她用自己的天生睿智和后天努力，诉说着一位传奇女演员的璀璨与荣耀。此次娜塔莉·波特曼出演《第一夫人》必将用其专业的演技和不凡的魅力，给我们带来一位美国历史上的“最美第一夫人”。

　　多年来，娜塔莉·波特曼坚持自己严谨的选片眼光，所主演的影片各有千秋，都能成一时话题。既有明星云集的商业大制作，也有匠心独运的独立影片。此次出演最美《第一夫人》杰奎琳，再现了总统遇刺后的四天里“第一夫人”真实的心路历程。影后娜塔莉·波特曼教科书级的演技，将杰奎琳的”震惊——崩溃——绝望——坚强——理性”的心理转变刻画得细致入微、令人动容，彰显出这位美国丽人的优雅与睿智。

　　此番，娜塔莉·波特曼再度携手《黑天鹅》原班金牌制片团队，出演被誉为美国历史上“最美第一夫人”的杰奎琳·肯尼迪，以高水准的表演收获了奥斯卡最佳女演员提名。此外，该影片还获得了奥斯卡最佳服装设计、最佳原创配乐两项提名，并横扫各大国际电影节的奖项。娜塔莉·波特曼从外形姿态到表情口音，完全还原了一个有血有肉的杰奎琳，让观众沉浸在遇刺后的种种危机和疑案之中。

　　《第一夫人》已正式定档2018年1月19日。

   编辑：Joker

关键词： 第一夫人 娜塔莉·波特曼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

第一夫人

第一夫人 (2016)

0.0

导演：帕布罗·拉雷恩

主演：娜塔莉·波特曼

娜塔莉·波特曼

娜塔莉·波特曼

Natalie Portman

职业：演员 | 制作人

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

95后女优已成霓虹银幕主力军！

新世代日本女星大盘点

今天，时光君就为大家盘点日本演艺界那些颜值爆表、气质..
2

2017烂番茄20大烂片“正联”入榜

“变5”“木乃伊”跻身前十 续集烂片频现

20
烂番茄显示的今年最烂的20部影片，《攻壳机动队》《正义..
3

2017年好莱坞票房黑马盘点

恐怖片爆款连连 文艺片也能以小博大

2017年，好莱坞有这样一批中小成本电影以黑马之势冲过1..
4

2018这些日韩新片哪部会引进？

死神PK东野圭吾 李沧东改编村上春树

2018年的日韩电影就是改编电影的天下，日本漫改大电影继..
5

数万网友请愿删除“八罗汉”达蒙戏份

性骚扰与性侵应区别对待？不当言论惹怒众人

超过1.9万网友希望《瞒天过海：美人计》删除马特·达蒙..

查看更多