《第一夫人》曝光娜塔莉·波特曼人物特辑，特辑追溯了她饰演的经典角色，以及此次出演影片“第一夫人”的角色形象，虽是片刻的呈现仍可见角色个性与张力。





特辑中的娜塔莉·波特曼从《这个杀手不太冷》中的小女孩一路走来到现在的最美《第一夫人》，她曾是《星球大战》中的纳布星女王阿米达拉、《V字仇杀队》中的伊芙；更是《黑天鹅》中执着于梦想人格分裂的芭蕾舞者......娜塔莉·波特曼13岁从影，她所饰演的角色从青涩少女到成熟女性，饰演的每个阶段的女性，都极富个性与张力，在她的身上你可以看到成熟女性的坚韧与优雅，也能看青涩早熟少女的迷茫与叛逆。娜塔莉·波特曼用自己的实力演技演绎着女性角色身上独有的魅力。





现实中的她一直游离于娱乐圈的犬马声色，为人低调、吃素、精通多国语言、做慈善、拒绝穿皮草，成为无数男性心中的女神和女性中的楷模。娜塔莉·波特曼从影23年出演40余部作品，数次获得奥斯卡和金球奖提名封后，她用自己的天生睿智和后天努力，诉说着一位传奇女演员的璀璨与荣耀。此次娜塔莉·波特曼出演《第一夫人》必将用其专业的演技和不凡的魅力，给我们带来一位美国历史上的“最美第一夫人”。





多年来，娜塔莉·波特曼坚持自己严谨的选片眼光，所主演的影片各有千秋，都能成一时话题。既有明星云集的商业大制作，也有匠心独运的独立影片。此次出演最美《第一夫人》杰奎琳，再现了总统遇刺后的四天里“第一夫人”真实的心路历程。影后娜塔莉·波特曼教科书级的演技，将杰奎琳的”震惊——崩溃——绝望——坚强——理性”的心理转变刻画得细致入微、令人动容，彰显出这位美国丽人的优雅与睿智。





此番，娜塔莉·波特曼再度携手《黑天鹅》原班金牌制片团队，出演被誉为美国历史上“最美第一夫人”的杰奎琳·肯尼迪，以高水准的表演收获了奥斯卡最佳女演员提名。此外，该影片还获得了奥斯卡最佳服装设计、最佳原创配乐两项提名，并横扫各大国际电影节的奖项。娜塔莉·波特曼从外形姿态到表情口音，完全还原了一个有血有肉的杰奎琳，让观众沉浸在遇刺后的种种危机和疑案之中。





《第一夫人》已正式定档2018年1月19日。