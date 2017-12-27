2017-12-27 11:01:14 来源：Mtime时光网
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作者：崔汀 编辑：汀
导演：李·昂克里奇
主演：安东尼·冈萨雷兹
导演：Justin Anderson
主演：大卫·艾登堡
导演：安迪·戈达尔
主演：乔·博恩瑟
导演：艾米·谢尔曼-..
主演：蕾切尔·布罗斯..
导演：莱恩·约翰逊
主演：黛茜·雷德利
导演：塔伊加·维迪提
主演：克里斯·海姆斯..
导演：乔丹·皮尔
主演：丹尼尔·卡卢亚
导演：埃德加·赖特
主演：安塞尔·埃尔格特
导演：泰勒·谢里丹
主演：杰瑞米·雷纳
导演：詹姆斯·古恩
主演：克里斯·帕拉特
导演：詹姆斯·曼高德
主演：休·杰克曼
导演：克里斯托弗·诺兰
主演：菲恩·怀特海德
导演：丹尼斯·维伦纽瓦
主演：瑞恩·高斯林
导演：克里斯托弗·尼..
主演：汤姆·哈迪
导演：瑞恩·墨菲
主演：杰西卡·兰格
导演：大卫·林奇
主演：凯尔·麦克拉克伦
导演：瑞德·穆拉诺
主演：伊丽莎白·莫斯
导演：让-马克·瓦雷
主演：瑞茜·威瑟斯彭
导演：大卫·芬奇
主演：乔纳森·格罗夫
导演：Linda Day
主演：Charlotte Rae
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starorfire
17分钟前
粉丝真多，刷分能力真强大
周恒-重新做人
1小时前
墨西哥亡灵节排第一，还算是公道。
歪歪的眼球
电影看多了，IMDB也就那样吧。
发条尤恩
应该是娱乐性和票房双佳的电影吧 挺同意的 前10里看过的几部都不错
BlueShane
2小时前
评分网站做的TOP10？ 早说了，做评分网站是一门生意。
asdf·time
超不喜欢金刚狼3，一点都不喜欢
殇月已逝
3小时前
极盗车神能上榜单？我的审美出现了什么样的问题？？？
whqjackson
雷神3能排到第6？
malong615
IMDB只能算看片参考的一方面
lefthand
电影还好，剧集真的是错过了很多，我们没有最好的电影但有最苛刻的评论家。
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