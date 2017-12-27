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IMDb公布2017年影视好评榜单TOP10

商业电影最受观众青睐 电视剧集风格多样

2017-12-27 11:01:14 来源：Mtime时光网

单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 美国IMDb日前公布了2017年度的电影、电视剧集好评TOP10榜单，IMDb网站主要是由全球观众打分，基本上过8分的影视剧就是佳作了。今年电影类TOP10没有达到9分的作品，但是电视剧集类有三部剧集上了9分！《地球脉动2》《惩罚者》《了不起的麦瑟尔夫人》荣登剧集前三甲，风格大相径庭，看来电视剧观众的选择也很宽泛。

　　而且电影类作品集中在商业片领域，这和其他媒体评选就有明显不同。像电影类TOP10中就有《星球大战8》《雷神3》《寻梦环游记》这些票房卖座大片，但是看不到《伯德小姐》《请以你的名字呼唤我》这些文艺佳作。单纯以评分来排名，果然还是普通观众以人数占了上风。


2017IMDb电影类TOP10

6《雷神3》评分8.1

2017IMDb剧集类TOP10

10《禁忌》评分8.6
8《双峰》评分8.6
4《暗黑》评分8.8
2《惩罚者》评分9.1

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： IMDb 2017 电影 电视剧集
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