时光网讯
由闫妮
、邹元清
主演的都市温情轻喜剧《我是你妈》
今日宣布将于2018年5月11日母亲节档期上映，并同时发布一款俏皮又温馨的“辣妈驾到”定档海报。闫妮与亲生女儿邹元清亲密无间，也让不少观众对这对首次征战大银幕的母女亲子档充满期待。
在这款定档海报中，画着精致妆容、身着露肩紧身裙的闫妮轻松背起女儿，脸上写满幸福的笑容。女儿邹元清则显得不太老实，嘟起嘴巴做出不屑的表情，俨然一副青春期叛逆小女生的样子。一头“假小子”般的利落短发和脚上帅气的马丁靴更让人猜想到影片中的“女儿”应该是一枚标准的“女汉子”，然而，粉色上衣却不经意透露出她内心隐藏的浪漫小女生气质。
与之前发布的先导海报、感恩节海报色调一致，此次的定档海报也延续了温暖浪漫的粉色作为背景色。三款海报在内容上也都用不同的方式揭示了母女二人在影片中的关系。先导海报中，邹元清俏皮的坐在购物车里，淘气又可爱，闫妮则霸道地坐在一旁露出妩媚的笑容，呈现出一幅母女欢闹的日常景象。
《我是你妈》
讲述了不按常理出牌的“另类”单亲妈妈秦美丽（闫妮 饰）与正处于叛逆期的95后女儿赵小艺（邹元清 饰）之间相“碍”相亲的一系列嬉笑怒骂又不失温情感动的故事。影片关于亲情、成长的主题充满了生活气息与时代感，而饰演这对“冤家母女”的闫妮与邹元清首次联手也可谓“本色”出演。
近年来，闫妮在大银幕上的作品给人留下了成熟、性感的都市女性形象，令不少网友惊呼其为“冻龄女神”。此前，女儿邹元清更在微博上晒出与老妈闫妮一起唱跳《中国有嘻哈》歌手Bridge《老大》
的小视频，激起网友热议，称赞二人好似“姐妹俩”。而今年年仅19岁的女儿邹元清，也凭借在自己的电影首秀《秘果》
中出演个性校花获得了颇多好评。这次，风格各异的母女二人将从生活中走向大银幕，同台PK演技，令人倍加期待。
电影《我是你妈》
由张骁执导，闫妮、邹元清领衔主演，吴若甫、吴大维、张恒、耿乐等联袂主演，曾江、廖学秋、那威、吴樾、曹恩齐、李政阳等演员实力加盟。影片将于2018年5月11日母亲节档期暖心上映。
编辑：隐饮