温情轻喜剧电影《我是你妈》定档2018年5月11日母亲节上映，闫妮与亲生女儿邹元清首次征战大银幕，呈现出一幅母女欢闹的日常景象。





在这款定档海报中，画着精致妆容、身着露肩紧身裙的闫妮轻松背起女儿，脸上写满幸福的笑容。女儿邹元清则显得不太老实，嘟起嘴巴做出不屑的表情，俨然一副青春期叛逆小女生的样子。一头“假小子”般的利落短发和脚上帅气的马丁靴更让人猜想到影片中的“女儿”应该是一枚标准的“女汉子”，然而，粉色上衣却不经意透露出她内心隐藏的浪漫小女生气质。





与之前发布的先导海报、感恩节海报色调一致，此次的定档海报也延续了温暖浪漫的粉色作为背景色。三款海报在内容上也都用不同的方式揭示了母女二人在影片中的关系。先导海报中，邹元清俏皮的坐在购物车里，淘气又可爱，闫妮则霸道地坐在一旁露出妩媚的笑容，呈现出一幅母女欢闹的日常景象。













编辑：隐饮