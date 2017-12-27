（本文来自影视生活第一站 时光网）
很多人不知道，这位演戏天赋爆棚的年轻人也是一位嘻哈迷，甚至在纽约读高中时以艺名Lil Timmy Tim短暂“出道”。提莫西·查拉梅尤其喜欢“法海”Frank Ocean
（嘻哈/R&B歌手，格莱美得主），经常在社交媒体上安利他的歌。
“法海”也是资深影迷
今年早些时候接受美国Vulture杂志采访时，记者曾告诉“甜茶”：“法海”应该会去看《请以你的名字呼唤我》
(他已出柜，去年备受好评的LGBT影片、同样很细腻敏感的《月光男孩》
他就看了且很喜欢，所以去看《呼唤我》也可以推断)。据该记者描述，“甜茶”当时激动到晕眩、站不稳、还碎碎念：“你觉得他会看吗？天啊，那就太疯狂了！”
“法海”播客截图
而现在，“甜茶”的梦想成真了。“法海”近日在自己的播客tumblr言简意赅地表达了对“甜茶”新片《请以你的名字呼唤我》
的喜爱——他写道：迈克尔·斯图巴（在影片中饰演Elio父亲）现在就是我的新爹地，就酱。
查拉梅昨天刚过22岁生日，而来自偶像的认可，应该也是最棒的生日礼物吧！截止发稿，迷弟“甜茶”还没上线，不知是不是兴奋到倒地不起了...
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