坐等迷弟“甜茶”提莫西·查拉梅上线。







（本文来自影视生活第一站 时光网）















“法海”也是资深影迷















“法海”播客截图









查拉梅昨天刚过22岁生日，而来自偶像的认可，应该也是最棒的生日礼物吧！截止发稿，迷弟“甜茶”还没上线，不知是不是兴奋到倒地不起了...





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