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最棒生日!提莫西查拉梅新片获偶像认可

"法海"称看《请以你的名字呼唤我》感触深

2017-12-27 15:16:45

坐等迷弟“甜茶”提莫西·查拉梅上线。


（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 由于主演《请以你的名字呼唤我》《伯德小姐》两部颁奖季大热影片，“甜茶”提莫西·查拉梅可谓是影坛的当红炸子鸡，明年奥斯卡影帝有力争夺者。而下面这条消息可能会更令他感到高兴。

　　很多人不知道，这位演戏天赋爆棚的年轻人也是一位嘻哈迷，甚至在纽约读高中时以艺名Lil Timmy Tim短暂“出道”。提莫西·查拉梅尤其喜欢“法海”Frank Ocean（嘻哈/R&B歌手，格莱美得主），经常在社交媒体上安利他的歌。


“法海”也是资深影迷

　　今年早些时候接受美国Vulture杂志采访时，记者曾告诉“甜茶”：“法海”应该会去看《请以你的名字呼唤我》(他已出柜，去年备受好评的LGBT影片、同样很细腻敏感的《月光男孩》他就看了且很喜欢，所以去看《呼唤我》也可以推断)。据该记者描述，“甜茶”当时激动到晕眩、站不稳、还碎碎念：“你觉得他会看吗？天啊，那就太疯狂了！”



“法海”播客截图

　　而现在，“甜茶”的梦想成真了。“法海”近日在自己的播客tumblr言简意赅地表达了对“甜茶”新片《请以你的名字呼唤我》的喜爱——他写道：迈克尔·斯图巴（在影片中饰演Elio父亲）现在就是我的新爹地，就酱。

　　查拉梅昨天刚过22岁生日，而来自偶像的认可，应该也是最棒的生日礼物吧！截止发稿，迷弟“甜茶”还没上线，不知是不是兴奋到倒地不起了...

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：闷闷

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 提莫西·查拉梅 法海 请以你的名字呼唤我
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提莫西·查拉梅

提莫西·查拉梅

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请以你的名字呼唤我

请以你的名字呼唤我 (2017)

8.5

导演：卢卡·瓜达尼诺

主演：提莫西·查拉梅

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