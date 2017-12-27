80岁的雷德利·斯科特人狠话不多，说完《银翼杀手2049》，顺道还吐槽星战电影老换导演。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

老雷和导演维纶纽瓦、哈里森福特、高司令在片场









此外他还透露，剧本很多主意都来自于他，但最终并未署名。最后还他吐槽星战电影老找年轻人当导演，不放心又换导演重拍，浪费资金。





今年80岁的雷德利·斯科特可谓有啥说啥，接受vulture专访节选如下：





“对这部电影（《银翼杀手2049》）的表态我得谨慎点，但必须说这部片子太特么长了，我勒个去！”









“剧本很多内容都是我的，我当时和编剧坐在一起聊了很久。我不想署名，如果这样的话我们俩的谈话还得录音，我没法对一个好编剧做这种事。但我得证明，我确实参与了故事的实际创作。”





”这部续集的核心创意来自于《银翼杀手》，原来的电影中Tyrell是个亿万富翁，将自己10%的精力投入到AI人工智能上，感觉自己就是上帝，创造出和人类相差无几的男女复制人，然后让他们相遇、相爱，生下孩子。”（看来他认为哈里森·福特扮演的Rick也是复制人）





老雷认为哈里森·福特是复制人





“《银翼杀手2049》就是讲复制人生下的孩子的故事，孩子可以有，但妈妈不能活着，生了孩子四个月后妈妈就去世了，然后K（瑞恩·高斯林扮演）发现了树下埋着的妈妈的骨头，这个故事线就是我想出来的……”









《银翼杀手》里的Pris更像是《银翼杀手2049》里的玛丽埃特



《银翼杀手2049》里的Joi





“唉，不该说这些的，我快成发牢骚的碧池了”——老雷话音刚落，又在记者追问下说起星球大战。









“韩·索罗”原来的导演左一、右二被朗霍华德取代





“几百万美元啊，都够给我片酬了。交给我的话，肯定按时按质量完成。肯定是有经验的导演适合嘛，多简单的事。年轻人别想一口就吃成胖子，一步步来，先拍小成本，然后2000万、8000万，然后再1.6亿美元。”





此外记者还问，现在大片厂的中型投资消失了，只剩下小成本和1.6亿美元以上的大成本，问老雷怎么看。他回答：“然后你就挂了.”







