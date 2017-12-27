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"《银翼杀手2049》票房失败是因为太长"

制片人雷德利斯科特：最少得减掉30分钟

2017-12-27 14:49:56 来源：Mtime时光网

80岁的雷德利·斯科特人狠话不多，说完《银翼杀手2049》，顺道还吐槽星战电影老换导演。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

老雷和导演维纶纽瓦、哈里森福特、高司令在片场

　　时光网讯 《银翼杀手2049》毫无疑问是佳片，但1.5亿美元预算只拿到2.85亿美元全球票房，亏本成定局。制片人雷德利·斯科特接受外媒采访时表示，票房不行是因为2小时43分钟片长太长，起码得剪掉30分钟。

　　此外他还透露，剧本很多主意都来自于他，但最终并未署名。最后还他吐槽星战电影老找年轻人当导演，不放心又换导演重拍，浪费资金。

　　今年80岁的雷德利·斯科特可谓有啥说啥，接受vulture专访节选如下：

　　“对这部电影（《银翼杀手2049》）的表态我得谨慎点，但必须说这部片子太特么长了，我勒个去！

　　（在另外一个采访中，老雷表示影片最少得剪掉半个小时，但电影导演毕竟是丹尼斯·维伦纽瓦，制片方还是支持目前公映版本。据说，维纶纽瓦事后也感觉片子有点长。）

　　“剧本很多内容都是我的，我当时和编剧坐在一起聊了很久。我不想署名，如果这样的话我们俩的谈话还得录音，我没法对一个好编剧做这种事。但我得证明，我确实参与了故事的实际创作。”

　　”这部续集的核心创意来自于《银翼杀手》，原来的电影中Tyrell是个亿万富翁，将自己10%的精力投入到AI人工智能上，感觉自己就是上帝，创造出和人类相差无几的男女复制人，然后让他们相遇、相爱，生下孩子。”（看来他认为哈里森·福特扮演的Rick也是复制人）

老雷认为哈里森·福特是复制人

　　“《银翼杀手2049》就是讲复制人生下的孩子的故事，孩子可以有，但妈妈不能活着，生了孩子四个月后妈妈就去世了，然后K（瑞恩·高斯林扮演）发现了树下埋着的妈妈的骨头，这个故事线就是我想出来的……”

　　“而且AI女朋友Joi(安娜·德·阿玛斯扮演)主意也是我的，我希望Pris（达丽尔·汉纳饰演）能进化得更好，她在1982年《银翼杀手》中就非常性感嘛，对不对？”

《银翼杀手》里的Pris更像是《银翼杀手2049》里的玛丽埃特

《银翼杀手2049》里的Joi

　　“唉，不该说这些的，我快成发牢骚的碧池了”——老雷话音刚落，又在记者追问下说起星球大战。

      他说迪士尼不会请他去导星战电影，因为自己太危险了：“我感觉他们（卢卡斯影业）想主控，但我拍片肯定想自己主控。当你找一个之前拍低成本的年轻人，突然扔给他1.8亿美元，让他当星战电影导演，这不合理嘛，你知道重拍得花多少银子吗？”（《星战外传：侠盗一号》《星球大战外传：韩·索罗》纷纷躺枪）

“韩·索罗”原来的导演左一、右二被朗霍华德取代

　　“几百万美元啊，都够给我片酬了。交给我的话，肯定按时按质量完成。肯定是有经验的导演适合嘛，多简单的事。年轻人别想一口就吃成胖子，一步步来，先拍小成本，然后2000万、8000万，然后再1.6亿美元。”

　　此外记者还问，现在大片厂的中型投资消失了，只剩下小成本和1.6亿美元以上的大成本，问老雷怎么看。他回答：“然后你就挂了.”

　　老雷还被问到会不会接手布莱恩·辛格《波西米亚狂想曲》，他说自己没法回答。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银翼杀手2049 雷德利斯科特 银翼杀手 票房失败
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银翼杀手2049

银翼杀手2049 (2017)

8.2

导演：丹尼斯·维伦纽瓦

主演：瑞恩·高斯林

雷德利·斯科特

雷德利·斯科特

Ridley Scott

职业：导演 | 制作人
丹尼斯·维伦纽瓦

丹尼斯·维伦纽瓦

Denis Villeneuve

职业：导演 | 编剧 | 演员
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