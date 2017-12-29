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2017年引进片在华成绩单

好莱坞六大迪士尼最强 批片首次迎来10亿+

2017-12-29 09:23:05 来源：Mtime时光网

17引进片在华成绩单

好莱坞六大 迪士尼最强

冠军迪士尼

《加勒比海盗5》《寻梦环游记》

亚军环球

《速度与激情8》《神偷奶爸3》

季军派拉蒙

《变形金刚5》《极限特工3》

第四名索尼

《生化危机：终章》《蜘蛛侠》

第五名福斯

《猩球崛起3》《金刚狼3》

第六名华纳兄弟

《正义联盟》《神奇女侠》

批片爆发首破10亿+

印度片《摔跤吧爸爸》票房领跑

引进片票房一览表

2017最全引进片内地票房盘点

2017年引进片在华票房成绩大盘点：好莱坞“六大”迪士尼最强，环球、派拉蒙分列第二三名，《速8》26.7亿综合票房刷新引进片票房新高。批片今年迎来大爆发，印度片《摔跤吧！爸爸》票房超12亿。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

       时光网特稿 2017年即将走入尾声，截止12月27日，今年内地共有89部引进片上映，相比去年数量基本持平。全年总票房预计将有548.3亿元（包含服务费的综合票房），其中引进片总票房预计为259.6亿，占比47.3%，国产片总票房为288.7亿，占比为52.7%。2017年国产片依然在票房整体占比上略胜一筹。

       2017年一共有40部分账片内地上映，其中好莱坞“六大”为32部分账，共收获总票房192.9亿，占比74%，而引进批片有近50部电影上映，数量最多但票房号召力不如分账片，总票房为66.62亿，占比26%。

       
       单片方面，《速度与激情8》依然强悍，成为今年唯一一部票房超20亿的进口片。“速激”系列以简单粗暴又炫目的特效，成为最受中国观众喜爱的系列片之一。《变形金刚5》以14.62亿分账票房拿下2017引进片第二位的成绩，但整体票房不如预期。2017年引进片破10亿的影片有9部，明显超越去年的3部，整体实力增强。



       2017年好莱坞“六大”的竞争十分激烈，哪家公司不进步或者进步太小，都意味着退步。今年迪士尼以内地总票房46.13亿登顶冠军宝座，相比去年61.5亿有所缩水，不过仍稳居榜首，票房最高的单片是《加勒比海盗5：死无对证》11.05亿元。

       环球出品的电影在内地共拿下43.09亿元分账票房，排名第二位，环球和2016年排名一样同为亚军，但比去年累计的24.14亿元票房增长明显，这其中《速度与激情8》功不可没，该片在中国斩获26.7亿元综合票房，破纪录成为内地引进片新晋票房冠军。

       排名第三位的派拉蒙年度票房28.03亿，整体票房也比去年的9.43亿大幅增长。不过对于派拉蒙来说，今年的票房成绩却有一丝隐忧，因为《变形金刚5》在中国已经后劲乏力了，反倒是新推出的《极限特工：终极回归》内地票房大卖破10亿。


       索尼2017年内地累计分账票房25.16亿元，在好莱坞“六大”中排名第四，比去年前进了两位。刚刚被迪士尼收购的福斯排名第五，2017年累计分账票房23.18亿元，和去年的19.4亿元相比，福斯今年的年度票房成绩有所进步。

       今年华纳兄弟以20.31亿内地分账票房排在“六大”第六位，但票房比去年的16.18亿增长不少，进步神速。华纳兄弟今年共在内地上映了6部新片，排名首位的《正义联盟》在内地斩获6.46亿分账票房。



       今年批片表现尤其凶猛，其中印度电影《摔跤吧！爸爸》票房大爆，获得了12亿元的分账票房，迈入10亿票房俱乐部，远超去年批片冠军《惊天魔盗团2》6.3亿票房，小语种批片《天才枪手》《看不见的客人》，也有突破性的2.49亿和1.58亿分账票房。

       值得一提的是，引进片同样有不少票房“炮灰”。华纳兄弟的《乐高蝙蝠侠大电影》全球揽收3.1亿美元，但它在中国有点“水土不服”，内地分账票房仅为3900万元。批片中的“票房炮灰”更多，由于挤不进去好档期，再加上影片自身质量一般，2017年有近20部批片内地票房不足1000万，在市场上毫无水花。

       

迪士尼524亿美元收购福斯，好莱坞“六大”从此变“五大”

2017年底，好莱坞最重要的新闻是“六大”变“五大”，迪士尼以524亿美元的大手笔收购21世纪福斯部分资产后，20世纪福斯影业也归于迪士尼，这意味着在接下来的每年都会有十来部甚至几十部由迪士尼或福斯出品的电影面世。

       现在《X战警》、《神奇四侠》、《死侍》版权都回归迪士尼了，迪士尼CEO鲍勃·艾格曾透露相关角色会加入漫威电影宇宙。目前还有很多未定名的漫威电影，可以展望一下，再加上《星球大战》和《阿凡达》两大王牌，以及迪士尼的各种童话改编真人新片、大热动画续集等，到时候稳坐票房宝座的迪士尼，票房预计会再创新高吧！

       值得注意的是，2012年中美签订的《中美电影谅解备忘录》即将到期，2018年进口片配额以及分成比例将是否将重新商定，这将是改变未来引进片格局，以及中国电影市场格局的重大事件。

　　目前中国每年会上映进口分账大片为34部(其中20部为普通分账,14部为特种分账,主要是3D和IMAX电影)，制片方的分账比例为25%。2018年是否会有更多引进片入局？分账比例是否会有新的变化，“好莱虎”会更加来势凶猛吗？让我们拭目以待。

       注：票房数据截至2017年12月27日；票房多为不包含服务费的分账票房，单位未特别注明者皆为人民币。

   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 引进片成绩单 引进片盘点 好莱坞六大 迪士尼 环球 速度与激情8 变形金刚5

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