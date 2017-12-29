2017年引进片在华票房成绩大盘点：好莱坞“六大”迪士尼最强，环球、派拉蒙分列第二三名，《速8》26.7亿综合票房刷新引进片票房新高。批片今年迎来大爆发，印度片《摔跤吧！爸爸》票房超12亿。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网特稿 2017年即将走入尾声，截止12月27日，今年内地共有89部引进片上映，相比去年数量基本持平。全年总票房预计将有548.3亿元（包含服务费的综合票房），其中引进片总票房预计为259.6亿，占比47.3%，国产片总票房为288.7亿，占比为52.7%。2017年国产片依然在票房整体占比上略胜一筹。





2017年一共有40部分账片内地上映，其中好莱坞“六大”为32部分账，共收获总票房192.9亿，占比74%，而引进批片有近50部电影上映，数量最多但票房号召力不如分账片，总票房为66.62亿，占比26%。































索尼2017年内地累计分账票房25.16亿元，在好莱坞“六大”中排名第四，比去年前进了两位。刚刚被迪士尼收购的福斯排名第五，2017年累计分账票房23.18亿元，和去年的19.4亿元相比，福斯今年的年度票房成绩有所进步。





今年华纳兄弟以20.31亿内地分账票房排在“六大”第六位，但票房比去年的16.18亿增长不少，进步神速。华纳兄弟今年共在内地上映了6部新片，排名首位的《正义联盟》在内地斩获6.46亿分账票房。



















迪士尼524亿美元收购福斯，好莱坞“六大”从此变“五大” 2017年底，好莱坞最重要的新闻是“六大”变“五大”，迪士尼以524亿美元的大手笔收购21世纪福斯部分资产后，20世纪福斯影业也归于迪士尼，这意味着在接下来的每年都会有十来部甚至几十部由迪士尼或福斯出品的电影面世。









值得注意的是，2012年中美签订的《中美电影谅解备忘录》即将到期，2018年进口片配额以及分成比例将是否将重新商定，这将是改变未来引进片格局，以及中国电影市场格局的重大事件。





目前中国每年会上映进口分账大片为34部(其中20部为普通分账,14部为特种分账,主要是3D和IMAX电影)，制片方的分账比例为25%。2018年是否会有更多引进片入局？分账比例是否会有新的变化，“好莱虎”会更加来势凶猛吗？让我们拭目以待。





注：票房数据截至2017年12月27日；票房多为不包含服务费的分账票房，单位未特别注明者皆为人民币。