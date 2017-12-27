有评论家认为该片“是超越《杀人回忆》的新世纪最棒的韩国大众电影”。





《1987》以1987年全斗焕独裁统治下发生的六月民主抗争运动中的一起真实事件改编拍摄，讲述了在学生运动领袖朴钟哲被警察逮捕拷问致死后，以河正宇饰演的检察官为代表的要求揭露真相的人们与警察局局长（金允石 饰）领头的当局势力之间展开的一场博弈。





从目前的媒体和观众的评价来看，影片"如纪录片一般"对那个年代和事件进行了写实再现，但又不失观赏性。韩国电影评论家全灿日在接受东亚日报的采访时甚至评价该片“是超越《杀人回忆》的新世纪最棒的韩国大众电影，”同时他还强调，“该片打破了人们对于‘沉重素材’的偏见。”暗示影片的票房成绩也同样值得期待。





而李东镇电影评论家也在最近和张俊焕导演的一次对谈节目上说到：”一般以真实事件为基础改编的韩国电影都以人物为中心推进故事，但是《1987》没有选择用人物，而是完全以事件作为中心，以创作巨幅壁画的方式叙事，这让我很惊讶。”





《1987》角色预告片

《1987》在韩国最大门户网站NAVER的媒体评分高达8分，超过了此前排在前三位的《独自在夜晚的海边》（7.63）、《南汉山城》（7.5）和《玉子》7.33，创下2017年本土电影的最高媒体评分。





《1987》是CJ E&M继《华丽的休假》之后时隔多年再次制作的民主运动题材影片。影片剧本由《购物车》编剧金景灿执笔，《华颐：吞噬怪物的孩子》《拯救绿色星球》的导演张俊焕执掌拍摄。演员阵容还包括金泰璃、刘海镇等一众实力演员。



NAVER评分截图 MaxMovie观众评分截图



专家评价摘录：

真实和自由在广场上相遇了。（9分）

滚烫而满是伤痛，感谢！（7分）

好像斯皮尔伯格的电影，坚实而沉稳。（8分）

对准历史事件，接近本质的力量！（9分）





观众评价摘录：

直到片尾字幕出现差点落泪，余韵悠长的感动。（10分）

1987年被一丝不差的挪到了大银幕上，那个时代，那时的人们，还有那件事。（9分）

让我悟出很多东西的电影，演员们的表演滴水不漏。（9分）

好像纪录片，看完深受触动。（8分）



