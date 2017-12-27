时光网讯 王凯、马天宇、王大陆主演的《英雄本色2018》今日举行发布会，曝光全新预告片，王凯的床戏出浴戏，王大陆后背精光等镜头看得现场粉丝尖叫连连，不过王凯说：“这不算我尺度最大的……”导演丁晟直言，那些质疑的、准备开骂的，请看完电影再说。



王凯爆料：“不光是挑女演员，导演拍男女感情戏的时候也是‘快点快点，差不多就行了’……我们演的时候有困惑，问导演这个地方应该怎么样？他说‘随便，差不多行了’。”李梦也笑着补充：“对，导演是说你们都是老司机了，自己看着办吧。”



一番话把丁晟说得挺不好意思，不过他也不忘放箭，称：“这种情况下，大陆特别快地把自己脱了个精光。”王大陆腼腆反驳：“是你要求的啊。”丁晟笑起来：“我说差不多就行了，你干吗呀？”



据王凯透露，自己之所以做出“牺牲”，是因为丁晟在网上点赞了粉丝的微博，粉丝希望王凯有床戏、出浴戏、激情戏，“导演点赞了这个微博并向我发出了邀约”。丁晟现场喊话粉丝：“所以大家多发微博，点赞愿望就会实现。”



谈到为何在《英雄本色2018》中加入女性角色，深谙女粉丝心理的丁晟解释：“我怕他们几个太干，亲自给每个人配了一个女朋友，拍到后来他们的关系都很好，我稍微有点失落感。但是跟大家说，大家心理可以平衡一下，最后他们三兄弟都把这三个女的给甩了。所以这个电影还得看是不是？”



因为将片场的兄弟情延伸到了现实生活中，在发布会上，王凯、马天宇、王大陆现场结拜，正式义结金兰。而丁晟也对《英雄本色2018》颇具信心，他说：“这是我拍的第八部电影，也是我觉得最艰苦的一部电影。思绪万千，我现在唯一的希望就是2018年1月18号之后的那段时间，所有质疑我的、所有好奇的、所有有兴趣的或者准备开骂的，你们先看电影，然后我等着你们的回复。”



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