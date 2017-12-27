时隔37年之后，观众也将在IMAX大银幕目睹卢克·天行者登上韩·索罗著名的走私飞船千年隼号。





“星战效应”席卷海外，强势口碑引爆IMAX期待





《星球大战：最后的绝地武士》自12月15日在海外上映后，一路巩固其票房的霸主地位，再度成为现象级票房大片。在海外市场，IMAX不仅提前场坐收530万美元，上映首周末更斩获4060万美元的票房佳绩，创造了IMAX有史以来仅次于《星球大战：原力觉醒》的提前场和开片首周末全球（除中国市场外）票房成绩。不仅如此，影片的口碑也强势到无法想象，从画面、特效到剧情、情怀，都获得了北美影评人的力荐， “画面简直令人震撼，许多太空效果做得异常逼真，星际战争与配乐相得益彰，一场绝对刷新体验的观影经历。”洛杉矶时报评论：“《星球大战：最后的绝地武士》重燃了星战史诗带给大家的情怀，兴奋与惊喜，很可能是几十年来星战系列最让人激动的一部电影，一部毫无疑问的优秀作品。” 各路炸裂口碑也令观众更加期待这部最新最燃的原力之作在IMAX大银幕上的表现。





《星球大战8》IMAX海报 主创为IMAX 3D版打call，视觉扑面感无可比拟









震撼的太空场景、顶尖的特效制作、过瘾的打斗戏、意想不到的剧情转折都成为影片卡司包括安迪.瑟金斯、奥斯卡·伊萨克、劳拉.邓恩等力荐IMAX 3D版的理由， IMAX银幕上扑面而来的视觉冲击将无可比拟。卢克·天行者马克·哈米尔表示：”虽然星战离开了我们很长一段时间，但永远都会有人不让它消失，我期待在IMAX银幕上看与《金刚》比肩的史诗巨制，这是无与伦比的、全方位升级，劲爆的音效，还有沉浸感，简直就是终极电影体验。” 时隔37年之后，观众也将在IMAX大银幕目睹卢克·天行者登上韩·索罗著名的走私飞船千年隼号。约翰·波耶加也激动地推荐：“光看到IMAX的巨型银幕就已经够震撼了，它的沉浸式体验在于只要是你目之所及，就可以把你带到这个世界的任何角落。我认为这就是最棒的星战体验。”



