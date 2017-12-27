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《星球大战8》中国IMAX预售开启

IMAX发布星战主创推荐特辑

2017-12-27 18:05:06 来源：Mtime时光网

时隔37年之后，观众也将在IMAX大银幕目睹卢克·天行者登上韩·索罗著名的走私飞船千年隼号。

《星球大战8》IMAX主创采访特辑

　　由美国卢卡斯影业出品，黛茜·雷德利约翰·波耶加亚当·德赖弗马克·哈米尔凯丽·费雪奥斯卡·伊萨克悉数回归，风靡全球的科幻巨制《星球大战：最后的绝地武士》将于1月5日震撼席卷全国约490家IMAX影院。日前，IMAX 3D版《星球大战：最后的绝地武士》中国预售已火热开启，这也意味着“原力”将在2018年再度重燃，同时，影片主创为IMAX打Call的采访视频也在今日发布。

　　“星战效应”席卷海外，强势口碑引爆IMAX期待

　　《星球大战：最后的绝地武士》自12月15日在海外上映后，一路巩固其票房的霸主地位，再度成为现象级票房大片。在海外市场，IMAX不仅提前场坐收530万美元，上映首周末更斩获4060万美元的票房佳绩，创造了IMAX有史以来仅次于《星球大战：原力觉醒》的提前场和开片首周末全球（除中国市场外）票房成绩。不仅如此，影片的口碑也强势到无法想象，从画面、特效到剧情、情怀，都获得了北美影评人的力荐， “画面简直令人震撼，许多太空效果做得异常逼真，星际战争与配乐相得益彰，一场绝对刷新体验的观影经历。”洛杉矶时报评论：“《星球大战：最后的绝地武士》重燃了星战史诗带给大家的情怀，兴奋与惊喜，很可能是几十年来星战系列最让人激动的一部电影，一部毫无疑问的优秀作品。” 各路炸裂口碑也令观众更加期待这部最新最燃的原力之作在IMAX大银幕上的表现。

《星球大战8》IMAX海报

　　主创为IMAX 3D版打call，视觉扑面感无可比拟

　　《星球大战：最后的绝地武士》导演莱恩·约翰逊在最新释出的IMAX特辑中介绍，《星球大战：最后的绝地武士》是新三部曲的第二章，故事承接在《星球大战：原力觉醒》之后。“作为三部曲中承上启下的作品。我们把角色置于绝境当中挑战他们的极限，发觉他们身体里藏着什么秘密。对我来说非常激动，能够和观众坐在一起，看电影在IMAX银幕上演，同时还伴随着撼天震地的音效。”

　　震撼的太空场景、顶尖的特效制作、过瘾的打斗戏、意想不到的剧情转折都成为影片卡司包括安迪.瑟金斯、奥斯卡·伊萨克、劳拉.邓恩等力荐IMAX 3D版的理由， IMAX银幕上扑面而来的视觉冲击将无可比拟。卢克·天行者马克·哈米尔表示：”虽然星战离开了我们很长一段时间，但永远都会有人不让它消失，我期待在IMAX银幕上看与《金刚》比肩的史诗巨制，这是无与伦比的、全方位升级，劲爆的音效，还有沉浸感，简直就是终极电影体验。” 时隔37年之后，观众也将在IMAX大银幕目睹卢克·天行者登上韩·索罗著名的走私飞船千年隼号。约翰·波耶加也激动地推荐：“光看到IMAX的巨型银幕就已经够震撼了，它的沉浸式体验在于只要是你目之所及，就可以把你带到这个世界的任何角落。我认为这就是最棒的星战体验。”

   编辑：边界

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