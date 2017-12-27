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新"埃及艳后"：简洁又残忍的政治惊悚片

"银翼杀手"维伦纽瓦执导 充斥粗口性爱与暗杀

2017-12-27 18:31:40 来源：Mtime时光网

新版《埃及艳后》将由《银翼杀手2049》的导演丹尼斯·维伦纽瓦运作，影片编剧在采访中透露，新片不会拍成那种“人人都用英国口音、华丽壮观的3小时大片”，而是充斥着肮脏、血腥、性爱的政治惊悚片。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　九月时曾有报道，《银翼杀手2049》的导演丹尼斯·维伦纽瓦在接受采访时称，他将要参与开发索尼的新版《埃及艳后》，担任导演的职务。大卫·斯卡帕艾瑞克·罗斯布莱恩·海尔格兰德现在正在运作新《埃及艳后》的剧本，斯卡帕身为《金钱世界》的编剧，也对《好莱坞报道者》透露了新片的一些信息。

　　“新《埃及艳后》《金钱世界》相似，都需要做很多调研工作，问题还在于，你到底打算怎么拍，能拍出什么新花样来？对于《金钱世界》中的Getty家族来说，我们是想把我们了解的两种类型结合到一起——绑架类型片，和我们称之为‘伟人’的类型片，也就是《公民凯恩》那种，再产出新的东西来。”

《埃及艳后的一生》原著曾获普利策奖

　　“至于《埃及艳后》我们可能不会拍成那种3个多小时、特别华丽壮观、人们手里拿都着扇子、还要用英国口音说话的大片儿；相反，我们会拍成政治惊悚片。肮脏、血腥，人人都爆粗口，有做爱之类的，大概2个小时，简洁又残忍，充斥着暗杀等等，要与人们心目中的影片方向背道而驰。”

　　新版《埃及艳后》将改编自Stacy Schiff的传记原著《埃及艳后的一生》（Cleopatra: A Life），由斯科特·鲁丁艾米·帕斯卡尔共同制片。这本书的剧情简介摘抄如下：

　　“克莉奥帕特拉七世（埃及艳后）是一位精明的战略家，也是一位足智多谋的谈判专家。她此生两度结婚，两次都是与自己的弟弟通婚——托勒密十三世与托勒密十四世，面对这两位弟弟/丈夫，她对第一任宣告了残忍的内战，毒死了第二任，乱伦与刺杀算是家族传统。她为当年两位罗马最著名的政治家，凯撒大帝与马克·安东尼都生过孩子。克莉奥帕特拉本想与马克·安东尼一起组建新帝国，这一结盟却让两人都下场凄惨。最终声名狼藉的埃及艳后，在历史上却着实遭到了错待，她的柔软性格与戏剧化处境，都已迷失。”

　　1963年，由当年让整个好莱坞津津乐道的一对儿，伊丽莎白·泰勒理查德·伯顿共同主演的《埃及艳后》，差点让20世纪福斯破产。这部影片院线上映的版本长达3小时12分钟，50周年纪念时，出了个4小时11分钟的版本，而导演剪辑版则达到了丧心病狂的5小时20分钟。新《埃及艳后》也许就是不想拍成这种“人人都用英国口音”说话的版本吧。


油画中的克莉奥帕特拉与马克·安东尼

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 埃及艳后 丹尼斯·维伦纽瓦 伊丽莎白·泰勒
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