（本文来自影视生活第一站 时光网）













“克莉奥帕特拉七世（埃及艳后）是一位精明的战略家，也是一位足智多谋的谈判专家。她此生两度结婚，两次都是与自己的弟弟通婚——托勒密十三世与托勒密十四世，面对这两位弟弟/丈夫，她对第一任宣告了残忍的内战，毒死了第二任，乱伦与刺杀算是家族传统。她为当年两位罗马最著名的政治家，凯撒大帝与马克·安东尼都生过孩子。克莉奥帕特拉本想与马克·安东尼一起组建新帝国，这一结盟却让两人都下场凄惨。最终声名狼藉的埃及艳后，在历史上却着实遭到了错待，她的柔软性格与戏剧化处境，都已迷失。”











油画中的克莉奥帕特拉与马克·安东尼



