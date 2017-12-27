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时光网讯
九月时曾有报道，《银翼杀手2049》
的导演丹尼斯·维伦纽瓦
在接受采访时称，他将要参与开发索尼的新版《埃及艳后》
，担任导演的职务。大卫·斯卡帕
、艾瑞克·罗斯
与布莱恩·海尔格兰德
现在正在运作新《埃及艳后》
的剧本，斯卡帕身为《金钱世界》
的编剧，也对《好莱坞报道者》透露了新片的一些信息。
“新《埃及艳后》
与《金钱世界》
相似，都需要做很多调研工作，问题还在于，你到底打算怎么拍，能拍出什么新花样来？对于《金钱世界》
中的Getty家族来说，我们是想把我们了解的两种类型结合到一起——绑架类型片，和我们称之为‘伟人’的类型片，也就是《公民凯恩》
那种，再产出新的东西来。”
“至于《埃及艳后》
，我们可能不会拍成那种3个多小时、特别华丽壮观、人们手里拿都着扇子、还要用英国口音说话的大片儿
；相反，我们会拍成政治惊悚片。肮脏、血腥，人人都爆粗口，有做爱之类的，大概2个小时，简洁又残忍
，充斥着暗杀等等，要与人们心目中的影片方向背道而驰。”
“克莉奥帕特拉七世（埃及艳后）是一位精明的战略家，也是一位足智多谋的谈判专家。她此生两度结婚，两次都是与自己的弟弟通婚——托勒密十三世与托勒密十四世，面对这两位弟弟/丈夫，她对第一任宣告了残忍的内战，毒死了第二任，乱伦与刺杀算是家族传统。她为当年两位罗马最著名的政治家，凯撒大帝与马克·安东尼都生过孩子。克莉奥帕特拉本想与马克·安东尼一起组建新帝国，这一结盟却让两人都下场凄惨。最终声名狼藉的埃及艳后，在历史上却着实遭到了错待，她的柔软性格与戏剧化处境，都已迷失。”
1963年，由当年让整个好莱坞津津乐道的一对儿，伊丽莎白·泰勒
和理查德·伯顿
共同主演的《埃及艳后》
，差点让20世纪福斯破产。这部影片院线上映的版本长达3小时12分钟，50周年纪念时，出了个4小时11分钟的版本，而导演剪辑版则达到了丧心病狂的5小时20分钟。新《埃及艳后》
也许就是不想拍成这种“人人都用英国口音”说话的版本吧。
油画中的克莉奥帕特拉与马克·安东尼
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