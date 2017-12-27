时光网讯
由阿米尔·汗
、塞伊拉·沃西、梅·维贾、拉吉·阿尔俊等主演的电影《神秘巨星》
曝光定档预告及海报，正式宣布于2018年1月19日全国公映，影片讲述了印度少女尹希娅突破歧视与阻挠坚持音乐梦想的励志故事，由《摔跤吧！爸爸》
父女再度携手出演。
小吉塔父女再携手 执着追梦备受关注
《神秘巨星》
今日曝光的定档海报上，14岁的印度少女尹希娅穿着校服怀抱吉他，笑容洋溢，眼神坚定地望向远方，充满了对音乐的热爱和对梦想的向往，在预告片中，尹希娅因为梦想受阻，深夜沮丧难眠，母亲劝她不要继续做梦了快去睡觉，她与母亲争辩拥有梦想是所有人的权利、是人生的意义，当尹希娅的父亲残忍地割断吉他琴弦，试图阻挠她的音乐梦想，尹希娅非常伤心难过，但并未因此屈服放弃，机缘巧合之下，她结识了阿米尔·汗饰演的音乐人夏克提·库马尔，并在他的帮助下用实际行动继续追梦之路。
此次在《神秘巨星》
中饰演少女尹希娅的塞伊拉·沃西正是在《摔跤吧！爸爸》
中饰演小吉塔的演员，这是她与阿米尔·汗携手合作的第二部影片，在执着追逐梦想的路上，他们如何坚持突破阻碍完成逆袭的故事，已成为2018年1月最受关注的热门之一。
“印度良心”阿米尔·汗颠覆出演 戏内戏外皆伯乐
阿米尔·汗在《摔跤吧！爸爸》
中为了能精准诠释角色疯狂增重、减肥体现出他作为演员的敬业，同时他还具有高度的社会责任感，一直关注现实生活，作品经常聚焦社会问题做出讨论，被称作“改变国家的演员”、“印度良心”，曾受到土耳其总统埃尔多安、美国前国务卿希拉里以及印度总理莫迪接见，登上《时代周刊》封面，被评为“2013年度全球100名最具影响力人物”。
《神秘巨星》
由阿米尔·汗公司新导演阿德瓦·香登编剧并执导，阿米尔·汗本人在影片中更是颠覆出演极具争议的制作人一角，他秉持不断挖掘培养电影领域优秀人才的原则，为更多创作者圆梦，与新作中角色的行动不谋而合。
影片将于2018年1月19日登陆全国院线。