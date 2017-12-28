2018年国产片我们看什么？
20部重点华语电影精选前瞻
2018年近了，一大波华语新片正在向你招手。片单很长，一年时间很短，好电影等着你来发现。→
2017-12-28 08:42:22 来源：Mtime时光网
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写在最前
写在最前
2017年就要过去了，难免有怀念，好在2018年依然有电影陪伴着我们。说这句话底气并不是很足，尤其我们今天要介绍的是新一年的华语电影。烂片很多，偶有惊喜，华语电影总让我们又爱又恨，但绝少不了关注。
票房又创新高，商业片必然更加来势汹汹。冯小刚、陈凯歌在2017年得意了，2018年张艺谋将携古装大片《影》回归；还有徐克《狄仁杰之四大天王》、林超贤《红海行动》、郑宝瑞《西游记女儿国》……文艺片方面，贾樟柯《江湖儿女》、徐浩峰《刀背藏身》、忻钰坤《暴裂无声》，也不比商业大片低调。
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《大世界》
《大世界》（1月12日）
一个人演的电影不少，一个人画的电影难得。
在今年的金马奖上，一部来自内地的动画电影大放异彩——斩获三项重要提名，包括史无前例的“最佳原创剧本”提名，并最终夺得最佳动画长片大奖。这部电影就是《大世界》，也是首部入围柏林电影节主竞赛单元的华语动画长片。
《大世界》由动画人刘健历时三年独自手绘而成，讲述一个荒诞、诙谐的黑色故事。刘健还有一部类似的作品《刺痛我》，为不少影迷喜爱。
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《捉妖记2》
《捉妖记2》（2月16日）
曾经的华语电影最高票房纪录保持者，时隔两年，从暑期档转战春节档，野心可见一斑。
《捉妖记》上映时，口碑有些褒贬不一，但毕竟名气在那里摆着。《捉妖记2》的升级主要体现在演员阵容上。除了白百何和井柏然，《捉妖记2》请来了男神梁朝伟。虽然梁朝伟文艺片中的形象早已深入人心，但其实他演喜剧也很有一套。去年的《摆渡人》也完全是喜剧的路线。
梁朝伟之外，李宇春、大鹏、杨祐宁、柳岩等新加入的演员也都自带流量，作为一部合家欢魔幻喜剧，在春节档很有竞争力
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《唐人街探案2》
《唐人街探案2》（2月16日）
年轻演员转行做导演，陈思诚在票房和口碑上都算比较成功的。前年的《唐人街探案》帮陈思诚圈了不少粉，如今的《唐人街探案2》不但敢于挑战竞争最激烈的春节档，制作上也大幅升级。最明显之处就是探案地点从泰国转到了美国纽约。
在美国拍戏当然贵多了，尤其是陈思诚还大手笔地安排王宝强等人驾着马车在纽约时代广场撒欢。据说这一场戏就花了300万美金，够拍一部小成本电影了。
今年是王宝强生活事业都不太顺的一年，《大闹天竺》没能受到观众的认可，希望这部影片能帮“宝宝”转运吧
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《西游记女儿国》
《西游记女儿国》（2月16日）
《西游记》系列拍到第三部，唐僧师徒四人终于走到了女儿国。
女儿国的故事在整个《西游记》中有点特殊，因为在这一段和尚也光明正大地谈起了恋爱。在《西游记之孙悟空三打白骨精》中，郑宝瑞让唐僧师徒四人解决了如何不被女人骗的问题。这一次，等着唐僧、孙悟空几人的是如何不被女人诱惑的问题。很多观众对这个问题有兴趣。
《女儿国》的故事大家都了解，没有悬念。新演员的重新演绎才是看点。赵丽颖已经算是电视剧女王了，能不能女儿国当个称职的国王，大家拭目以待。
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《红海行动》
《红海行动》（2月16日）
林超贤上一部警匪军事题材的《湄公河行动》口碑很高，票房上也成为黑马。《红海行动》虽然不是续集，但算得上一个同类型的加强版。
电影根据“也门撤侨”真实事件改编，讲述了中国海军蛟龙突击队奉命执行撤侨任务，恐怖分密谋不法行动，突击队必须阻止拦截的故事。
号称五亿投资，《湄公河行动》远赴非洲摩洛哥取景，获得中国海军全力支持。同样是撤侨题材的《战狼2》票房大爆，已定档春节档的《红海行动》难道又要成为大黑马？
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《狄仁杰之四大天王》
《狄仁杰之四大天王》（7月27日）
徐克又拍武侠了，这次是《狄仁杰》系列的新作。《神都龙王》后，赵又廷、冯绍峰、林更新、刘嘉玲回归，马思纯则作为新鲜血液加入。老中青三代演员齐了。
如今徐克的电影中，武侠总是和奇幻不分家，《四大天王》的故事依然神鬼莫测：神都洛阳接连发生奇迹，头戴蚩尤鬼面的武士团四处行凶；酒馆外的狐狸通晓人语；皇宫含元殿柱子上的雕龙活了过来……能解开神秘案件的真相与动机的还是狄仁杰。
今年徐克参与的《西游伏妖篇》和《奇门遁甲》口碑都不高，不知《四大天王》能否扳回一城。
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《西虹市首富》
《西虹市首富》（7月27日）
作为开心麻花人气最高的演员，沈腾居然在《羞羞的铁拳》中“堕落”成配角，不过在新片《西虹市首富》中，他终于又要挑大梁了。新电影中，沈腾意外获得十亿资金，却必需在一个月内花光。要怎样“烧钱”才最快？沈腾人生中第一次感到“花钱特烦恼”！
除了周星驰，开心麻花可能是目前国内最具票房号召力的喜剧品牌，《西虹市首富》已瞄准了明年暑期档。除了沈腾，《夏洛特烦恼》的导演剧闫非、彭大魔也全部回归，熟悉的配方，不一样的味道。观众们要求的不多，好笑就行。
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《暴裂无声》
《暴裂无声》（未定档）
在处女作《心迷宫》俘虏了一大批路人和影迷之后，忻钰坤带着自己的第二部野心之作《暴裂无声》强势回归，这一次他将镜头对谁了充满了贪欲与私欲的工业小城。
影片讲述了失语旷工张保民的儿子在放羊时失踪，张保民苦心寻找儿子，却不小心被卷入矿业老板昌万年和律师徐文杰共同主导的罪案纠纷中，而在这个过程中他也渐渐在向儿子失踪的真相靠拢。
《暴裂无声》原定2017年10月13日上映，后又突然撤档宣布择日上映，至今仍未定档。但请相信，这是一部值得你耐心等待的影片。
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《八佰》
《八佰》（未定档）
一部《老炮儿》成就了演员冯小刚，也成就了导演管虎。虽然网剧《鬼吹灯》又把自己的招牌砸了，但新片《八佰》却很值得期待。《八佰》以抗日战争为背景，讲述1937年淞沪会战中“八百壮士”在日军围困下坚守四行仓库阵地的血性故事。管虎说自己拍摄这部电影是有一种使命感在召唤。
台湾电影人拍过一版《八百壮士》，林青霞将国旗送到我军战士手中的镜头至今让许多影迷印象深刻。大陆电影界理应也有一部作品纪念这段历史。除了内容，管虎还准备全程用数字IMAX摄影机拍摄《八佰》，技术上也是一次新的尝试。
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《侠隐》
《侠隐》（未定档）
姜文导演《侠隐》是他系列作品“北洋三部曲”的最终篇章，前两部《让子弹飞》《一步之遥》都引起了市场轰动效应，这一部《侠隐》汇集了彭于晏、金城武、李梦这些中青年演员，故事讲述936年的北平，青年侠士李天然，为寻找五年前师门血案的元凶，深入古都的胡同巷陌。随着他调查的深入，京城各路人马的斗智斗狠浮出水面，日本特务、亲日分子、豪门旧户、黑帮老大、交际花、外国记者等轮番上阵。
这样纷乱的时代与复杂的人物关系，《侠隐》呈现出姜文足够的野心，影片暂未定档，前期拍摄已经完成，姜文这次是把新片捂得很紧，生怕走漏了半点消息，我们只能等待影片2018年的绽放。
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《拓星者》
《拓星者》（未定档）
明年又是中国科幻电影的元年吗？为什么要说又？《三体》可能短期内是拍不出来了，这部《拓星者》倒是可以让关注中国科幻电影的观众期待一下。
《拓星者》改编自网络漫画IP《拓星者》，故事发生在外太空的荒漠星球。该片导演。张小北曾是央视最著名的电影类节目《第十放映室》的核心编导成员之一，曾参与过《李献计历险记》(真人版)、刘慈欣的《球状闪电》等电影的编剧工作。
中国科幻电影在产业上还微不足道，但还是有很多科幻迷们执着与此。希望明年真的能成为中国科幻电影的元年。
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《刀背藏身》
《刀背藏身》（未定档）
徐浩峰的武侠电影，有特点，也有一批固定的拥趸。经历种种波折，《刀背藏身》没能在今年与观众见面，导演甚至曾扬言要放弃署名权。但如今矛盾似乎已经解决，《刀背藏身》也在蒙特利尔电影节拿奖，相信今年会和观众见面。
影片改编自导演徐浩峰的同名小说，故事发生在20世纪30年代至40年代，以动荡时局为背景，围绕长城会战中杀敌制胜的“长城刀法”的起源问题渐进展开。
徐浩峰的武侠电影，不光是看两拨人打架，更是看老辈中国人的人情世故。如今这样的电影不多了，等一等也无妨。
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《妈阁是座城》
《妈阁是座城》（未定档）
自离姻风波后白百何许久不见动向，等再次现身便是宣布加入这部由李少红执导的《妈阁是座城》。影片改编自严歌苓同名小说。白百何在里面饰演游走于赌场内外、靠追债讨生活的“女叠码仔”梅晓鸥，上演与三个男赌徒的爱恨纠葛。
李少红为拍摄这部电影准备了四年时间，今年8月29日在澳门正式开机拍摄。除了白百何，曾志伟也将参演某角色，近年较为活跃的“达康书记”吴刚、耿乐等演技派演员也有可能加入。
无论从剧本还是演员阵容来说，《妈阁是座城》都是一部值得期待的作品。
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《影》
《影》（未定档）
被《长城》支配的恐惧仿佛还是发生在昨日，实际一眨眼已经过去一年多了，这一次张艺谋拍的仍是古装戏。《影》根据三国故事改编，但老谋子称“它已经不是三国故事的样子”。
拍《长城》，张艺谋用了不少话题演员，景甜、鹿晗、郑恺、王俊凯、陈学冬…… 这回，他似乎要再一次延续之前的路线，《影》目前曝出的卡司中，有邓超、孙俪、郑恺、关晓彤、吴磊……
或许，张导是下定决心要在任性的路上一去不复返，迟疑不定的却是这些有着前车之鉴的观众。看还是不看，这是个问题。
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《风火山林》
《风林火山》（未定档）
“风林火山”源自《孙子兵法》，但这部电影并不是古装片，而是警匪片，故事主要围绕内地和香港缉毒警察与贩毒展开。
影片的演员阵容颇有保障，梁家辉搭档金城武担任双男主，刘青云、古天乐、高圆圆戏份也很多。除此以外，《风林火山》制作费用约1.5亿港币，属于毫无疑问的大制作，为了拍出片中香港突如其来的一场降雪，麦浚龙在广州1:1搭建了铜锣湾的“雪景”，用心良苦。
麦浚龙上一部执导作品《僵尸》给近年来的香港影坛带来了某些不一样的东西，时隔5年，《风林火山》是否又能让人耳目一新？
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《冰之下》
《冰之下》（未定档）
写了这么多，终于等来了黄渤。前不久的金马奖，黄渤凭借《冰之下》再次提名最佳男主，虽然最终惜败于《老兽》主角涂们，但对于黄渤来说，他也不缺这一座奖杯来证明什么。
《冰之下》是蔡尚君继《人山人海》后，作为导演阔别6年的又一新作，黄渤在片中饰演了一个城市底层的失败者。电影故事发生在一个中俄边境城市，那里曾经十分繁华，充满了各式各样的“淘金者”，虽然气候非常寒冷，却是欲望的温床。
蔡尚君将这部影片解读为“在冰封之下被隐藏、被覆盖、被遮蔽的情感和罪行”。
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《兰心大剧院》
《兰心大剧院》（未定档）
2018年娄烨有两部新片要上，除了《兰心大剧院》，还有一部《风中有朵雨做的云》，主演之一是陈冠希。
《兰心大剧院》目前影片曝出的信息寥寥无几，剧情大概讲的是1941年秋冬，著名女星于堇应邀从香港回到家乡上海，出演《狐步上海》，而她的真实使命是为盟军收集战时情报。于堇用生命获取了日军将偷袭美军珍珠港的情报，却没有如实发出。随后太平洋战争爆发，美英对日宣战。
尽管目前影片细节还尚未知晓，但娄烨执导+巩俐主演的组合，谁能轻易拒绝买这一张电影票？
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《江湖儿女》
《江湖儿女》（未定档）
流水的男主，铁打的赵涛。贾樟柯又拍新片了。
这一次的演员阵容有点“出人意料”，廖凡搭档赵涛出演男女主角没什么可多说，冯小刚这枚“老炮儿”加盟倒是令人眼前一亮。除他以外，目前已经宣布参演的还有徐峥、张一白、刁亦男。
《江湖儿女》是一部以公路片结构拍摄的犯罪爱情片，影片故事起始于2001年的山西大同，模特巧巧与出租车公司老板斌哥是一对恋人。斌哥在街头遭到竞争对手的袭击，巧巧为保护斌哥街头开枪，被判五年。等巧巧出狱以后，事情发生了意想不到的变化……
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《风再起时》
《风再起时》（未定档）
影帝联手，梁朝伟和郭富城首度合作，出演这部反映处于殖民地末期的香港动荡起伏的影片。
《风再起时》讲述曾经叱咤警坛的四大探长，在香港当时物欲横流的社会环境中，纵横黑白两道，最终因香港反贪而归隐的历史传奇。
影片由被誉为“香港影坛新希望”的翁子光导演执导，其代表作《踏雪寻梅》曾在香港电影金像奖、台湾电影金马奖等多个电影节影展上，斩获多达将近40项提名和奖项。
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《阳台上》
《阳台上》（未定档）
如今的华语影坛中流量小花太多，但像周冬雨这样长相讨喜演技又常年在线的实属没几个。从《山楂树之恋》闯入演艺圈，到《七月与安生》拿金马影后，《喜欢你》收获好口碑，周冬雨多半没有让人失望过。这一次，她和《钢的琴》导演张猛合作，不知道是否能再次给观众呈现出怎样的惊喜。
除了导演和主演阵容，《阳台上》的亮点还在于采用全胶片拍摄。影片根据同名小说改编，围绕“复仇”主题，讲述了因父亲被拆迁逼死的男主，在“复仇”过程中对周冬雨饰演的“仇人”女儿产生复杂情愫的故事。
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最后
2018，或许你还想看这些：
《英雄本色2018》
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《慌枪走板》未定档
《她杀》未定档
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《飞火流星》
《上海堡垒》
《刺局》
《欧洲攻略》