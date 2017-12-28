写在最前

2017年就要过去了，难免有怀念，好在2018年依然有电影陪伴着我们。说这句话底气并不是很足，尤其我们今天要介绍的是新一年的华语电影。烂片很多，偶有惊喜，华语电影总让我们又爱又恨，但绝少不了关注。

票房又创新高，商业片必然更加来势汹汹。冯小刚、陈凯歌在2017年得意了，2018年张艺谋将携古装大片《影》回归；还有徐克《狄仁杰之四大天王》、林超贤《红海行动》、郑宝瑞《西游记女儿国》……文艺片方面，贾樟柯《江湖儿女》、徐浩峰《刀背藏身》、忻钰坤《暴裂无声》，也不比商业大片低调。