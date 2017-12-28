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李冰冰劝诫鲜花鲜肉“做人要老实”

时光网独家专访李冰冰《谜巢》拍摄幕后

2017-12-28 08:59:00 来源：Mtime时光网

李冰冰在《谜巢》中担纲女主角的同时还首次担任制片人。从选角、筹备阶段就开始深度参与影片的制作。近日，时光网独家专访李冰冰，听她谈谈此次以双重身份参与国际合作的心得和感受
（本文来自影视生活第一站 时光网）

《谜巢》国际版预告片

       时光网讯李冰冰凯南·鲁兹吴尊凯尔希·格兰莫领衔主演的中澳合拍动作冒险电影《谜巢》将于2018年1月19日上映。影片讲述了年轻的考古研究员卢克深入一座古墓探险，但随即却与家人失联，卢克的姐姐生物学博士嘉组建了一支专业的救援队，前往古墓寻找失踪的弟弟，却意外闯入神秘的地下世界，一行人深陷绝境亡命求生。

       作为在国际影坛表现最为抢眼的华语女演员之一，李冰冰在《谜巢》中担纲女主角的同时还首次担任制片人。从选角、筹备阶段就开始深度参与影片的制作。近日，时光网独家专访李冰冰，听她谈谈此次以双重身份参与国际合作的心得和感受，以及在当下媒体环境中对作品品质的的坚持和追求。

制片人李冰冰亲自选角
逼真特效耗费大量时间

李冰冰与男主角凯南·鲁兹

       Mtime：在《谜巢》这部影片中除了担任女主角，同时你也是作为制片人加入的，作为制片人你主要为这个影片做了哪些工作？

       李冰冰：在这次的拍摄过程当中担任制片人，我做了好多方面的工作，包括演员的选择。比如说我们的男主角的选择，我们当时有几个外国演员的被选，最终我们选择了凯南·鲁兹也是因为在众多的几个备选里边，我们看了一下无论是从外形还有戏的表演风格上来讲，凯南·鲁兹都跟我们这个戏，我们的这个人物是最接近的，所以他是我定的。

       还有就是我们大反派，也是最重要的一个角色凯尔希·格兰莫，我们两个在《变形金刚4》里面有过合作，我很喜欢他，他也是美国百老汇的非常资深的演员老戏骨了。当时我跟我们的其他的制片人谈起来，我提到他名字的时候，我都没有想到他们能帮我请过来。

凯尔希·格兰莫在影片中饰演大反派

       然后就是演我弟弟的这个角色，我们也是从几个备选里面选择了吴尊，首先是因为这个戏是一部全部要说英文的这样一个英文片。虽然我们说是合拍片，但全部都是用英文来完成的，所以就需要演员会讲一定程度的英文。吴尊本来就是英文非常好，然后在外形上，从他的气质和感觉上来演我的弟弟都比较契合，跟我也是有一些比较像的地方，所以能够请到他来我也非常开心。

       Mtime：第一次听说你要参与制作并主演《谜巢》是2015年9月份，从那时开始筹备到这个片子上映中间是两年多的时间。作为一个中澳合拍片来说，这个作品中间有没有遇到什么困难？

蜘蛛特效以假乱真

       李冰冰：没有，主要是后期做的时间就很长。我们这个电影还有一个大主角就是这个蜘蛛，不是一只蜘蛛，是密密麻麻成千上万的蜘蛛，所以后期的量还是挺大的，做了挺长时间。我真的挺欣赏老外在做这些技术性的工作的时候，他们做的是真的相当不错，很逼真。包括那些被蜘蛛要咬伤的这些地方，效果做得非常好。那个蜘蛛做得每一个纤维，每一个肌理都看得清清楚楚，特别逼真，完全不觉得像假的，真的非常好。

国际化团队全英文沟通
悉心学习国外专业经验

       Mtime：在拍《谜巢》的过程中，和这几个欧美演员的合作发生了哪些意思的时间？

       李冰冰：在合作过程当中，因为所有人都说英文，而且他们也来自英语国家，所以其实他们没什么不舒服的，只有我一个人说中文，来自中文国家。所以其实我们在沟通上稍微有点辛苦，因为老外真的是没有几个人会中文的，只能靠我一个人说英文跟他们沟通。好多时候我们也不用翻译，就基本上是自己沟通。凯南·鲁兹，我给他起了个名叫大雷。

凯南·鲁兹在片中大显身手

       现场有的时候比如说我们要摔打，它不是动作戏，但是会有一些像逃难时候的那种需要你肢体上去调动一些，不是那种啪啪打斗的动作戏。比如说掉坑里了，或者什么东西砸着你了，那种动作的时候他都会你拿一个那种运动棒，滚一下自己身体的肌肉，让它放松一下，这样肌肉不会受伤。

       我是觉得他们这种人都是挺专业的，并且对自己的身体照顾得都非常好，然后教我怎么用。我也是跟着他（凯南·鲁兹）一块去学，因为他在这方面确实是很专业，他在体能训练上，就是在不拍戏的时候也会花很多时间在上面。

       另外还有一个挺有意思的是，他这一次来拍《谜巢》，还带了一个表演指导，这个让我当时挺惊讶的。我心想怎么他演戏的时候，边上还有一个人教他演戏或者告诉他应该怎样更好，我就觉得好奇怪。然后我就过去问他，我说你为什么带个人啊？因为我中国我没看见谁带过人，我至少我在合作过的这么多的演员，排戏这么多年我没见过谁带过表演指导。

       后来他就跟我讲，因为他拍动作戏比较多，所以他请了这么一个女孩，是在洛杉矶的一个表演机构里面，专门跟演员合作，在演员拍这种电影的时候，跟着演员做表演指导。我觉得这样蛮好的，我心想如果我要知道可以这样子去工作的话，我也要带一个这样的人。至少有一个人帮你一起去分析角色，或者当导演顾不上你的时候，有一个人可以帮你一下，这个我还觉得挺有意思的。

不要流量不蹭热度只求品质
切身体会华语演员地位改变

       Mtime：你对现在当红的这些小鲜肉小鲜花有什么建议？

李冰冰早年写真

       李冰冰：我们也曾经小鲜肉、小鲜花过，我记得我在人艺的时候，去人艺见老师，也是老前辈，曾经跟我说过一句话“认认真真演戏，老老实实做人。做人要老实，艺术要调皮。”所以可以跟年轻的小朋友们一起分享一下。

       Mtime：现在的主流商业片，尤其是在中国地区，基本用的都是年轻流量演员，冒昧的问一下，处于你目前这个阶段的女演员，面对的行业困境知道有哪些？应该如何去改变？

       李冰冰：行业困境还好吧，找我的戏我也未必喜欢，我也不想去拍只是有流量或者话题，甚至只是有热度的这样的戏，我还是希望拍一些品质比较高的可以留下来的，哪怕20年、30年，甚至我不在这个世界上了，这个电影依然可以留给后来的人讨论和欣赏。

       Mtime：现在好莱坞越来越喜欢用中国演员，并且薪酬方面待遇也比以前提升了很多，听说你这次拍《谜巢》的片酬是200万美元，作为和好莱坞合作的最多的中国女演员之一，你是怎么看待这种现状的？

李冰冰与杰森·斯坦森共同主演《巨齿鲨》

       李冰冰：这几年我的合作也让外国人看到了中国演员真正的一个实力，也让外国人看到中国演员真正的要求。在合作过程当中，你能慢慢感受到他们对你的需求以及对你认可的态度改变。包括去年拍《巨齿鲨》也是这样，就已经不再是说像之前请中国演员只是为了恨不得走个捷径，现在是完全把你当成一个非常重要的，就像对待一部真正的好莱坞电影一样的角色，只是需要一个角色，而不是需要一个噱头。

       Mtime：那你还有哪些特别想合作的好莱坞导演或者演员吗？

       李冰冰：让-马克·瓦雷，我虽然没有见过这个导演，但我知道他拍《达拉斯买家俱乐部》的时候才用了30天。我们平时觉得老外的电影可能都特别专业，都特别好。其实跟我们国内在做电影时候的困境也一样。像这种小制作，特别是独立电影公司的，做一部片子真的好艰难。

 

马修·麦康纳主演《达拉斯买家俱乐部 》

     但《达拉斯买家俱乐部》男主角拿了奥斯卡，他们这电影才拍30天，也是没有钱，独立电影公司的，可是我觉得这是一部多么好看的戏。无论是在价值观上，还有电影整个拍摄的质量上，还有就是演员的表演上，我真的都特别喜欢。演员方面，莱昂纳多挺好的，从小就喜欢他，老了我们也喜欢。

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   编辑：二喜

关键词： 谜巢 李冰冰 凯南·鲁兹 吴尊
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