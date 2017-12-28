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《解忧杂货店》终极预告开启

东野圭吾作品改编 导演对中国版有信心

2017-12-28 03:16:18 来源：Mtime时光网

成龙透露戏中有一个特殊制作的老照片，他扮演的“解忧爷爷”有自己的情感和遗憾。他表示如果自己有一家店，“就算不赚钱，我也真的愿意像无名一样，为周围的人提供服务。”

　　时光网讯  由日本悬疑作家东野圭吾畅销小说改编、韩杰导演、董韵诗监制、韩寒担任艺术指导的中国版同名电影《解忧杂货店》将于2017年12月29日上映。电影今日曝光了终极预告，一家神秘的杂货店，一封封穿越时空的信件，将1993年与2017年的人紧密联系在了一起，串联起了所有人的命运。所有人都将在时光的治愈下寻得自己的圆满答案。




　　导演韩杰表示中国版的《解忧杂货店》讲的就是中国故事，但依然秉持着与原著情感上、思想上的联系，“身为导演，我觉得不必每个小说都要高度还原，重要的是取它的精神内核。”导演认为在他心里这个故事很亲切，“我有自信能把它拍好。”

　　对于第一部男主作品，王俊凯表示肯定有压力，“但是有压力也有动力，”他对此就做了很多准备，希望把这个角色演好，“大家能够看到在这样一部作品中，会有进步，是最好的。”

　　迪丽热巴很喜欢原著的故事，特别开心能出演这么有意思的角色。对于核心三人组两男一女的改编，她认为这是一种尝试，“然后能够加入一个新的，就是把一个男生换为一个女生，也会让大家很有新鲜感。”

　　董子健这次与韩杰导演合作有了不同的感受，在拍戏中，韩杰导演总能指出他情绪表演上的不对劲，董子健表示“电影是导演的艺术，尽量的去完成导演想要的那个阿杰。”


　　成龙透露戏中有一个特殊制作的老照片，他扮演的“解忧爷爷”有自己的情感和遗憾。他表示如果自己有一家店，“就算不赚钱，我也真的愿意像无名一样，为周围的人提供服务。”




   编辑：hello王小羊

关键词： 解忧杂货店 终极预告片
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