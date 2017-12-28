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尼古拉斯凯奇要杀掉自己的熊孩子！

新片《疯狂父母》预告来袭 走惊悚+喜剧路线

2017-12-28 08:22:15 来源：Mtime时光网

是的，凯奇叔还在拍电影，还说这部新片是他自己“近10年来拍的最喜欢的片子”
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 中国影迷的老朋友、奥斯卡得主尼古拉斯·凯奇还在拍电影。今日，凯奇主演的新片《疯狂父母》发布了首款预告。片中，凯奇等一个小镇上的父母，不知受到何种神秘力量的驱使，竟然要亲手杀死自己家的熊孩子......这种设定，妥妥的R级片。

　　《疯狂父母》布莱恩·泰勒自编自导——这也是他首次独立执导电影；塞尔玛·布莱尔、凯奇联袂主演。影片已经在今年早些时候的多伦多电影节展映，北美定档2018年1月19日上映。

　　凯奇此前接受外媒采访时，曾亲自力荐这部新作，称“《疯狂父母》是自己近十年来拍的最喜欢的电影”。影片目前口碑不错，烂番茄新鲜度85%，MTC71分。大家可以尽情期待下！

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 尼古拉斯凯奇 预告
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