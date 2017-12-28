2017-12-28 08:22:15 来源：Mtime时光网
编辑：黑仔
Nicolas Cage
导演：布莱恩·泰勒
主演：尼古拉斯·凯奇
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玛德智障
42分钟前
电影叫杀不死的熊孩子...现实能抓到，差距太大了
约翰尼德普1
1小时前
凯奇的事业已经可以拍成一部精彩的电影了
拯救地球好难
看来凯奇的债还没还清…
超级烧伤
4小时前
天啊，终于翻身了。现在老影星都靠这种喜剧R片来回归吗？罗素克洛也拍了一部《耐撕侦探》，珍妮佛安妮斯顿13年就拍了《冒牌家庭》
wurenchu
这片子跟《玉米田的孩子》剧情正好相反，后者是描述小孩子杀父母和成年人。
太极教我当影帝
6小时前
尼古拉斯凯奇#滑稽。
霉鍋隊長Junyo
7小时前
究竟可不可以摆脱“烂片之王”的这个称号呢？凯奇大叔
E-JaedongK
凯奇叔还在拍电影，还说这部新片是他自己“近10年来拍的最喜欢的片子”。。。
方聿南
近十年最好，这个并不难
约翰尼德普11小时前
看这预告 还是悬..
影之谜
凯奇到底是咋了？他以前的片子真的部部经典啊，希望他能重新出演好看的片子。。
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