《勇敢者游戏：决战丛林》发布两支搞笑MV。









“摇滚之魂”版MV致敬传奇乐队 巨石强森：我们都可以去MTV颁奖礼献唱了





在发布的30秒“摇滚之魂”版MV中，巨石强森等五位主演集结上阵，在打怪兽的片花中闪转腾挪，卖力嘶吼了一曲殿堂级摇滚乐队枪花的名曲《决战丛林》，劲爆的金属乐配合影片丛林打怪的场面，让人热血澎湃。

















此外，据巨石强森透露，整个剧组有时候更像个合唱团，“杰克·布莱克特别爱在片场唱歌，凯伦·吉兰会玩乐器，尼克·乔纳斯歌手出身就更不用说了。”在这样的环境下，片场天天被歌声环绕也就不足为奇了，巨石强森还很严肃地表示，“如果有必要，我们可以去MTV颁奖礼上唱个一两首的”。





“笑出猪叫”版MV上演鬼畜现场 杰克布莱克“气”得队友飙脏话离场











相比之下，“笑出猪叫”版MV则彰显了极强的鬼畜气质。MV中，杰克·布莱克与尼克·乔纳斯两人，刷着五毛特效做成的空气吉他，合作了一曲鬼畜宣传曲，两人对此还沾沾自喜，渴求队友点赞，惹得队友纷纷飙脏话离场，喜感十足。





冒险旅程危机四伏 这版鬼畜MV本身已经很招笑了，但据曝料，影片的拍摄现场更是喜感惊人。凯文·哈特在片场的拿手整蛊方式，就是一边放着尼克·乔纳斯的代表作《靠近》，一边打开所有直播软件，观察后者的反应。尼克·乔纳斯对此很是无语，表示“他这么干乐此不疲，连着整了七次还是十次以后，我就崩溃了”。









影片已于12月20日正式在北美上映，此外，影片已确定引进，并将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。主演巨石强森届时也将来华宣传。