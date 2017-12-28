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“勇敢者游戏”强森领衔表演鬼畜MV

致敬枪花乐队同名歌 杰克布莱克再创神曲

2017-12-28 09:20:58 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏：决战丛林》发布两支搞笑MV。
　　时光网讯 北美上映首周末即拿下5215万票房好成绩的《勇敢者游戏：决战丛林》今日再发两支风格迥异的MV。

定档海报

　　在30秒的“摇滚之魂”版MV中，道恩·强森凯文·哈特杰克·布莱克凯伦·吉兰尼克·乔纳斯五位主演齐上阵，配上枪花乐队的名曲《决战丛林》，将影片的动作冒险属性渲染得淋漓尽致。而3分半钟的“笑出猪叫”版MV，则由杰克·布莱克与尼克·乔纳斯“主唱”，两人的鬼畜表演令队友们都纷纷飙脏话表示受不了，搞笑程度相比影片的喜剧效果不遑多让。

 “摇滚之魂”版MV致敬传奇乐队  巨石强森：我们都可以去MTV颁奖礼献唱了

　　在发布的30秒“摇滚之魂”版MV中，巨石强森等五位主演集结上阵，在打怪兽的片花中闪转腾挪，卖力嘶吼了一曲殿堂级摇滚乐队枪花的名曲《决战丛林》，劲爆的金属乐配合影片丛林打怪的场面，让人热血澎湃。

　　说起来，这次《勇敢者游戏：决战丛林》跟枪花名曲“重名”，与其说是巧合，不如说是一种冥冥之中的必然。因为杰克·布莱克在夏威夷拍摄《勇敢者游戏》时，便天天在片场循环播放枪花的这首十分应景的作品，来找感觉进入表演状态，后来在他的建议之下，片方于是直接将歌名作为了片名后缀。



　　此外，据巨石强森透露，整个剧组有时候更像个合唱团，“杰克·布莱克特别爱在片场唱歌，凯伦·吉兰会玩乐器，尼克·乔纳斯歌手出身就更不用说了。”在这样的环境下，片场天天被歌声环绕也就不足为奇了，巨石强森还很严肃地表示，“如果有必要，我们可以去MTV颁奖礼上唱个一两首的”。

 “笑出猪叫”版MV上演鬼畜现场  杰克布莱克“气”得队友飙脏话离场



　　相比之下，“笑出猪叫”版MV则彰显了极强的鬼畜气质。MV中，杰克·布莱克与尼克·乔纳斯两人，刷着五毛特效做成的空气吉他，合作了一曲鬼畜宣传曲，两人对此还沾沾自喜，渴求队友点赞，惹得队友纷纷飙脏话离场，喜感十足。

冒险旅程危机四伏

　　这版鬼畜MV本身已经很招笑了，但据曝料，影片的拍摄现场更是喜感惊人。凯文·哈特在片场的拿手整蛊方式，就是一边放着尼克·乔纳斯的代表作《靠近》，一边打开所有直播软件，观察后者的反应。尼克·乔纳斯对此很是无语，表示“他这么干乐此不疲，连着整了七次还是十次以后，我就崩溃了”。

　　《勇敢者游戏：决战丛林》讲述了四名性格迥异的高中生意外穿越到险象环生的勇敢者游戏中，变身成为与自身性格外貌截然不同的游戏角色。面对丛林猛兽的袭击和邪恶势力的追捕，四人必须在冒险家（巨石强森饰演）的带领下，战胜重重危机，赢得游戏，才能获得重返现实的机会的故事。

　　影片已于12月20日正式在北美上映，此外，影片已确定引进，并将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。主演巨石强森届时也将来华宣传。

   编辑：sa

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关键词： 勇敢者游戏 巨石强森 MV
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