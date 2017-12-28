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“莱娅公主”凯丽·费雪逝世一周年

"卢克天行者"哈米尔发推:你永远与我们同在

2017-12-28 10:20:17 来源：Mtime时光网

原力与你同在，ＲＩＰ！
（本文来自影视生活第一站 时光网）   

　　时光网讯 美国当地时间2017年12月27日是“莱娅公主”凯丽·费雪去世一周年纪念日，众多媒体、影人和影迷们纷纷表达自己的对她的缅怀。

　　“卢克天行者”扮演者，马克·哈米尔发推写道：你从未真正离去，永远与我们同在。有意思的是，哈米尔配上了一张饭制费雪的艺术图片，可以说非常地适合她了。



　　哈米尔和费雪在电影中饰演的是兄妹，戏外关系也不一般。老头近日接受外媒时采访爆料称，他当年和费雪两人经常在片场亲热（make out）——这可能也是哈米尔非常珍视的回忆吧！


哈米尔推文截图

　　费雪唯一的女儿Billie Lourd则选择在这个特别的日子，去挪威看费雪生前一直心念念的北极光——以这种形式怀念自己的母亲。她在社交媒体上写道：我永远爱你。



星战官方致敬莱娅公主逝世一周年

　　“星球大战”的官方账号也发布了一段纪念视频，短片中星战大家庭的卡司纷纷出镜谈起自己对费雪的美好回忆；片中还收入了费雪的经典电影镜头和她接受媒体采访的点点滴滴。虽然费雪已经去世，但莱娅公主将在“星球大战”系列中永生——她在《星球大战：最后的绝地武士》中的戏份，引人关注。

　　影片将于2018年1月5日在中国内地公映。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：闷闷

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星球大战 莱娅公主 凯丽·费雪 天行者 哈米尔
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