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（本文来自影视生活第一站 时光网）



















哈米尔和费雪在电影中饰演的是兄妹，戏外关系也不一般。老头近日接受外媒时采访爆料称，他当年和费雪两人经常在片场亲热（make out）——这可能也是哈米尔非常珍视的回忆吧！







哈米尔推文截图





费雪唯一的女儿Billie Lourd则选择在这个特别的日子，去挪威看费雪生前一直心念念的北极光——以这种形式怀念自己的母亲。她在社交媒体上写道：我永远爱你。















影片将于2018年1月5日在中国内地公映。





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编辑：闷闷