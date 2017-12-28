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时光网讯
美国当地时间2017年12月27日是“莱娅公主”凯丽·费雪
去世一周年纪念日，众多媒体、影人和影迷们纷纷表达自己的对她的缅怀。
“卢克天行者”扮演者，马克·哈米尔
发推写道：你从未真正离去，永远与我们同在。有意思的是，哈米尔配上了一张饭制费雪的艺术图片，可以说非常地适合她了。
哈米尔和费雪在电影中饰演的是兄妹，戏外关系也不一般。老头近日接受外媒时采访爆料称，他当年和费雪两人经常在片场亲热（make out）——这可能也是哈米尔非常珍视的回忆吧！
哈米尔推文截图
费雪唯一的女儿Billie Lourd则选择在这个特别的日子，去挪威看费雪生前一直心念念的北极光——以这种形式怀念自己的母亲。她在社交媒体上写道：我永远爱你。
“星球大战”的官方账号也发布了一段纪念视频，短片中星战大家庭的卡司纷纷出镜谈起自己对费雪的美好回忆；片中还收入了费雪的经典电影镜头和她接受媒体采访的点点滴滴。虽然费雪已经去世，但莱娅公主将在“星球大战”系列中永生——她在《星球大战：最后的绝地武士》
中的戏份，引人关注。
影片将于2018年1月5日在中国内地公映。
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编辑：闷闷