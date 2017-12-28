《卧底巨星》曝终极海报及预告，将于2018年1月12日全国上映。 终极海报中，陈奕迅与李荣浩为“小金人”争得头破血流，身后的李一桐、陈国坤、崔志佳则幸灾乐祸地围观，令人忍俊不禁。





海报中，陈奕迅与李荣浩为争夺“小金人”大打出手，李一桐、陈国坤、崔志佳则在身后围观“战况”，俩人从相杀到相“爱”，双“贱”合璧奉献了一幕幕动作场面和高能爆笑反转，措手不及的笑点令人捧腹。此外，两人患难与共的兄弟情也让观众动容。





终极海报中，陈奕迅与李荣浩为“小金人”争得头破血流，身后的李一桐、陈国坤、崔志佳则是或紧张或幸灾乐祸地围观“战况”，配合着终极预告中的细节，电影的人物关系与故事主线开始逐渐清晰：李荣浩饰演的香港警方卧底“铁柱”，同时也是陈奕迅饰演的功夫巨星“元豹”的铁杆迷弟，为了洗脱偶像的贩毒嫌疑，于是潜入元豹新剧组，配合警方收集证据。“巨星”与“卧底”之间，经历一系列 娱乐圈内幕”后，从敌对最终变成好兄弟。









编辑：隐饮