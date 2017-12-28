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《卧底巨星》曝终极海报&预告

陈奕迅李荣浩战况升级 为"小金人"大打出手

2017-12-28 10:19:23 来源：Mtime时光网

《卧底巨星》曝终极海报及预告，将于2018年1月12日全国上映。 终极海报中，陈奕迅与李荣浩为“小金人”争得头破血流，身后的李一桐、陈国坤、崔志佳则幸灾乐祸地围观，令人忍俊不禁。
       

《卧底巨星》终极预告片

时光网讯谷德昭执导，陈奕迅李荣浩李一桐主演，崔志佳、陈国坤、Chris Collins等加盟的喜剧动作电影《卧底巨星》已定档2018年1月12日全国公映，今日电影的终极预告与终极海报终于曝光。

       海报中，陈奕迅与李荣浩为争夺“小金人”大打出手，李一桐、陈国坤、崔志佳则在身后围观“战况”，俩人从相杀到相“爱”，双“贱”合璧奉献了一幕幕动作场面和高能爆笑反转，措手不及的笑点令人捧腹。此外，两人患难与共的兄弟情也让观众动容。

       终极海报中，陈奕迅与李荣浩为“小金人”争得头破血流，身后的李一桐、陈国坤、崔志佳则是或紧张或幸灾乐祸地围观“战况”，配合着终极预告中的细节，电影的人物关系与故事主线开始逐渐清晰：李荣浩饰演的香港警方卧底“铁柱”，同时也是陈奕迅饰演的功夫巨星“元豹”的铁杆迷弟，为了洗脱偶像的贩毒嫌疑，于是潜入元豹新剧组，配合警方收集证据。“巨星”与“卧底”之间，经历一系列 娱乐圈内幕”后，从敌对最终变成好兄弟。

       在预告片中，陈奕迅与李荣浩的兄弟情，同样令人动容。李荣浩对偶像陈奕迅一句“你是我的英雄”的鼓舞，和陈奕迅绝境中“现实中我可能不是，但是在电影里我是英雄！”的呐喊，看得粉丝纷纷表示又燃又催泪。不仅导演大赞陈奕迅和李荣浩是今年最有娱乐性的一对组合，许多网友也表示被陈奕迅李荣浩这对喜剧新组合圈粉，一定会去影院支持电影《卧底巨星》

       《卧底巨星》将于2018年1月12日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 卧底巨星 陈奕迅 李荣浩
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