《移动迷宫3：死亡解药》发布了一支30秒电视预告片，以托马斯为首的几位主角重返“迷宫”，WCKD人类实验计划背后的真相也将大白于天下。





虽然此次的预告片仅有30秒，但快速转换的画面之下给影迷们揭露了不少惊心动魄的生死瞬间，以托马斯为首的几位主角重返“迷宫”，必须克服“迷宫”带来的心理恐惧，与死亡奔跑的过程让人看得热血沸腾。除此之外，WCKD人类实验计划背后的真相也将大白于天下。





预告片以托马斯面对高墙作为开端，极具现代感的大型建筑与原始气息交相辉映，两极体验中带来的是超强的视觉冲击力与曲径通幽的想象力之间的完美契合。“我们花了三年试图逃到墙外去，而现在我们要返回墙内。”这样“作死”的做法很“揪心”，同时向观众传递了一种信息，曾经的热血青年已蜕变成熟，敢于正视恐惧直面危机。片中短暂回忆了众人逃出迷宫的经历，焦土试炼之后跑男团们发现问题根源，远处窥探迷宫，这个曾经让他们胆战心惊的宏伟建筑究竟隐藏这什么不可告人的秘密？镜头一转，几位主演进入迷宫内部开启了此次的救世之旅。





整座迷宫就像一座修罗场，各种升级版的机关、怪兽扑面而来，心灵的恐惧无法直视，透过眼神可以瞬间看出，在众多主演强烈的情绪切换中，可以看见恐惧、挣扎、抉择、疯狂、坚定。“我不想再逃亡了”“地球正在灭亡”“我们快没时间了”“我们身边还有多少人会被折磨，被谋杀”，简短几句话将气氛瞬间凝结，一种压迫感扑面而至，所有画面都展现出这是一场不能输的战斗。





而安保队长詹森则做为操纵者以玩味的心态掌控一切，他们的高科技傀儡与异形怪物可以瞬间收割人的生命，却遭遇了几位英雄真正形成凝聚力时的誓死反抗。除了超强的打击感与面部特写，预告片中的配乐如重锤一样，低沉的声音发出与心跳同频的共鸣，跑男们如笼中困兽，随时接受死神的眷顾，狂野飙车、各种高科技武器带来的毁灭气息让人肾上腺素飙升，穿越火线的托马斯却又要面临“世界”与“朋友”这种两难选择。

电影将于明年1月26日登陆中国影院。