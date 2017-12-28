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《无问西东》发布宣传曲《无问》MV

影片全新画面曝光 章子怡黄晓明相拥而泣

2017-12-28 11:25:25 来源：Mtime时光网

由毛不易操刀词曲创作，为电影《无问西东》创作的宣传曲《无问》MV首发上线。毛不易通过“音乐观后感”的特别形式呈现，为影片写下“音乐情书”。影片许多正片全新画面首度呈现在观众面前。
       

电影《无问西东》宣传曲《无问》

时光网讯 章子怡黄晓明王力宏张震陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》曝光毛不易全新原创并演唱的“音乐观后感”《无问》后，收获众多歌迷影迷们的好评。日前，影片再度曝光《无问》MV，大量全新正片珍贵画面也首次呈现：王敏佳与陈鹏相拥而泣，沈光耀准备出征，张果果从梦中惊醒，众主演流露出的真挚、饱满情感，在毛不易的歌声中得到升华。

        日前，由毛不易操刀词曲创作，首度为电影《无问西东》全新原创的宣传曲《无问》MV首发上线。该曲是创作型歌手毛不易在观片后有感而发，以《无问西东》“献给每一个珍贵的你”的主题为灵感，通过“音乐观后感”的特别形式呈现，恰如为影片写下一封“音乐情书”。

       

黄晓明饰演陈鹏

而在此次曝光的《无问》MV中，影片许多正片全新画面首度呈现在观众面前：主演章子怡饰演的王敏佳被扇耳光，一脸惊惶失措，而黄晓明饰演的陈鹏则与之雨中相拥。为影片量身创作歌曲的毛不易表示：“影片感动我的桥段很多，每一段故事都有不同感动的点。其中，章子怡老师的角色在大雨中与黄晓明老师相拥而泣的一幕，令我印象最为深刻。”
        
        此外，MV中王力宏饰演的沈光耀登上战斗机准备出征，米雪饰演的沈母为之担忧声泪俱下，张震饰演的张果果梦中突然惊醒，陈楚生饰演的吴岭澜在炮火的洗礼中探索求真。每位演员所饰演的角色都流露出真挚、饱满的情感。



        电影《无问西东》将于2018年1月12日开年上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 无问西东 毛不易 章子怡 黄晓明
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