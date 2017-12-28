黄晓明饰演陈鹏

而在此次曝光的《无问》MV中，影片许多正片全新画面首度呈现在观众面前：主演章子怡饰演的王敏佳被扇耳光，一脸惊惶失措，而黄晓明饰演的陈鹏则与之雨中相拥。为影片量身创作歌曲的毛不易表示：“影片感动我的桥段很多，每一段故事都有不同感动的点。其中，章子怡老师的角色在大雨中与黄晓明老师相拥而泣的一幕，令我印象最为深刻。”