



入围金球奖最佳原创歌曲 欢脱诠释萌物奇趣之旅





在全新曝光的主题曲《Home》MV中，呆萌大公牛、神助攻刺猬以及激情四射的山羊等萌物齐聚，上演了一场爆笑不断的奇趣之旅。小女孩与费迪南之间的成长有爱互动，温馨十足。随即画面一转，当一群重量级萌主在堵成长龙的公路上狂奔时，囧态百出的模样更是逗趣满满，笑料不断，让观众对影片精彩期待值飙升！





这首入围金球奖电影类最佳原创歌曲的作品《Home》，由美国超人气歌手尼克·乔纳斯倾情献唱，独具魅力的嗓音与轻松欢快的画面融为一体，为影片增色不少。





金牌团队蓝天工作室诚意巨制 带你笑着走进2018





《公牛历险记》由金牌团队蓝天工作室匠心打造，作为曾制作影史上卖好又卖座的《冰川时代》系列，此次也备受期待。这部精雕细琢的作品也不负众望，此前北美上映后收获《好莱坞报道者》《芝加哥太阳报》《Variety》《帝国》杂志《华盛顿邮报》等国际媒体的一致盛赞，视觉画面和异域风情等元素颇受好评。





导演卡洛斯曾表示，希望这部通过讲述小人物大故事的电影，可以让观众有所触动，去做一些有趣的、多样的尝试，让大家在多元化的世界里发现更真实的自己。正如影片所传递的暖心内核一样，恰逢贺岁迎新，希望费迪南这个充满异域风情的重量级萌主，用坚持自我的勇气和不断砥砺前行的态度，为大家带去满满正能量；希望《公牛历险记》这个用诚心和匠心打造的暖心故事，能让你在新的一年勇敢做自己，努力成为更好的自己，笑着拥抱2018！





好莱坞动画巨制《公牛历险记》由美国二十世纪福斯公司出品、美国蓝天工作室制作，将于2018年1月19日在中国正式上映。

《公牛历险记》由《冰川时代》和《里约大冒险》原班人马倾力打造，将于2018年1月19日以2D、3D、中国巨幕3D、杜比全景声、杜比视界制式登陆全国影院与观众见面。