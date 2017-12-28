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动画《公牛历险记》欢脱主题曲MV出炉

入围金球奖原创歌曲 萌牛费迪南温暖来袭

2017-12-28 12:03:55 来源：Mtime时光网

《公牛历险记》发布全新贺岁海报与主题曲《Home》MV，将影片欢脱气质展现得淋漓尽致。这首歌曲入围了第75届金球奖电影类最佳原创歌曲。

贺岁海报

　　时光网讯 好莱坞动画巨制《公牛历险记》于今日发布全新贺岁海报，山羊、刺猬、小女孩与萌牛费迪南在主题红色背景上的搞怪合影尽显影片欢乐、热闹的气氛。值此辞旧迎新之际，影片还发布了主题曲《Home》MV，轻松欢快的音乐曲风与可爱萌动的画面相结合，将影片欢脱气质展现得淋漓尽致。这首歌曲入围了第75届金球奖电影类最佳原创歌曲。

　　《公牛历险记》由《冰川时代》和《里约大冒险》原班人马倾力打造，将于2018年1月19日以2D、3D、中国巨幕3D、杜比全景声、杜比视界制式登陆全国影院与观众见面。

　　入围金球奖最佳原创歌曲 欢脱诠释萌物奇趣之旅

　　在全新曝光的主题曲《Home》MV中，呆萌大公牛、神助攻刺猬以及激情四射的山羊等萌物齐聚，上演了一场爆笑不断的奇趣之旅。小女孩与费迪南之间的成长有爱互动，温馨十足。随即画面一转，当一群重量级萌主在堵成长龙的公路上狂奔时，囧态百出的模样更是逗趣满满，笑料不断，让观众对影片精彩期待值飙升！

　　这首入围金球奖电影类最佳原创歌曲的作品《Home》，由美国超人气歌手尼克·乔纳斯倾情献唱，独具魅力的嗓音与轻松欢快的画面融为一体，为影片增色不少。

金牌团队蓝天工作室诚意巨制 带你笑着走进2018

　　《公牛历险记》由金牌团队蓝天工作室匠心打造，作为曾制作影史上卖好又卖座的《冰川时代》系列，此次也备受期待。这部精雕细琢的作品也不负众望，此前北美上映后收获《好莱坞报道者》《芝加哥太阳报》《Variety》《帝国》杂志《华盛顿邮报》等国际媒体的一致盛赞，视觉画面和异域风情等元素颇受好评。

　　导演卡洛斯曾表示，希望这部通过讲述小人物大故事的电影，可以让观众有所触动，去做一些有趣的、多样的尝试，让大家在多元化的世界里发现更真实的自己。正如影片所传递的暖心内核一样，恰逢贺岁迎新，希望费迪南这个充满异域风情的重量级萌主，用坚持自我的勇气和不断砥砺前行的态度，为大家带去满满正能量；希望《公牛历险记》这个用诚心和匠心打造的暖心故事，能让你在新的一年勇敢做自己，努力成为更好的自己，笑着拥抱2018！

　　好莱坞动画巨制《公牛历险记》由美国二十世纪福斯公司出品、美国蓝天工作室制作，将于2018年1月19日在中国正式上映。

   编辑：Joker

关键词： 公牛历险记
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