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《大世界》复制成人世界生存现状

金马最佳动画发布“变有钱”版海报

2017-12-28 17:09:56 来源：Mtime时光网

自内地首部自分级动画电影《大护法》（建议13岁以上观众观看）后，《大世界》成为又一部“成人标签”显著的动画电影，海报中可以看到“建议成年人观看”提示和“欢迎来到成人世界”标语。

　　时光网讯  今日，金马奖最佳动画长片《大世界》公布一款“变有钱”版海报，海报中的百元大钞如泡沫般漫天飞舞，普通小人物被金钱诱惑，做出各自不一的反应。海报突出了“金钱”和“人性”双重主题：暗示影片以“钱”为线索，片中角色追求的是不切实际的利益；而面露丑态和凶态的人物，也反映了影片对人性阴暗面的犀利揭露，比如贪欲、暴力等。

　　《大世界》讲述了工地司机小张为给女友整容，抢劫老板的巨款，引发各方势力追逐的故事。首先，影片剧情的主线索是金钱。金钱是所有人都会面临的现实问题，“变有钱”也几乎是每个普通人都做过的发财梦。由钱串联起影片中的各方势力，其引发的利益纠葛不仅让剧情更富“悬念”，也增强了观众对剧中角色“追逐金钱”欲望的代入感。仔细观察还能发现，海报中的钱由泡沫幻化，一触即碎，暗示片中角色追求的是不切实际的利益，同时也有“不义之财不可取”的寓意；

　　其次，海报中各色人物围绕巨款展开争夺，露出人性最丑陋的一面，展示了金钱诱惑之下的众生相。海报涵盖不同阶层的“大小人物”，既有社会权贵如房地产开发商，也有市井小人物如打工青年、台球摊混混等。同样是追逐金钱利益，他们表现出了不尽相同的神态：工地司机小张挥刀相向，台球摊女青年面露惧色，黑衣杀手处变不惊——人性中的暴力、冲动、冷酷被海报中的角色一一演绎，不仅体现了导演对人性的多角度挖掘，也易于引起观众们的共鸣。

　　自内地首部自分级动画电影《大护法》（建议13岁以上观众观看）后，《大世界》成为又一部“成人标签”显著的动画电影，从海报中可以看到瞩目的“建议成年人观看”提示和“欢迎来到成人世界”标语。

　　不同于一般动画电影建立于架空幻想故事，《大世界》对现实“成人世界”做出了“不留情面”的呈现：电影不仅内容涉及整容、房地产开发、美国总统大选等真实社会事件，而且主题也选择了“金钱”和“欲望”这样犀利的成人议题。

　　剧情中各个角色为了争夺巨款，不惜动用残酷暴力的手段，正如海报中的角色“挥刀”、“举锤”；每个人物都在《大世界》中显出人性“阴暗面”，突出了电影极致的“现实主义”风格。《大世界》对于现实残酷和虚伪的呈现，再次打破了动画片“低幼”、“幻想”或“童话”式的刻板印象，甚至在揭露现实的力度上比真人片更残酷。此类成人动画作品的出现可谓丰富了中国观众的市场选择。

　　《大世界》虽然是类型独特的现实主义成人动画，但是收获业内外普遍认可，摘奖众多：不仅成为首部入围柏林电影节主竞赛单元的华语动画长片，更获得第54届台湾金马奖三项重要提名，夺得最佳动画长片大奖。 

　　电影《大世界》由刘健一人手绘、历经三年而成，已由彩条屋影业宣布定档2018年1月12日，届时可到影院感受动画电影里的极致“现实主义”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大世界 海报
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