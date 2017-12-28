伊桑·霍克搭档中国女星许晴主演的电影《24小时：末路重生》曝光先导海报，并宣布定档2018年1月26日。





电影《24小时：末路重生》讲述伊桑·霍克饰演的职业杀手在执行一次特殊任务后，经历了生死重生的过程，在24小时的紧张时限中，在许晴饰演的华裔国际女刑警的帮助下，他重新设置任务目标，完成复仇与赎罪。此前影片已于北美上映。





正式曝光的先导海报整体色调灰暗、低沉，营造出残酷紧张的氛围，预示着杀手此刻并不乐观的处境。伊桑·霍克伤痕累累的手腕上已被缝合进清晰冰冷的24小时倒计时装置，他握着斑驳带血的枪，手指紧扣扳机，枪口方向有硝烟正在升起。在强大犯罪组织的势力掌控与生命流逝的倒计时中，他已经准备投入到这场被限定在倒计时24小时内的任务。





曾主演《死亡诗社》、《爱在黎明破晓前》、《少年时代》等经典电影的伊桑·霍克被称为“好莱坞文艺男神”。许晴此前出演过好莱坞电影《环形使者》、《老炮儿》中的“大飒蜜”话匣子，她在《24小时：末路重生》中更是颠覆以往形象，饰演一名果决干练、身手了得的国际女刑警。电影中许晴亲身上阵完成了大量的动作戏，并且与伊桑·霍克饰演的杀手在机缘巧合下擦出火花，共度惊险刺激的24小时。





电影制片人为巴兹尔·伊万尼克，代表作有《诸神之战》、《诸神之怒》、《敢死队》系列等。曾凭借《疯狂的麦克斯：狂暴之路》获得好莱坞最佳艺术指导奖，以及英国电影学院奖最佳艺术指导的科林·吉布森担任电影的视觉指导。

编辑：hello王小羊