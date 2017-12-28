《妖猫传》黄轩、张雨绮、欧豪、刘昊然、张榕容、张天爱、张鲁一、秦昊、染谷将太、阿部宽、松坂庆子的“吸猫大片”海报曝光。















陈凯歌说品味：黑白灰不会错，忆曾经回力鞋是至宝





对于怎么有品味，陈凯歌给的建议是“别离开黑白灰，因为人家说，要想俏一身儿皂。比如说，你穿个黑T-shirt，或者白T-shirt，配牛仔裤都行，灰的也可以，这就是不出错的直男。”他还这样吐槽自家大儿子：“我们家就有一直男，我的大儿子，今年快要20岁了，在上大学。我自己就觉得他，穿衣服吧，让我觉得特别的...哈哈哈哈，不可接受。他能特别从容淡定的每天穿上一特不靠谱的衣服。比如说红黑格子的衬衣，配一个黄色的短裤。”





想耍帅，陈凯歌的建议是“第一个条件就是要清楚这个时代的风尚是什么样的。”回忆自己年轻时，一辆锃亮的墨绿色永久13自行车、带垫肩的将校呢军装、羊剪绒的皮帽子、八分裤就是最时尚的装备。





还有至宝“回力鞋”，“这球鞋呢，我就把它放在我床头儿上，塑胶的鞋底，绿色的，上面有清晰的压纹，写着‘回力’二字。你闻着这个气息，就觉得真是太幸福了。穿的时候，那也是一种非常异样的感觉，因为这是可以挣回头率的事儿。你进了学校，同学们也不会直接说你穿了一双回力球鞋，人家只会发出两个字，很简单，走过你的时候，回头说：‘哎呦’！这‘哎呦’两个字，就让你满足啊！就是感觉太好了，回力替我长了脸了。”









陈凯歌教直男：丢掉咸鱼毛巾，别把酒店廉价刮胡刀带回家





陈凯歌认为，对于一个直男来说，最不应该出现在自己洗手间里的是从酒店敛来的廉价刮胡刀，“这对自己太不好了。我认为男人刮胡子本是一种享受，自己刮胡子的时候，我建议别太匆忙，如果赶着5分钟以后得出门，这就坏了，一是刮不干净，刮不漂亮，另外一个就是容易刮破。把刮胡子的时间看作是给自己的小小礼物，这样才好。”





曾经表示自己是“女权主义者”的陈凯歌还给女生建议，如果第一次到一个直男家里，想要了解这个男生怎么样，应该从浴室入手，“别看他那个什么书房什么卧室，肯定都收拾过了。窗户也开了，味儿也散了。直接进他浴室，因为他认为你不会去。最烦人的是什么呢？挂着一条咸鱼似的毛巾，都硬了。一地的臭袜子还不是成双成对的，洗衣筐里头扔着花裤衩。我觉得我要是一女的，我掉头就走，这男的就算了，太不爱自己了。”

编辑：hello王小羊