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《妖猫传》曝黄轩张榕容张雨绮吸猫大片

电影这么美 陈凯歌亲自教你如何有品味

2017-12-28 18:02:24 来源：Mtime时光网

《妖猫传》黄轩、张雨绮、欧豪、刘昊然、张榕容、张天爱、张鲁一、秦昊、染谷将太、阿部宽、松坂庆子的“吸猫大片”海报曝光。
　　时光网讯  《妖猫传》在院线如火如荼上映中。今日电影再曝一组写真，11位主创人员黄轩张雨绮欧豪刘昊然张榕容张天爱张鲁一秦昊染谷将太阿部宽松坂庆子的“吸猫大片”海报曝光。

　　此外，电影的绝美画面引发热议，导演陈凯歌在最近一次采访中，透露了自己在审美上的小秘方，教你“如何成为一个有品味的直男”。



陈凯歌说品味：黑白灰不会错，忆曾经回力鞋是至宝

　　对于怎么有品味，陈凯歌给的建议是“别离开黑白灰，因为人家说，要想俏一身儿皂。比如说，你穿个黑T-shirt，或者白T-shirt，配牛仔裤都行，灰的也可以，这就是不出错的直男。”他还这样吐槽自家大儿子：“我们家就有一直男，我的大儿子，今年快要20岁了，在上大学。我自己就觉得他，穿衣服吧，让我觉得特别的...哈哈哈哈，不可接受。他能特别从容淡定的每天穿上一特不靠谱的衣服。比如说红黑格子的衬衣，配一个黄色的短裤。”

　　想耍帅，陈凯歌的建议是“第一个条件就是要清楚这个时代的风尚是什么样的。”回忆自己年轻时，一辆锃亮的墨绿色永久13自行车、带垫肩的将校呢军装、羊剪绒的皮帽子、八分裤就是最时尚的装备。

　　还有至宝“回力鞋”，“这球鞋呢，我就把它放在我床头儿上，塑胶的鞋底，绿色的，上面有清晰的压纹，写着‘回力’二字。你闻着这个气息，就觉得真是太幸福了。穿的时候，那也是一种非常异样的感觉，因为这是可以挣回头率的事儿。你进了学校，同学们也不会直接说你穿了一双回力球鞋，人家只会发出两个字，很简单，走过你的时候，回头说：‘哎呦’！这‘哎呦’两个字，就让你满足啊！就是感觉太好了，回力替我长了脸了。”
 

陈凯歌教直男：丢掉咸鱼毛巾，别把酒店廉价刮胡刀带回家

　　陈凯歌认为，对于一个直男来说，最不应该出现在自己洗手间里的是从酒店敛来的廉价刮胡刀，“这对自己太不好了。我认为男人刮胡子本是一种享受，自己刮胡子的时候，我建议别太匆忙，如果赶着5分钟以后得出门，这就坏了，一是刮不干净，刮不漂亮，另外一个就是容易刮破。把刮胡子的时间看作是给自己的小小礼物，这样才好。”

　　曾经表示自己是“女权主义者”的陈凯歌还给女生建议，如果第一次到一个直男家里，想要了解这个男生怎么样，应该从浴室入手，“别看他那个什么书房什么卧室，肯定都收拾过了。窗户也开了，味儿也散了。直接进他浴室，因为他认为你不会去。最烦人的是什么呢？挂着一条咸鱼似的毛巾，都硬了。一地的臭袜子还不是成双成对的，洗衣筐里头扔着花裤衩。我觉得我要是一女的，我掉头就走，这男的就算了，太不爱自己了。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 妖猫传 写真 陈凯歌
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