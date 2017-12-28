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Netflix《无神》《惩罚者》继续称霸

11月美剧回顾："行尸走肉"杀死卡尔自毁长城

2017-12-28 18:16:36 来源：Mtime时光网

11月这场流媒体口碑剧之战，好看炸了！Netflix凭《无神》和《惩罚者》胜出，Hulu、Amazon皆有爆款，而《行尸走肉》“杀死”卡尔也没救回收视。

《无神》被盛赞为Netflix版的《西部世界》

　　时光网讯 美剧爆款正在被Netflix彻底接管吗？未必。但至少从11月的情况看，依然没谁够资格挑战Netflix。

　　尽管凭《使女的故事》大放异彩的Hulu本月也推出了口碑不俗的漫威剧《离家童盟》和科幻喜剧《高玩救未来》，Amazon则推出了很有争奖相的《不起的麦瑟尔女士》。但综合收视率、口碑和关注度，还是Netflix的《无神》《惩罚者》赢了。

　　如果将视野放大到2017年整年，情况也差不多，根据《纽约时报》评出的2017年十佳剧集，Netflix承包了三部，分别是《美国囧案》《炸天女郎》和《活在当下》 ，HBO的《堕落街传奇》、《守望尘世》拿下两席，其它五部分别是 FX的《更美好的事》、CW的《疯狂前女友》、CBS的《善地》、AMC的《奔腾年代》、Showtime的《双峰》。

　　而IMDd评分10佳中，拿下最多席位的依然是Netflix，分别是《捍卫者联盟》、《怪奇物语》和《十三个原因》，FX拿下两席，《禁忌》和《美国恐怖故事》，其它五部分别是：STARZ的《美国众神》、History的《维京传奇》、Cartoon Network的《瑞克和莫蒂》、AMC的《行尸走肉》和HBO《权力的游戏》。

　　而在2017年的尾段，最吸引眼球的剧集依然是Netflix的。相比之下，有线台的新剧表现相对平平，而公共网唯一的新剧《反恐特警组》开播到现在已经滑向危机边缘。

《行尸走肉》卡尔之死引发剧迷不满

　　在美剧的世界里，巨大资本推动流媒体的成长与泡沫，公共网发展中积累的迟暮与疲惫，难以捉摸的观众喜好、商业逻辑和创作逻辑的博弈——这些因素相互纠缠，共同塑造了2017年的美剧。当时光渐近 2018年，这将是一个《行尸走肉》中不再有卡尔的新世界。

美国时间11月1日—11月30日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）


作者：肥罗大电影   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： Netflix 11月 美剧回顾 行尸走肉 无神 惩罚者

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