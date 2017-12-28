11月这场流媒体口碑剧之战，好看炸了！Netflix凭《无神》和《惩罚者》胜出，Hulu、Amazon皆有爆款，而《行尸走肉》“杀死”卡尔也没救回收视。

《无神》被盛赞为Netflix版的《西部世界》 美剧爆款正在被Netflix彻底接管吗？未必。但至少从11月的情况看，依然没谁够资格挑战Netflix。 美剧爆款正在被Netflix彻底接管吗？未必。但至少从11月的情况看，依然没谁够资格挑战Netflix。



















《行尸走肉》卡尔之死引发剧迷不满

在美剧的世界里，巨大资本推动流媒体的成长与泡沫，公共网发展中积累的迟暮与疲惫，难以捉摸的观众喜好、商业逻辑和创作逻辑的博弈——这些因素相互纠缠，共同塑造了2017年的美剧。当时光渐近 2018年，这将是一个《行尸走肉》中不再有卡尔的新世界。





美国时间11月1日—11月30日18-49年龄层观众收视率（万人/收视率）





